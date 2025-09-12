Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 12 de septiembre
Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:01
Philipsen gana en Guijuelo y Salamanca disfruta de La Vuelta a España sin incidentes
El dispositivo de seguridad controló las protestas que se sucedieron en algunos puntos del recorrido, pero sin llegar a interrumpir al pelotón. La afición salmantina volvió a dejarse sentir en el paso de los ciclistas
Protestas contra Israel y muchos aficionados en las calles en la etapa salmantina de La Vuelta a España
La jornada transcurrió con normalidad, sin que los manifestantes amenazaran con impedir su final
Mucha seguridad, protestas, y afición por el ciclismo: todas las imágenes de La Vuelta en Salamanca
El pelotón cruzó Salamanca entre fuertes medidas de seguridad y proclamas pro palestinas
Denuncian una nueva agresión 'sorpresa' que dejó desplomado a un joven en la calle Toro
La madrugada de este martes, un chico de 20 años resultó herido tras recibir un fuerte golpe en la cabeza | El pasado domingo, otro varón de 36 años fue agredido en plena Plaza Mayor con el mismo 'modus operandi'
El lunes 22 de septiembre el bus urbano también será gratis: vuelve la Semana Europea de la Movilidad
Del 16 al 22 de septiembre se llevarán a cabo propuestas para todas las edades: teatro, concursos y educación vial para escolares, consejos de seguridad vial para las personas mayores, conferencias sobre eficiencia energética, rutas ciclistas y movilidad en patines
Cuarto mes consecutivo con Salamanca a la cabeza del país en la subida del coste de la vida
Los precios de la cesta de la compra y de la energía moderan sus subidas pero el transporte experimenta el mayor incremento en siete meses
Una mujer de 45 años en patinete, herida tras chocar con un coche en Villares de la Reina
El incidente se ha producido a las 8:56 horas de este viernes
Vibrante encierro en Barruecopardo
La localidad celebró el primero de los encierros a caballo de estas fiestas con una bonita carrera
La gestión de los incendios enfrenta a PP y PSOE en la Diputación: «Han rebasado todos los límites morales»
La gestión de los incendios ha enfrentado esta mañana en la Diputación de Salamanca a PP y PSOE en un tenso pleno provincial entre duras acusaciones
Unos vecinos valientes y un desfibrilador: la historia del pueblo salmantino que salvó la vida a Rogelio
Rogelio Merino sobrevivió a un infarto gracias a la actuación de varios vecinos de Madroñal que tan solo unos meses antes se habían formado en el uso del desfibrilador
«El futuro de la Traumatología va enfocado a resolver problemas del modo menos agresivo posible»
Juan Blanco, jefe del servicio de Traumatología del Hospital
El mensaje de Avenida a sus aficionados para la campaña de abonos: «Lo importante eres TÚ»
Los abonados de la pasada temporada podrán renovar su carnet desde este lunes hasta el 30 de septiembre
San Esteban de la Sierra saborea el limón y su día de peñas
La localidad disfruta sus fiestas del Cristo con el tradicional concurso gastronómico y el recorrido por el pueblo
Juicio contra cuatro acusados por cultivar 400 plantas de marihuana en Las Torres
La Fiscalía les pide hasta 4 años y medio de cárcel por tráfico de drogas y fraude eléctrico | El enganche ilegal de luz ocasionó un perjuicio superior a 40.000 euros a la compañía eléctrica
Balance positivo de la programación cultural de verano: cerca de 47.000 asistentes en 'Plazas y Patios' y 'Salamanca culta y oculta'
Supone un aumento de cerca de 9.000 personas respecto al año pasado
