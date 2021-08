Otro golpe más al comercio y la hostelería

“No puedes aprovechar las horas valle —más baratas— porque es cuando las cocinas y las cámaras están a tope”

Pedro Sáez ha notado menos la subida porque ha cambiado el 60% de la instalación para sustituir los fluorescentes de su zapatería por bombillas LED, de menor consumo. “Suelo pagar entre 600 euros y 800 euros, pero este mes he superado esas cifras a pesar de que enciendo menos las estanterías que no he renovado y he reducido el horario del escaparate”. Javier ha hecho lo mismo en su zapatería, apagando el encendido a las 23:00 horas en vez de las 00:00 horas como antes. “En una época tan mala como esta lo que se ha logrado negociar en rebajas de alquileres se lo come la factura de la luz. Estamos empezando a valorar opciones para minimizar los costes que nos tienen tremendamente preocupados”, señala Antonio Flórez, secretario general de la asociación de comerciantes Aesco.