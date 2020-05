Oportunidades en tiempo del coronavirus: “Hemos triplicado las ventas a domicilio”

Para que todos ellos se sientan tranquilos, estos profesionales han adoptado desde el principio una medida estricta que por suerte todo el mundo ha cumplido. “ No vemos a los clientes . Dejamos el pedido en la puerta y la verdad que no ha habido nadie que se lo haya saltado y es de agradecer. Nos sentimos muy valorados”, comenta.

Eduardo Pérez tiene 58 años y lleva más de 40 haciendo lo que mejor sabe, limpiar pescado. Actualmente lo vende en el Mercado Central, un puesto familiar que heredó de sus padres y del que decidió hacerse cargo tras la jubilación de sus hermanos. Por eso, cuando empezó la crisis sanitaria del coronavirus no dudó en coger el toro por los cuernos y ponerse a trabajar para evitar una catástrofe económica.

“Mis clientas no son clientas, son amigas. Después de tantos años me cuentan cosas, nos paramos por la calle... y de muchas tenía el teléfono. Cogí el listado y me puse a llamarlas una a una para decirlas que seguíamos trabajando. Luego vi que la gente tenía miedo a salir de casa y decidí llevar los pedidos a domicilio”, cuenta.

De esta forma Eduardo ha encontrado la fórmula no solo de cuidar a su clientela sino de conseguir nuevos compradores. “Entre compañeros nos arreglamos y lo mismo el carnicero me pasa a mi un contacto que yo le ofrezco a una de mi clientas la fruta de otro puesto de aquí del Mercado Central. De hecho si uno de nosotros ya vamos a una casa llevamos el pedido de los otros. No nos importa”, apunta.

Pero estas semanas no han sido un camino de rosas para el pescadero y conseguir una cierta estabilidad no ha sido sencillo. “Al principio lo pasé mal. El primer día todo el mundo comentaba lo bien que estaba en casa y a mí solo se me pasaba por la cabeza que tenía que trabajar porque tengo dos empleados y cerrar suponía 5.000 euros de pérdidas y no obtener ningún ingreso. Al final lo hablamos los tres, nos hicimos terapia los unos a los otros, y decidimos tirar para adelante”. Por eso decidió apuntarse en varias páginas institucionales en las que recogen los comercios que reparten a domicilio y ahora todo ese esfuerzo ha merecido la pena. “Dentro de los autónomos ves alrededor tanto desierto que yo me considero un privilegiado”, sentencia el comerciante.

No obstante, trabaja con consciencia y sabiendo que aunque salir a trabajar a día de hoy es “un lujo” también corre su “riesgo”. “Por eso entiendo que haya gente que recibe el encargo como quien está en su cápsula espacial y no quiere contacto con el exterior, aunque también hay otra, sobre todo la gente mayor, que salen a recibirte como si de una visita se tratase”. Solo por eso Eduardo Pérez continuará hasta el final de esta pandemia llevando el mejor pescado a cada hogar.