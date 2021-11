Olga Martínez (nueva responsable del Servicio de Reumatología del Hospital): “La pandemia ha agravado la lista de espera a un año. Necesitaríamos tres reumatólogos más”

Olga Martínez llegó a Salamanca hace seis años y se ha convertido en la responsable del servicio de Reumatología tras la jubilación de Javier del Pino. A falta de que salga la convocatoria oficial para la jefatura del servicio, a la que asegura no se presentará, se muestra muy reivindicativa para mostrar las carencias de un servicio muy demandado por la alta tasa de población envejecida en Salamanca. Sin pelos en la lengua, Martínez enumera las necesidades y los proyectos en los que se ve inmerso el servicio.

–¿Qué pretende conseguir al frente del servicio de Reumatología?

–Próximamente saldrá la convocatoria para la jefatura de servicio y habrá unos candidatos y yo no me voy a presentar. De momento, yo soy la responsable del servicio pero no sabes cuanto tiempo vas a estar si dos meses o un año. Lo que más nos preocupa es aumentar la plantilla orgánica del Hospital y de nuestro servicio. La Reumatología es una especialidad muy olvidada, o que al menos siempre ha estado coja de reumatólogos. Es así a nivel nacional, pero en Castilla y León es aún más sangrante. Tenemos una de las tasas más bajas por habitante. Si queremos hacer los proyectos que nos proponemos de asistencia, formación e investigación lo primero que hace falta son recursos humanos.

–¿Con qué personal cuenta el servicio en la actualidad?

–Somos cinco reumatólogos. El responsable del servicio más cuatro adjuntos y tenemos un residente por año. No solo tenemos una tasa baja en la autonomía, sino que Salamanca es aún más deficitaria que otras provincias de la Comunidad. Por ejemplo, si nosotros somos cinco, en Soria son 4 y la población puede ser cuatro veces menor. Nosotros estamos por debajo de la media nacional. Recientemente, ha salido publicado a nivel nacional que es de una tasa de 1,7 por 100.000 habitantes y nosotros estamos por debajo de esa media. En Europa es aún mayor. El reto es poder ofrecer asistencia a toda la población de Salamanca y eso es imposible ahora mismo. La pandemia ha agravado la lista de espera y tenemos aproximadamente un año de consulta normal y de preferente casi dos meses. Ahora mismo, un paciente preferente no le podemos ver, a expensas de mucha carga asistencial, quedarnos más horas o que los residentes nos ayuden y tengan que hacer más trabajo que les impide hacer una formación correcta. El reto es poder llegar a toda la población y aumentar la plantilla orgánica. Estamos tratando de seleccionar las agendas para tratar a los más graves.

–¿La formación de los residentes se ve afectada por estas estrecheces en la plantilla?

–Es uno de nuestros problemas. Al tener tan poca plantilla y las propias circunstancias de la pandemia con la dificultad del acceso a las consultas ha condicionado su formación. Tenemos que mejorarla.

–¿Cuántos reumatólogos harían falta para cubrir las necesidades de la población de Salamanca?

–Serían necesarios por lo menos ocho reumatólogos para llegar a la ratio a nivel nacional y tener una calidad en la especialidad.