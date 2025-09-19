Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 19 de septiembre
Salamanca
Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:00
El rector anuncia que en 2026 se iniciarán las obras de la Clínica y la Facultad de Veterinaria y el nuevo campus tecnológico
Lo ha hecho público en la solemne apertura del curso académico en la Universidad
Mañueco reivindica la bajada de las tasas y la subida de las becas en las universidades: «Ningún talento se queda fuera por causas socioeconómicas»
El presidente de la Junta ha acudido a la solemne apertura del curso académico
Qué son y para qué sirven las nuevas baldosas que se colocan en las paradas de autobús
Llegarán a todas las marquesinas para mejorar la accesibilidad
¿Cuántas pulseras telemáticas para maltratadores hay activas en Salamanca?
Castilla y León tiene un total de 204 pulseras, un 18,1 por ciento más que en 2024
Tres incendios activos en la provincia: el de San Miguel de Valero suma ya 24 medios trabajando
Sotoserrano y Espeja han sido otras de las localidades afectadas por el fuego
La mujer que engañó a una familia con billetes de avión falsos a Perú devuelve el dinero y le rebajan la pena
G.M.M.E. ha aceptado seis meses de prisión y seis meses de multa en la audiencia preliminar celebrada esta semana. En 2024 ya había sido condenada por un fraude casi idéntico con vuelos a Caracas
El DA2 recoge su obra en Horizonte Vertical
La muestra alberga 40 obras de autores internacionales y locales del propio museo
Detenidas en Salamanca dos mujeres buscadas por robos a ancianos
Las arrestadas se ganaban la confianza de hombres mayores para entrar en sus casas y huir con objetos de valor
Mario Simón: «Con la plantilla que tenemos daremos la vuelta a este inicio»
El técnico albaceteño fue presentado como nuevo entrenador de Unionistas
Jorge García: «Veo al grupo con ilusión, preparado y con ganas de dar una buena versión contra el Fabril»
El técnico del Salamanca UDS realizó una lectura sobre la siguiente cita liguera contra el Deportivo Fabril
Juicio en Salamanca a una reincidente por reventar un coche para llevarse 11 CD, dos mantas, un cubo de Rubik y limpiaparabrisas
Los hechos ocurrieron en noviembre de 2022 en Béjar, los desperfectos en el vehículo superan los 700 euros y la perjudicada solo recuperó parte del botín. La Fiscalía reclama dos años y diez meses de prisión y casi 800 euros de indemnización
José Manuel Santos, nuevo presidente de los brasilianistas europeos
La elección tuvo lugar durante Asamblea General de la Asociación, reunida el pasado 18 de septiembre, en la Sala de Unamuno del Edificio Histórico
855.000 asistentes en la Feria de Día: «Nadie puede dudar del éxito»
Gran aceptación de las actividades musicales, no vedad de esta edición
Fresno Alhándiga se alza con el Premio del Público del XV Concurso Así Somos en Mi Pueblo
La fotografía «Un bocadillo de más de 60 metros para presumir de gastronomía local» ha acumulado 2.645 votos. Candelario, en segunda posición, obtuvo 2.250 votos
