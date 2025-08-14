La ola de calor se reaviva este jueves en pleno riesgo extremo de incendios La Aemet extiende hasta el martes el máximo nivel de alerta por el peligro de fuegos

Una niña se asoma ante las vallas que cierran el parque de los Jesuitas ante las fuertes rachas de viento.

Á. B. Salamanca Jueves, 14 de agosto 2025, 07:47

Tras un breve paréntesis de dos días, la ola de calor vuelve a impactar con fuerza en la provincia de Salamanca con temperaturas que comenzarán a ascender a los 37 grados y que se prolongarán a lo largo de todo el puente del 15 de agosto con máximas de 38 grados. Se mantendrán al menos hasta el martes cuando el mercurio descienda a los 33 grados y permita una nueva tregua.

La Aemet ha fijado la alerta amarilla por altas temperaturas para este jueves y viernes —48 horas es el tiempo máximo por el que se fija este aviso climático—.

Las mínimas también atenazarán a los salmantinos durante la noche ya que no se espera que el termómetro baje de los 21 grados el viernes y de los 22 el sábado.

Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología ha decidido establecer la alerta máxima del riesgo extremo de incendios desde este jueves hasta el próximo martes al sumarse varios condicionantes. ¿En qué se traduce? Temperaturas muy altas, humedad relativa muy baja y vientos que pueden avivar las llamas; combustible vegetal muy seco, lo que facilita que cualquier chispa prenda rápidamente; y propagación rápida y difícil control de un posible incendio. Ante estas circunstancias, se hace un llamamiento especial a la precaución: evitar quemas agrícolas, no usar maquinaria que pueda generar chispas, no hacer barbacoas en zonas forestales, extremar la precaución con colillas y basuras, etc.

En resumen, es la máxima señal de aviso: si se produce un incendio, las probabilidades de que sea grave y de difícil control son muy altas.

La jornada de tregua en las temperaturas no lo fue tanto por la situación de las rachas importantes de viento. El Ayuntamiento decidió cerrar parques y la zona arbolada de La Aldehuela debido a las fuertes rachas de viento que estaban previstas ante la alerta amarilla marcada por la Aemet ante el riesgo de tormentas. La capital llegó a registrar rachas máximas de 67 km/hora.

En concreto, se cerró también el paseo del Camino del Río, el parque de los Jesuitas, el parque Botánico de Huerta Otea, el Jardín de la Merced, el Huerto de Calixto y Melibea, el paseo central del Parque Picasso, el parque de La Alamedilla, el paseo de Carmelitas a la altura del Campo de San Francisco y la zona arbolada del Jardín de los Gozos y las Sombras. Además, también se cerró la entrada a los huertos urbanos para evitar accidentes entre los usuarios.

Esta medida está previsto que desaparezca cuando las rachas de viento y las condiciones climatológicas adversas remitan y no supongan ningún riesgo para la población por caída de ramas.