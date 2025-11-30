'Oro líquido', el tesoro de la naturaleza

Domingo, 30 de noviembre 2025, 05:00 Compartir

La Cooperativa Reina Kilama continúa afianzándose como uno de los grandes referentes nacionales e internacionales en el sector apícola gracias a la calidad innegable de sus productos. Tanto en las exportaciones a granel como en su amplia gama de mieles y polen envasados, es garantía de excelencia, sostenibilidad y profesionalidad.

El pasado 6 de noviembre, la cooperativa participó en IFEMA (Madrid) en la presentación oficial de la marca PRODUCTO COOPERATIVO, un distintivo impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y presentado por su titular, Luis Planas. Reina Kilama se ha adherido a esta marca con su miel y su polen, lo que permitirá que ambos productos luzcan este sello en sus envases. Esta identificación distingue a aquellos alimentos producidos por cooperativas que cumplen estándares máximos de calidad y que representan valores de cercanía, responsabilidad social y compromiso con el entorno rural.

Más establecimientos en Salamanca

En Salamanca, cada vez son más los establecimientos que incorporan la miel de Reina Kilama en sus lineales, conscientes de la diferencia que marca frente a otros productos. Esa valoración creciente responde al trabajo sostenido de la cooperativa, que ha sabido ganarse la confianza de clientes nacionales e internacionales. Año tras año, compradores de distintos mercados reconocen la seriedad de una entidad que apuesta por una miel 100% natural, de origen español, sin mezclas y procedente exclusivamente de sus socios apicultores, profesionales altamente cualificados.

Desde el manejo de las colmenas, hasta el procesado final, Reina Kilama garantiza un producto puro, elaborado únicamente por las abejas en las montañas y entornos naturales de Salamanca. Su miel, disponible en diversas plataformas de comercialización, mantiene intactas sus propiedades gracias a un proceso de trazabilidad completo.

La cooperativa ha obtenido recientemente la certificación de miel ecológica, un paso decisivo para acceder a nuevos mercados donde estos productos están cada vez más demandados. Además, su miel de encina ha sido reconocida con el galardón de oro en los París International Honey Awards 2024, un premio que se suma al máximo reconocimiento conseguido en Londres en 2022.

Actualmente, más del 80% de la producción se destina a la exportación, tanto a países de la Unión Europea como a Japón, Corea, el norte de África y diversos países árabes. Para seguir creciendo y diversificando su presencia, la cooperativa ha creado un espacio de venta online donde ofrece todas sus variedades de miel, polen y productos cosméticos derivados de la miel.

En sus instalaciones de San Miguel de Valero, Reina Kilama cuenta con un laboratorio dotado de las últimas tecnologías en análisis apícolas, una planta de limpieza y selección de polen, otra de procesado de cera y un moderno sistema de envasado y etiquetado. Allí se elaboran mieles de encina, brezo, eucalipto, cantueso, mil flores, naranjo o castaño, además de polen seco para consumo humano y polen fresco para la alimentación del abejorro.

Contacto

Cruce de la carretera de Valero, s/n, 37763, San Miguel de Valero, Salamanca

923415662

reinakilama@reinakilama.com

Página web