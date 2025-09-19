Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 19 de septiembre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:00

El rector anuncia que en 2026 se iniciarán las obras de la Clínica y la Facultad de Veterinaria y el nuevo campus tecnológico

Lo ha hecho público en la solemne apertura del curso académico en la Universidad

Mañueco reivindica la bajada de las tasas y la subida de las becas en las universidades: «Ningún talento se queda fuera por causas socioeconómicas»

El presidente de la Junta ha acudido a la solemne apertura del curso académico

Qué son y para qué sirven las nuevas baldosas que se colocan en las paradas de autobús

Llegarán a todas las marquesinas para mejorar la accesibilidad

Desprendimiento en La Purísima

Un fragmento de un sillar de arenisca cae a la vía pública

¿Cuántas pulseras telemáticas para maltratadores hay activas en Salamanca?

Castilla y León tiene un total de 204 pulseras, un 18,1 por ciento más que en 2024

Tres incendios activos en la provincia: el de San Miguel de Valero suma ya 24 medios trabajando

Sotoserrano y Espeja han sido otras de las localidades afectadas por el fuego

La mujer que engañó a una familia con billetes de avión falsos a Perú devuelve el dinero y le rebajan la pena

G.M.M.E. ha aceptado seis meses de prisión y seis meses de multa en la audiencia preliminar celebrada esta semana. En 2024 ya había sido condenada por un fraude casi idéntico con vuelos a Caracas

El DA2 recoge su obra en Horizonte Vertical

La muestra alberga 40 obras de autores internacionales y locales del propio museo

Detenidas en Salamanca dos mujeres buscadas por robos a ancianos

Las arrestadas se ganaban la confianza de hombres mayores para entrar en sus casas y huir con objetos de valor

Mario Simón: «Con la plantilla que tenemos daremos la vuelta a este inicio»

El técnico albaceteño fue presentado como nuevo entrenador de Unionistas

Jorge García: «Veo al grupo con ilusión, preparado y con ganas de dar una buena versión contra el Fabril»

El técnico del Salamanca UDS realizó una lectura sobre la siguiente cita liguera contra el Deportivo Fabril

Juicio en Salamanca a una reincidente por reventar un coche para llevarse 11 CD, dos mantas, un cubo de Rubik y limpiaparabrisas

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2022 en Béjar, los desperfectos en el vehículo superan los 700 euros y la perjudicada solo recuperó parte del botín. La Fiscalía reclama dos años y diez meses de prisión y casi 800 euros de indemnización

José Manuel Santos, nuevo presidente de los brasilianistas europeos

La elección tuvo lugar durante Asamblea General de la Asociación, reunida el pasado 18 de septiembre, en la Sala de Unamuno del Edificio Histórico

855.000 asistentes en la Feria de Día: «Nadie puede dudar del éxito»

Gran aceptación de las actividades musicales, no vedad de esta edición

Fresno Alhándiga se alza con el Premio del Público del XV Concurso Así Somos en Mi Pueblo

La fotografía «Un bocadillo de más de 60 metros para presumir de gastronomía local» ha acumulado 2.645 votos. Candelario, en segunda posición, obtuvo 2.250 votos

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres incendios activos en la provincia: el de San Miguel de Valero suma ya 24 medios trabajando
  2. 2 Las cabañuelas ya tienen su predicción para un 2026 marcado por la nieve: «Año bellotero...»
  3. 3 Manzanares ya tiene sustituto en La Glorieta
  4. 4 Qué son y para qué sirven las nuevas baldosas que se colocan en las paradas de autobús
  5. 5 El rey vuelve a su palacio
  6. 6 Así es una familia típica salmantina según la IA: ¿Te representa?
  7. 7 Cuatro provincias de Castilla y León bajo aviso amarillo por tormentas con riesgo de granizada
  8. 8 30 casos en todo el país y dos en Salamanca: Lucas, el niño con déficit de merosina
  9. 9 Fresno Alhándiga se alza con el Premio del Público del XV Concurso Así Somos en Mi Pueblo
  10. 10 El rector anuncia que en 2026 se iniciarán las obras de la Clínica y la Facultad de Veterinaria y el nuevo campus tecnológico

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 19 de septiembre

Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 19 de septiembre