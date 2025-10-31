Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 31 de octubre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Viernes, 31 de octubre 2025, 20:00
Con poderío y salero, 'El Mariquelo' conquista el cielo pero sin halcón
Lo ha hecho en una nueva edición de su tradicional ascenso a la Catedral Nueva, recordando el terremoto de Lisboa de 1755
El Salamanca asume jugar el domingo en el Helmántico bajo «su responsabilidad»
Rechaza el uso de Las Pistas y el Ayuntamiento de Salamanca, que estaba pendiente, ha anulado el servicio de conserjes
La Justicia 'reabre' los pisos turísticos cerrados por el Ayuntamiento
Los contenciosos ven un cambio de criterio del Consistorio y le recriminan que no haya modificado el PGOU
Una persecución policial y fuga temeraria en patinete acaba con su conductor arrestado en la plaza del Oeste
En su huida infringió varias normas de circulación poniendo en riesgo su integridad física y la de otros usuarios de la vía
Salamanca apuesta por la innovación para liderar la investigación biomédica
El Foro GACETA de la Salud contó con las intervenciones de Óscar Iglesias, Julián Herrero y Juan Pedro Bolaños
Un joven se enfrenta a 17 años en la cárcel por violar a una chica en Salamanca y montar un episodio violento y escatológico en el calabozo
La Audiencia de Salamanca lo juzgará el 17 de noviembre por dos agresiones sexuales y un grotesco episodio tras su arresto. El acusado, de unos 20 años, habría agredido a la víctima y sembrado el caos entre orines, excrementos, insultos y amenazas a los policías
El PP echa por tierra las mociones del PSOE en un pleno de Diputación tenso y lleno de reproches
Desestimadas las propuestas sobre una línea de ayudas al abastecimiento y saneamiento de los municipios y la dirigida la defensa del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo
Entradas restringidas, más buses y aparcamientos prohibidos: este es el dispositivo de tráfico por Todos los Santos
A las entradas situadas en la plaza del Cementerio San Carlos Borromeo y en la glorieta del Obispo Bobadilla únicamente podrán acceder los vehículos de servicio público (taxis), carga y descarga, servicios fúnebres y aquellos que transporten a personas con problemas de movilidad
Aviso amarillo en toda la provincia para el Día de Todos los Santos
La Aemet prevé que caigan 40 litros por metro cuadrado y 60 en la sierra a lo largo de 12 horas
La Catedral rescata su 'San Martín repartiendo su capa a un mendigo', un lienzo del siglo XVII
Patrimonio autoriza la restauración de la obra de la capilla de Santa Catalina
«Esperemos que no salte la dermatosis pero si salta, ¿qué hacemos? ¿matar todo el ganado?»
Convocan a todos los ganaderos de Salamanca a una reunión: «¿Y desde Francia van a viajar animales agrupados y aquí solo de una explotación?»
Adjudicadas por 9,3 millones de euros las obras de reforma de la Audiencia Provincial
Antes de que comiencen los trabajos, será necesario trasladar al personal tanto de la Audiencia como de los demás órganos judiciales con sede en este edificio al inmueble colindante situado en el número 39-41 de la Gran Vía, que está acondicionado desde hace meses para este fin
La Guardia Civil y la AECC se alían para acercar la atención a pacientes con cáncer del medio rural
Los agentes recibirán formación específica sobre los servicios que ofrece la asociación
El Ayuntamiento busca comprador para un local en Pizarrales tras 16 años vacío
Sale a subasta con un precio de salida de 135.235 euros, a más de 1.000 euros/m². Es el único local pendiente de enajenar de una promoción de viviendas del año 2009
Halloween aterroriza a los pueblos de Salamanca
La celebración de la víspera de Todos los Santos sigue combinando las tradiciones ancestrales con las actividades más modernas a través de programas ricos en propuestas que recorren toda la provincia