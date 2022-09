Óscar Izquierdo, Mister RNB Salamanca 2022: “La belleza no lo es todo”

La última vez que Salamanca tuvo representación en un certamen de belleza a nivel nacional fue hace relativamente poco. La tuvo de la mano de Óscar Izquierdo, un joven de 23 años residente en el municipio de Villamayor.

Hace unos meses decidió dar un salto desde su profesión, la de desarrollador y diseñador web, al mundo del modelaje, convirtiéndose en Mister RNB Salamanca y optando a llevar a la ciudad del Tormes a lo más alto de este ámbito con su participación en la gala final de la cita nacional Mister RNB España 2022, oficial para los certámenes mundiales masculinos de mayor éxito y reconocimiento: Mister Supranacional, Mister Internacional, Mister Global y Caballero Universal.

A este salmantino, nunca se le había pasado por la cabeza participar en el certamen, que se celebró del pasado 31 de julio al 7 de agosto en la localidad malagueña de Nerja, siendo una oportunidad que, de repente, se le presentó en su vida después de hacer algunas mejoras en el contenido que publicaba a través de sus redes sociales. “Realmente, yo no me presenté y no era algo que tuviera en mente hacer. Desde hace unos meses atrás, comencé a mejorar mi contenido en redes sociales y a publicar fotos de mayor calidad y, a raíz de ahí, el personal del certamen se puso en contacto conmigo vía Instagram ofreciéndome la posibilidad de participar representando a Salamanca. Entonces, pensé que era una buena oportunidad”, recuerda Óscar.

Él asegura además que viajó hasta Málaga sin muchas expectativas y con un objetivo: dar lo mejor de sí mismo y disfrutar de una experiencia que le ha permitido “ver cómo funciona este mundo detrás de las cámaras y del telón, desfilar, posar y conocer la responsabilidad que se adquiere al ser una figura más pública”, además de “encontrar a compañeros que comparten gustos y emociones”.

“Tuve la suerte de coincidir con unos compañeros maravillosos, pero, si tuviera que elegir a uno, sería a Iván Álvarez, RNB Pontevedra y actual Mister Supranational España, ya que fue quien me apoyó en cada momento del concurso”, recalca este salmantino, que califica su paso por la cita nacional como “intensa” y “excepcional”, para la que cree que cualquier persona que vaya debe tener una mente abierta y estar segura de sí misma.

A punto de cumplirse un mes desde que terminara esa experiencia, Óscar Izquierdo recuerda todos los buenos momentos que vivió durante aquella semana en Nerja, donde asegura que aprendió a comunicarse mejor en público y cogió confianza en sí mismo, siendo algo que, para él, es igual de importante que tener paz interna, conocerse a sí mismo, saber qué es lo que te eriza la piel, conocer tus errores, tus virtudes, tus metas y vivir por y para ello.

“El autocuidado es importante porque va muy ligado a la autoestima, pero la belleza no lo es todo. Para llegar lejos y lograr tus objetivos, tienes que ser constante, trabajador y disciplinado”, asegura Óscar, que, a corto plazo, espera seguir creciendo a nivel personal y profesional en el mundo de la informática, aunque está abierto a cualquier oportunidad que le dé la vida.

Eso sí. Este salmantino no quiere repetir vivencia en otro certamen. “Guardo un recuerdo increíble de esta única experiencia que he vivido y, si participo en otra, entraría en comparaciones”, afirma Óscar