Otro avance científico en Salamanca: Una vacuna contra la Hepatitis B ‘especial’ para sanitarios

En plena pandemia, los investigadores siguen avanzando en la investigación de otras enfermedades y como hacerles frente como es la Hepatitis B, una enfermedad que tiene una vacunación convencional pero que no consigue una inmunidad en el 100% de los casos. Por ello, el Ibsal ha realizado un ensayo clínico teniendo en cuenta que los profesionales sanitarios son especialmente vulnerables al virus de la Hepatitis B, que contó en 2019 con una incidencia de 0.84 casos por cien mil habitantes (350 totales) en nuestro país.

Los servicios de Prevención de Riesgos Laborales de varios hospitales regionales de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid, entre los que se encuentra el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca encabezado por su jefe de servicio, José Bravo actuando como investigador coordinador, han llevado a cabo el ensayo clínico ‘IBS-VACANTIB-1701’ para determinar la eficacia de la vacuna ‘Fendrix’ en trabajadores que no presentaron inmunidad tras haber recibido las seis dosis de la vacuna convencional frente al virus. “Había una vacuna comercializada pero solo estaba indicada para pacientes con VIH o enfermos con problemas renales. Hasta ahora no se había estudiado su efecto sobre pacientes sanos, en este caso profesionales sanitarios”, detalla Bravo. Una de las principales dificultades con que contó el reclutamiento fue saber qué profesionales sanitarios no tenían la inmunidad ante la Hepatitis B. Para ello, según detalla Bravo, fue clave la colaboración de los hospitales de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid.

La vacuna que contiene un antígeno de la superficie del Virus (Ag HBS), fue testeada en 67 trabajadores entre 18 y 64 años del Sistema Nacional de Salud (SNS), entre ellos varios de Salamanca, cuyos niveles de anticuerpos frente al virus eran mínimos tras recibir la vacuna convencional. Los resultados del estudio llevado a cabo entre abril de 2018 y octubre de 2019 determinaron que 64 de los 67 profesionales a los que se le administró esta vacuna Fendrix adquirieron inmunidad frente al virus (el 94,02%). Además, no se observaron efectos secundarios graves en ningún caso.

El ensayo pionero, publicado en la revista Vaccine, ha sido cofinanciado por la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, el IBSAL y desarrollado en el seno de la Plataforma Española de Ensayos Clínicos (SCReN), financiada por el Instituto de Salud Carlos III y los Fondos Europeos de Desarrollo Estructural (FEDER).

Uno de los puntos claves reside en la internacionalización del proyecto para poder llegar a aquellos países donde la Hepatitis B sigue causando “verdaderos destrozos”, según recuerda Bravo. Hay que recordar que la enfermedad infecciosa grave, producida por el virus de la Hepatitis B (VHB), afecta al hígado y puede dañarlo definitivamente causando cirrosis y cáncer.