Olegario González de Cardedal: “Con la muerte de Benedicto XVI pierdo un amigo auténtico”

Su último encuentro personal fue hace once años cuando le entregó el ‘Nobel’ de Teología que lleva el nombre de Ratzinger.

No. Ha sido un desencadenante final de algo que estaba previsto. La forma en la que la Santa Sede estaba transmitiendo la información hacía que fuera evidente que se estaba preparando para la noticia final.

Cuando le dije que en Salamanca había dos catedrales, dos universidades y una Plaza Mayor que visitar, me dijo que lo primero era ver a mi madre y tomar un café con ella

En 1989 fue el principal culpable de que visite España ¿Cómo se gestó aquel viaje?

Yo dirigía los cursos de Teología de El Escorial, dependiente de la Universidad Complutense y en el año 1989 le invité como ponente. Él no había estado nunca en España y aceptó, tanto porque era yo el que le hacía la invitación, como porque era por un tema estrictamente teológico sobre Jesucristo. También por conocer un país y una cultura que no le eran familiares y que no habían pesado en su formación.

¿Qué anécdotas de aquel viaje recuerda que trasladen la personalidad del teólogo mucho antes de ser elegido Papa?

En ese curso organizamos qué ciudades visitar y era evidente que a Salamanca teníamos que venir. Cuando veníamos hacia aquí, a la altura de Peñaranda, me preguntó por el programa y yo le trasladé que en Salamanca había dos catedrales, dos universidades y una Plaza Mayor qué visitar. Entonces, me interrumpió y me dijo: “Lo primero que tenemos que hacer es ir a tu casa, ver a tu madre y tomar un café con ella”. Y así lo hicimos antes de continuar con el resto del viaje.

¿Qué supone la pérdida del papa emérito para usted?

Es la pérdida de un amigo, no ocasional, sino de una amistad de medio siglo con quien había compartido esas grandes preocupaciones, ideales y tareas que tienen la Iglesia y la cultura. Ser teólogo es una aventura heroica, admirable y muy gozosa. Eso nos había mantenido a los dos siempre juntos. Compartíamos las situaciones de la Teología con una inmensa cercanía. Porque, y eso sí es una novedad en la historia, Benedicto XVI aparte de ser Papa mantuvo su condición de teólogo. Eso sí, se cuido mucho de mantener ambas facetas diferenciadas. La palabra del teólogo era la de un teólogo particular, distinta a la del Papa. Distinguió perfectamente esos dos niveles. Respetaba la libertad del teólogo y mantenía la autoridad propia de la palabra del Papa.

¿Qué balance hace de Ratzinger como teólogo y Benedicto XVI como Papa?

El balance como teólogo es difícil de hacer porque está en sus 20 tomos de escritos. Él ha tratado los grandes temas de la Teología y depende de cada campo. Como todo Papa tiene la triple misión de padre, pastor y maestro. Cada uno acentuó aquella en convergencia con su propia idiosincrasia. Ratzinger acentuó la de maestro. No se puede hacer todo, ni tener de todo siempre a la vez. Llevó a cabo el trabajo teológico y la oración cristiana para la Iglesia. Trabajó mucho sobre la gran cuestión de nuestro mundo que no es realizar un tratado de Teología, sino como hablar de Dios en una Europa y en un mundo como el nuestro y en una crisis antropológica como la actual. Ese es el tono que orienta sus últimos libros, más allá de la inmediatez o de las crisis humanas y políticas.