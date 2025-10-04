Ortopinos: 30 Años como referente ortopédico en Salamanca

Sábado, 4 de octubre 2025, 05:00 Compartir

Ortopinos cumple tres décadas de trayectoria como un gran referente del sector ortopédico en Salamanca. Desde su fundación en 1995, esta empresa familiar ha sabido crecer y consolidarse con una filosofía clara: ofrecer soluciones adaptadas a cada paciente mediante un servicio integral y cercano. Hoy, bajo la dirección de Francisco Lorenzo, Ortopinos afronta el futuro con el aval de la experiencia, la confianza de sus clientes y la innovación tecnológica como sello distintivo.

Un servicio integral y diferenciado

La compañía ofrece un abanico completo de servicios que va más allá de la venta. Además de disponer de productos de ortopedia y salud, cuenta con opciones de alquiler, reparación y un servicio técnico propio. Su gran valor añadido está en su numeroso equipo en continua formación y el taller de fabricación, donde se elaboran prótesis, plantillas y otros productos a medida.

«Contamos con un taller de fabricación de prótesis, plantillas y productos personalizados», explica Lorenzo, subrayando un aspecto diferenciador de Ortopinos.

La gama de artículos que comercializa abarca desde elementos esenciales para la movilidad —sillas de ruedas manuales y eléctricas, andadores, camas articuladas, scooters y sillones elevables— hasta una gran variedad de ortesis, como muñequeras, rodilleras o fajas. También ofrecen prendas terapéuticas a medida, como medias y mangas para el tratamiento de lipedema o linfedema, así como sujetadores y prótesis de mama para mujeres tras una mastectomía.

En el terreno tecnológico, la empresa ha incorporado recientemente un escáner digital para diseñar plantillas personalizadas, que después se fabrican en su taller. Además, dispone de un escáner portátil para confeccionar corsés, cascos para plagiocefalia y otros productos adaptados a las necesidades específicas de cada paciente.

Respuesta a necesidades temporales

El servicio de alquiler se ha convertido en otra de las señas de identidad de Ortopinos. Esta modalidad permite cubrir necesidades puntuales, especialmente tras intervenciones quirúrgicas o durante procesos de rehabilitación. Entre los artículos más demandados se encuentran sillas de ruedas, scooters eléctricos, andadores, grúas y camas articuladas.

Un ejemplo del nivel de especialización es el alquiler de sillas diseñadas para el postoperatorio ocular, un producto con creciente demanda debido al elevado número de intervenciones que se realizan en el Hospital de Salamanca.

Dos establecimientos estratégicos

La empresa cuenta con dos tiendas en Salamanca que cumplen funciones complementarias. El local principal se sitúa en la Avenida Mirat, esquina con la calle Bientocadas. Con más de 200 metros cuadrados por planta y dos niveles de exposición, este espacio está orientado a la venta y atención al cliente, ya que ofrece una amplia muestra de productos y un trato profesional y cercano.

El segundo establecimiento se encuentra en el Paseo de San Vicente, junto al hospital. Allí está ubicado el taller de fabricación propia, donde se elaboran prótesis, plantillas y corsés a medida. Además, este punto facilita el suministro rápido a pacientes hospitalizados, recién intervenidos o a residencias y centros especializados.

Un equipo joven y especializado

Otro de los pilares de Ortopinos es su equipo humano. «Contamos con nueve trabajadores, un número superior al de otras ortopedias locales. Cada uno está especializado en un área concreta», señala Lorenzo. El personal está formado por técnicos ortoprotésicos, terapeutas ocupacionales, especialistas en fabricación a medida, técnicos de reparaciones, personal de atención al cliente y comerciales.

«Es un equipo joven, la mayoría menores de 35 años, lo que aporta dinamismo, cercanía y un trato muy profesional. Además, tener más personal nos permite dedicar el tiempo necesario a cada cliente, sin prisas, valorando bien sus necesidades», añade el director.

La formación continua es otra de las claves. Todos los profesionales son terapeutas ocupacionales y/o técnicos ortoprotésicos que actualizan de manera constante sus conocimientos para adaptarse a los avances del sector.

Tres décadas de compromiso

El servicio técnico y de reparaciones completa la oferta de la empresa, con soluciones rápidas y eficaces gracias a la existencia del taller propio.

En sus 30 años de historia, Ortopinos ha mantenido una línea clara: apostar por la calidad, la atención personalizada y la cercanía con el cliente. A lo largo de estas tres décadas, la empresa no solo ha incorporado nuevas tecnologías y diversificado su oferta, sino que ha sabido conservar su carácter familiar y su vocación de servicio.

Información y contacto

Avenida Mirat (esquina con C/ Bientocadas nº 12-16)

Teléfono: 923 22 87 41 / 651 43 10 51

Horario: L-V: 9:30–14:00 y 17:00–20:00 Sábados: 10:00–13:30

Correo electrónico: ortopinos@ortopinos.com

Paseo de San Vicente, 46 (junto a los Hospitales)

Teléfono: 923 26 58 73

Horario: L-V: 9:30–14:00 y 16:30–19:30

Correo electrónico: sanvicente@ortopinos.com

