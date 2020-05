Óscar García Berrocal (SATSE): “Siguen sin decirnos la causa por la que en Salamanca hay tantos sanitarios contagiados”

Desde hace cinco años, Óscar García Berrocal representa a los 1.500 afiliados al Sindicato de Enfermería SATSE en Salamanca. Este diplomado en Enfermería por la Universidad de Salamanca no se guarda nada a la hora de analizar la situación que está viviendo el sector.

¿Cómo están los ánimos entre sus afiliados?

La verdad es que la gente está muy tocada. Están viviendo una situación de estrés y ansiedad muy fuerte. A la falta de previsión y medios materiales para hacer frente al coronavirus, se ha echado de menos apoyo psicológico y más alojamientos para poder pasar cuarentenas. Parece que el primer embate está pasando y se empieza a ver la luz, pero ahora que empezamos una nueva fase tenemos cierta sensación de inseguridad.

¿Tiene cifras de profesionales contagiados en Salamanca?

En nuestra provincia, se han dado más de 400 casos de sanitarios infectados, de ellos cerca de 200 más 70 que están en aislamiento son enfermeros y enfermeras. La cifra de nuestro colectivo es especialmente alta porque son los que están en contacto más directo con los pacientes, en primera línea, y algunos de ellos con turnos de hasta doce horas seguidas.

¿Y por qué este nivel tan elevado de contagios?

Eso queremos saber. Hemos dirigido sendos escritos al jefe del Servicio de Prevención del Hospital y a la jefa de Área para que nos expliquen cuál es la razón por la que Salamanca tenga un número de contagios tan elevado. Nuestra situación es la segunda peor, después de Segovia, en la región. Y siguen sin decirnos la causa. O bien no lo saben, lo cual genera una enorme inseguridad, o bien no lo quieren decir porque no quieren reconocer que han cometido errores. Es evidente que no se ha protegido adecuadamente a los profesionales. Y en una pandemia, a mayor número de casos, menos eficiencia en los servicios de prevención. Con el material adecuado y test, habríamos evitado un 75 por ciento de los contagios. Eso es un hecho.

¿Cómo es la situación del Hospital en estos momentos?

Está mejorando en el sentido de que se están cerrando servicios específicos para atender pacientes con COVID-19 y se están abriendo servicios que denominamos “limpios”. Sin embargo, esta apertura debe hacerse de forma adecuada. No queremos que pase lo que ocurrió en el Virgen de la Vega, donde estaban entrando familiares de enfermos sin ningún tipo de control. Hacen falta más test, tanto para el personal sanitario como para los pacientes. El virus sigue estando ahí y no podemos relajarnos. Y, sin embargo, apreciamos cierta relajación ahora en los mandos hospitalarios.

¿Y en Atención Primaria?

Creemos que está más controlado que en el ámbito hospitalario. Hubo un momento de pico por la falta de materiales de protección y de test, pero cada centro se ha organizado y ha podido dejar un retén con personal para que en todo momento los servicios puedan estar bien atendidos. La atención telefónica ha funcionado y al tener menos contacto con los pacientes, los contagios han sido menores. En las zonas más pequeñas está bastante controlado el tema.

¿Y qué tal están los profesionales que trabajan en residencias y otros centros asistenciales?

Han vivido momentos muy duros. Hubo contagios muy rápidamente porque aquí había menos materiales de protección y, sobre todo, no había protocolos de actuación, por lo que han tenido un mérito enorme en su trabajo. Confiamos en que la situación mejore poco a poco.

Dicen que ya han empezado a hacer test a todos los sanitarios.

Llegaron la semana pasada y este lunes comenzaron a hacerse. Vamos a ver si funcionan bien y qué grado de fiabilidad tienen.