Al atasco en las aprobaciones y a la dificultad para tramitar las solicitudes ahora se suma una nueva traba relacionada con el Ingreso Mínimo Vital (IMV): los beneficiarios están obligados a presentar la declaración de la Renta, aunque no lo hayan hecho antes, durante todos los ejercicios que la perciban a pesar de que lo normal es que no les suponga tener que pagar el impuesto. Además, las madres que perciban la prestación, al considerarse como no contributiva, no podrán beneficiarse de la deducción por maternidad ni por gastos de guardería.

Según el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, el resto de miembros de la unidad familiar que perciba el IMV también deberá hacer la declaración, no solo el solicitante, y si alguno de ellos ingresa más de 1.800 euros al año no podrá obtener deducciones por ascendientes y descendientes a su cargo, con o sin discapacidad.

El artículo 33 del Real Decreto que aprobó la prestación establece que “sus perceptores deben presentar la declaración de la Renta durante los ejercicios en los que se perciba”. Por eso los gestores han solicitado al Gobierno que modifique este punto para “no complicar la vida” a un colectivo desfavorecido. Además, advierten de que se debe informar de las obligaciones que asumen con la aprobación del IMV, ya que han constatado que muchos no son conscientes de ello. En Salamanca se han presentado 7.320 solicitudes para la ayuda, de las que 1.470 han sido favorables, menos del 20%. Se trata de unidades familiares que aglutinan a 3.637 personas, según la respuesta parlamentaria del 22 de enero a una pregunta presentada por el Grupo Popular, en concreto por los diputados salmantinos María Jesús Moro y José Antonio Bermúdez de Castro.