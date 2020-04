Operarios de limpieza: trabajo de héroes en tiempos convulsos

No visten una bata, ni llevan un estetoscopio colgado del cuello. Tampoco cuentan con una placa o un vehículo policial a sus mandos. Pero ellos también son héroes en los tiempos que corren. Su prenda de trabajo es un mono de color amarillo, con bandas reflectantes, y unas botas, indumentaria a la que ahora añaden mascarillas y guantes desechables. Su cometido, retirar la basura de las calles de la ciudad, una labor de riesgo porque el enemigo de la sociedad, el dichoso coronavirus, puede estar en cualquier parte. “Esta nueva situación la he asimilado bien. Miedo no tengo, porque si lo tuviera, no podría realizar este trabajo”, afirma Emilio Herráez, uno de los operarios del servicio municipal de limpieza gestionado por FCC.

Emilio lleva 37 años en el oficio y reconoce que nunca antes había vivido lo que está ocurriendo en la actualidad. Aunque él no tenga miedo a una actividad que ahora comporta más riesgos que nunca, sí reconoce que no se trabaja igual. “Cada vez que coges una bolsa de basura, te lo piensas, porque no sabes si procede de una vivienda en la que haya enfermos”, admite. Su puesto, además, es uno de los más expuestos. La jornada para Emilio empieza a las seis de la tarde con el reparto por el centro de la ciudad de los contenedores que se ponen y retiran en el día. Posteriormente, cambia de vehículo para encargarse, junto a otros dos compañeros con los que se reparte la ciudad, de la recogida de bolsas de basura que la gente no deposita en los contenedores, un trabajo manual. “El punto más peligroso de la zona asignada es la retirada de la basura de la residencia de la Diputación”, señala.

Las medidas preventivas son fundamentales para realizar con seguridad un trabajo tan sensible en plena pandemia. “Los vehículos se desinfectan diariamente y la empresa nos facilita en todos los turnos guantes y mascarillas desechables. Además, contamos con un gel desinfectante para que, después de retirar las bolsas de un determinado punto de la calle, nos lo echemos en los guantes”, explica. Un protocolo que Emilio respeta al máximo, no solo por su salud, también por la de su familia, ya que su mujer e hijo son asmáticos, lo que les convierte en población de riesgo. “Ellos me dicen que tenga el máximo cuidado posible”, indica.

El coronavirus no solo ha modificado la forma de trabajar del servicio de limpieza. También influye en otros aspectos relacionados con la recogida de basura. Emilio señala que, debido al cierre de negocios, la cantidad de desperdicios que recogen ha disminuido notablemente en el casco antiguo. No obstante, y pese a que los contenedores están más vacíos, ahora más bolsas depositadas en plena vía pública que antes. “Hay más personas que por miedo a contagiarse no abren el contenedor y la dejan fuera”, afirma.

El trabajo de Emilio le permite salir a la calle y, por lo tanto, comprobar si de verdad el confinamiento se está cumpliendo. “Apenas se ve a gente y casi todos lo hacen por compras”, señala. Sin embargo, lo que más le llama la atención es que dentro del pequeño grupo de los que se la saltan sin motivo aparente, la mayoría son personas de avanzada edad. “No hay gente joven”, afirma.