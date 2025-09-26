Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 26 de septiembre
Aparecen restos óseos de tres personas en las obras de rehabilitación junto a la iglesia de San Juan en Béjar
Policía Nacional y un equipo forense trabaja en la zona. Las obras quedarán paralizadas al menos hasta la próxima semana para comprobar la procedencia de los huesos. Fuentes cercanas al caso creen que existió un antiguo cementerio en esa zona de la iglesia junto al templo.
«No es extraño que hayan aparecido huesos, en la Edad Media y Moderna se alojaban allí tumbas»
La historiadora bejarana Carmen Cascón afirma que suele ser habitual encontrar restos en el entorno de templos
Roban 1.500 euros del Ayuntamiento de Sancti Spíritus
El hecho tuvo lugar en la madrugada de este viernes
«El Tire Pro Fest es un festival único»
El consejero delegado del Grupo Andrés aseguró que es un festival que une pasión por el motor, innovación y entretenimiento que permite posicionar a Salamanca como escenario de grandes eventos
Herido un joven de 30 años tras ser atropellado cerca de la plaza de toros
El incidente ha tenido lugar en pasadas las 16:30 horas de la tarde de este viernes, 26 de septiembre
Colisión por alcance entre un turismo y un camión en el Puerto de Vallejera
El accidente, registrado poco antes de las 16:00 horas, ha dejado daños materiales pero ningún herido
Palmero, jugador de Unionistas, sancionado por la FIFA junto a otros seis compañeros de la selección de Malasia
El club le ha apartado de la actividad deportiva mientras recaba más información sobre lo sucedido
La Fiscalía pide más de cuatro años de cárcel para dos hombres por trapichear con drogas de diseño en la zona de Varillas
La Policía les sorprendió en agosto de 2024 con MDMA y speed, dinero en metálico y teléfonos móviles. La audiencia preliminar se celebrará el próximo 8 de octubre
Cinco siglos de la imagen más antigua de la Semana Santa de Salamanca
La exposición entorno a la historia del Cristo de la Agonía Redentora, compuesta por 70 elementos, se puede visitar en la Torre de los Anaya hasta el 25 de octubre
Mario Simón: «Los jugadores están intentando destacar y ser importantes dentro del grupo»
«Esta semana hemos incidido sobre todo en tener una identidad y ser un equipo alegre», ha dicho el entrenador de Unionistas
Jorge García: «Lo más importante después de una derrota es ganar lo antes posible»
El técnico del Salamanca UDS no pone excusas por jugar en Las Pistas: «Nos gustaría estar en el Helmántico, pero hay que salir a por los tres puntos donde juguemos»
Pedro Méndez, reelegido presidente del Casino de Salamanca: «Sigo con mucha ilusión y ganas de que continúe este ritmo cultural»
Méndez destaca la intensa actividad cultural y fija como reto «atraer a socios más jóvenes»
El 'megaestudio' sobre la salud nacional que seguirá durante 20 años a 4.000 salmantinos
El ambicioso proyecto Impact dobla el cálculo inicial sobre la población que analizará en Salamanca
Más de 200 niños de Santa Marta disfrutan del día del Deporte Escolar
En las actividades realizadas han participado estudiantes de 3 a 12 años
La Policía Nacional alerta de una estafa que suplanta cuentas de WhatsApp para robar datos y pedir dinero
Los estafadores se hacen pasar por amigos o familiares para engañar a la víctima y tomar el control de su cuenta
Lumbrales recauda 3.200 euros en la celebración de la comida popular benéfica en favor de los damnificados por el incendio forestal de Cipérez
