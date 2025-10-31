Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 31 de octubre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:00

Con poderío y salero, 'El Mariquelo' conquista el cielo pero sin halcón

Lo ha hecho en una nueva edición de su tradicional ascenso a la Catedral Nueva, recordando el terremoto de Lisboa de 1755

El Salamanca asume jugar el domingo en el Helmántico bajo «su responsabilidad»

Rechaza el uso de Las Pistas y el Ayuntamiento de Salamanca, que estaba pendiente, ha anulado el servicio de conserjes

La Justicia 'reabre' los pisos turísticos cerrados por el Ayuntamiento

Los contenciosos ven un cambio de criterio del Consistorio y le recriminan que no haya modificado el PGOU

Una persecución policial y fuga temeraria en patinete acaba con su conductor arrestado en la plaza del Oeste

En su huida infringió varias normas de circulación poniendo en riesgo su integridad física y la de otros usuarios de la vía

Salamanca apuesta por la innovación para liderar la investigación biomédica

El Foro GACETA de la Salud contó con las intervenciones de Óscar Iglesias, Julián Herrero y Juan Pedro Bolaños

Un joven se enfrenta a 17 años en la cárcel por violar a una chica en Salamanca y montar un episodio violento y escatológico en el calabozo

La Audiencia de Salamanca lo juzgará el 17 de noviembre por dos agresiones sexuales y un grotesco episodio tras su arresto. El acusado, de unos 20 años, habría agredido a la víctima y sembrado el caos entre orines, excrementos, insultos y amenazas a los policías

El PP echa por tierra las mociones del PSOE en un pleno de Diputación tenso y lleno de reproches

Desestimadas las propuestas sobre una línea de ayudas al abastecimiento y saneamiento de los municipios y la dirigida la defensa del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo

Entradas restringidas, más buses y aparcamientos prohibidos: este es el dispositivo de tráfico por Todos los Santos

A las entradas situadas en la plaza del Cementerio San Carlos Borromeo y en la glorieta del Obispo Bobadilla únicamente podrán acceder los vehículos de servicio público (taxis), carga y descarga, servicios fúnebres y aquellos que transporten a personas con problemas de movilidad

Aviso amarillo en toda la provincia para el Día de Todos los Santos

La Aemet prevé que caigan 40 litros por metro cuadrado y 60 en la sierra a lo largo de 12 horas

La Catedral rescata su 'San Martín repartiendo su capa a un mendigo', un lienzo del siglo XVII

Patrimonio autoriza la restauración de la obra de la capilla de Santa Catalina

«Esperemos que no salte la dermatosis pero si salta, ¿qué hacemos? ¿matar todo el ganado?»

Convocan a todos los ganaderos de Salamanca a una reunión: «¿Y desde Francia van a viajar animales agrupados y aquí solo de una explotación?»

Adjudicadas por 9,3 millones de euros las obras de reforma de la Audiencia Provincial

Antes de que comiencen los trabajos, será necesario trasladar al personal tanto de la Audiencia como de los demás órganos judiciales con sede en este edificio al inmueble colindante situado en el número 39-41 de la Gran Vía, que está acondicionado desde hace meses para este fin

La Guardia Civil y la AECC se alían para acercar la atención a pacientes con cáncer del medio rural

Los agentes recibirán formación específica sobre los servicios que ofrece la asociación

El Ayuntamiento busca comprador para un local en Pizarrales tras 16 años vacío

Sale a subasta con un precio de salida de 135.235 euros, a más de 1.000 euros/m². Es el único local pendiente de enajenar de una promoción de viviendas del año 2009

Halloween aterroriza a los pueblos de Salamanca

La celebración de la víspera de Todos los Santos sigue combinando las tradiciones ancestrales con las actividades más modernas a través de programas ricos en propuestas que recorren toda la provincia

