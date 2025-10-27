Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Francisco Rubio, Rosa López, María Isabel Macías, Isabel Feernández, Bertha Gutiérrez yJosé Sánchez. ALMEIDA

«Es una oportunidad única»

Un año más los mayores vuelven a las aulas con el inicio del Programa de la Experiencia de la Universidad de Salamanca, para algunos se trata del primer contacto con los estudios

M.B.

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:12

Comenta

El Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca acogió este lunes 27 de octubre el acto de apertura del curso académico 2025-2026 del Programa Interuniversitario de la Experiencia (PIEX), una iniciativa que fomenta el aprendizaje a lo largo de la vida y acerca la universidad a las personas mayores de 55 años.

El evento contó con la presencia de la vicerrectora de Estudios de Grado y Calidad, Bertha Gutiérrez Rodilla; la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López Alonso; la concejala de Mayores del Ayuntamiento de Salamanca, María Isabel Macías Tello; y la gerente territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, Isabel Fernández Cambón. El acto fue moderado por Francisco Javier Rubio Muñoz, director académico del programa y fue el encargado de dar la bienvenida a los alumnos.

Rubio Muñoz destacó en su intervención que «el aprendizaje no tiene edad y la formación a lo largo de la vida es uno de los pilares fundamentales de una sociedad justa y participativa». Subrayó, además, que este programa «no solo ofrece conocimientos, sino un espacio para mantener la mente despierta, la curiosidad activa y el deseo de comprender el mundo con una mirada renovada».

El evento incluyó también la conferencia inaugural impartida por el profesor José Guillermo Sánchez León, titulada «Eclipses desde la Antigüedad. Preparándonos para los que veremos desde España en los próximos años». El acto finalizó con la tradicional interpretación del «Gaudeamus Igitur» por el Coro del Programa Interuniversitario de la Experiencia, símbolo del espíritu universitario que continúa vivo entre generaciones.

Entre los nuevos alumnos, Emilia Rodríguez, natural de Valero y recién incorporada al primer curso, compartió su entusiasmo por haber conseguido plaza tras varios intentos. Emilia explicó que descubrió el programa gracias a amigos que ya participaban y que, tras dejar de trabajar, por fin pudo cumplir su deseo de volver a las aulas: «Es como reencontrarme con algo que dejé pendiente. También Maricruz González, quien se graduó el pasado curso, destacó la oportunidad que el PIEX ofrece a quienes no pudieron estudiar en su juventud

