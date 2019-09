Hace justo un año los concesionarios de automóviles de toda España vivieron uno de los mejores veranos de los últimos años en lo que a ventas se refiere.

Con el cambio de normativa y la homologación de emisiones con mediciones más rigurosas, los descuentos en los vehículos en stock alcanzaron hasta el 40% y fueron muchos los que se lanzaron a comprar un coche nuevo.

Este verano sucede algo parecido con las emisiones. Desde el 1 de septiembre, entra en vigor la segunda fase, que incluye la obligatoriedad a los fabricantes de realizar a los vehículos las Pruebas en Condiciones Reales de Conducción (RDE, por sus siglas en inglés) para medir las emisiones en carretera. Así, aquellos modelos que no hayan sido evaluados mediante la nueva prueba no podrán ser comercializados. Esto obligará a los concesionarios a automatricular a finales de agosto las unidades de modelos que no hayan sido evaluados, para venderlos después como coches de «kilómetro 0», con los correspondientes descuentos que se aplican a estos modelos.

Sin embargo, desde los concesionarios salmantinos confirman a este periódico que esta automatriculación y descuentos son más “light” que el verano pasado, y también varía considerablemente de unas marcas a otras.