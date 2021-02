Otra tragedia de la pandemia: los nuevos diagnósticos de cáncer caen un 17% en Salamanca

Cruz señala que es “clave” que en los últimos 40 años se haya logrado duplicar la supervivencia del cáncer tanto por el diagnóstico precoz como por los tratamientos. “La pandemia no ha tenido impacto en el tratamiento médico, pero sí en el diagnóstico precoz” . En este sentido, señala que los cribados (cáncer de mama, mamografías, sangre oculta en heces) han disminuido aunque haya sido solo por el miedo y los pacientes que, sin síntomas alarmantes, han optado por aguantar por miedo a ir al médico o el tipo de atención telefónica no ha detectado este problema”.

Entre los tumores donde se ha apreciado más este descenso en la llegada de pacientes nuevos ha sido en el cáncer de colon en un 21% menos y en el de próstata de un 26%. “Son tumores por encima de la media con más silentes con menos sintomatología alarmante con lo que se dejan pasar y pasar y aún no se han diagnosticado”, explica el jefe del servicio de Oncología, Juan Jesús Cruz.

No todo es coronavirus. El impacto de la pandemia sobre otras enfermedades también está afectando a los nuevos diagnósticos de cáncer. Un estudio preliminar realizado por el servicio de Oncología Médica estima que entre el 15 de marzo y el 31 diciembre del pasado año se produjeron un 17% menos de nuevos diagnósticos de cáncer. En concreto, se pasó de 1.004 detectados en este periodo en 2019 a los 835 del pasado año. A nivel nacional, las estimaciones son de un 20% por lo que se mantiene en la línea del estudio nacional de la Sociedad de Oncología Médica .

El jefe del servicio de Oncología hace un llamamiento a la población para que acudan al médico con síntomas de alarma

El jefe del servicio señala que tendrán que analizar el descenso que se ha producido del 22% en el cáncer de pulmón a nivel diagnóstico, ya que Salamanca es referencia para estos pacientes. “Posiblemente sean síntomas alarmantes que hubieran hecho ir al médico antes, pero también pueden haber optado por quedarse en casa ante síntomas similares al coronavirus”. Curiosamente, uno de los tumores más prevalentes como es el caso del cáncer de mama es de los que menos se ha reducido respecto al pasado año con solo un 7%, lo que demuestra que la concienciación de las mujeres con este tumor sigue siendo muy importante. Cruz también destaca que la implicación de todo el servicio y los profesionales del Hospital permitieron recuperar gran parte de los retrasos pendientes durante los primeros meses de confinamiento.

Aunque no tienen un estudio específico, señala que la “impresión no cuantificada” del servicio es que los tumores que están llegando a Oncología llegan “más avanzados”. Por ello, el jefe del servicio hizo un llamamiento expreso a la población para que vayan al médico cuando tengan síntomas. “Que acudan al médico y no se queden en casa porque el miedo puede ser más peligroso que el propio virus. El Hospital es seguro”, explica ante el temor de la tercera ola que ya se está materializando en estos primeros meses del año por el aplazamiento de cirugías ya programadas o pruebas de imagen. “Me da muchísimo miedo estos dos meses”, asume.