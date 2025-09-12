Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 12 de septiembre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:01

Philipsen gana en Guijuelo y Salamanca disfruta de La Vuelta a España sin incidentes

El dispositivo de seguridad controló las protestas que se sucedieron en algunos puntos del recorrido, pero sin llegar a interrumpir al pelotón. La afición salmantina volvió a dejarse sentir en el paso de los ciclistas

Protestas contra Israel y muchos aficionados en las calles en la etapa salmantina de La Vuelta a España

La jornada transcurrió con normalidad, sin que los manifestantes amenazaran con impedir su final

Mucha seguridad, protestas, y afición por el ciclismo: todas las imágenes de La Vuelta en Salamanca

El pelotón cruzó Salamanca entre fuertes medidas de seguridad y proclamas pro palestinas

Denuncian una nueva agresión 'sorpresa' que dejó desplomado a un joven en la calle Toro

La madrugada de este martes, un chico de 20 años resultó herido tras recibir un fuerte golpe en la cabeza | El pasado domingo, otro varón de 36 años fue agredido en plena Plaza Mayor con el mismo 'modus operandi'

El lunes 22 de septiembre el bus urbano también será gratis: vuelve la Semana Europea de la Movilidad

Del 16 al 22 de septiembre se llevarán a cabo propuestas para todas las edades: teatro, concursos y educación vial para escolares, consejos de seguridad vial para las personas mayores, conferencias sobre eficiencia energética, rutas ciclistas y movilidad en patines

Cuarto mes consecutivo con Salamanca a la cabeza del país en la subida del coste de la vida

Los precios de la cesta de la compra y de la energía moderan sus subidas pero el transporte experimenta el mayor incremento en siete meses

Una mujer de 45 años en patinete, herida tras chocar con un coche en Villares de la Reina

El incidente se ha producido a las 8:56 horas de este viernes

Vibrante encierro en Barruecopardo

La localidad celebró el primero de los encierros a caballo de estas fiestas con una bonita carrera

La gestión de los incendios enfrenta a PP y PSOE en la Diputación: «Han rebasado todos los límites morales»

La gestión de los incendios ha enfrentado esta mañana en la Diputación de Salamanca a PP y PSOE en un tenso pleno provincial entre duras acusaciones

Unos vecinos valientes y un desfibrilador: la historia del pueblo salmantino que salvó la vida a Rogelio

Rogelio Merino sobrevivió a un infarto gracias a la actuación de varios vecinos de Madroñal que tan solo unos meses antes se habían formado en el uso del desfibrilador

«El futuro de la Traumatología va enfocado a resolver problemas del modo menos agresivo posible»

Juan Blanco, jefe del servicio de Traumatología del Hospital

El mensaje de Avenida a sus aficionados para la campaña de abonos: «Lo importante eres TÚ»

Los abonados de la pasada temporada podrán renovar su carnet desde este lunes hasta el 30 de septiembre

San Esteban de la Sierra saborea el limón y su día de peñas

La localidad disfruta sus fiestas del Cristo con el tradicional concurso gastronómico y el recorrido por el pueblo

Juicio contra cuatro acusados por cultivar 400 plantas de marihuana en Las Torres

La Fiscalía les pide hasta 4 años y medio de cárcel por tráfico de drogas y fraude eléctrico | El enganche ilegal de luz ocasionó un perjuicio superior a 40.000 euros a la compañía eléctrica

Balance positivo de la programación cultural de verano: cerca de 47.000 asistentes en 'Plazas y Patios' y 'Salamanca culta y oculta'

Supone un aumento de cerca de 9.000 personas respecto al año pasado

Top 50
  1. 1 Fallece Mati, querido miembro del club Salmantica Triatlón: «Hasta siempre, amigo»
  2. 2 La Vuelta a España por Salamanca, al detalle: estas son las calles y los pueblos del recorrido completo
  3. 3 Tres policías salvan la vida a un hombre en la calle: «Sentimos que fuimos sus ángeles de la guarda y eso no lo olvidaremos»
  4. 4 Morante interrumpe su temporada y piensa en Salamanca para volver a los ruedos
  5. 5 Unos vecinos valientes y un desfibrilador: la historia del pueblo salmantino que salvó la vida a Rogelio
  6. 6 Los Bomberos rescatan a un niño encerrado en el interior de un vehículo en la calle Rodríguez Fabrés
  7. 7 «Nunca los he contado, pero más de cien hacemos seguro»
  8. 8 El público charro «flipa» con Siloé y Ultraligera
  9. 9 Un niño de 7 años resulta herido con un golpe en la cabeza tras ser atropellado en Santa Marta
  10. 10 4.260 euros por las heridas sufridas en un parque infantil

