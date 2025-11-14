Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 14 de noviembre
Salamanca
Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:00
Crecida del Tormes por Puente del Congosto: un garaje inundado, muros derribados o farolas dobladas
El río ha alcanzado el nivel rojo debido a un caudal que superaba los 970 m³/s
Así ha amanecido Puente del Congosto después de que el Tormes haya llegado a estar en aviso rojo
La situación del río ha mejorado y su caudal se ha estabilizado durante la mañana descendiendo a nivel naranja y, posteriormente, a nivel amarillo
El desbordamiento del río Águeda en Ciudad Rodrigo, en imágenes
El río ha amanecido esta mañana bajo aviso amarillo de la CHD
Candelario llama a la calma y pide extremar la precaución ante los desbordamientos
El municipio ha recibido una alerta de Protección Civil de Extremadura por proximidad
Fin al caso Helmántico: Villares da el OK definitivo
El Salamanca UDS ha informado de que el Ayuntamiento ha emitido un informe «favorable» respecto a la Comunicación Ambiental de Actividad Deportiva
Isabel Blanco: «La tecnología no puede suplir el alma de las personas, pero simplifica mucho el día a día»
La vicepresidenta de la Junta detalla cómo Castilla y León está aplicando la innovación en el campo de la Dependencia y servicios sociales
Cocaína, hachís y dinero ocultos en la zona anal: los funcionarios de Topas frustran cuatro intentos de 'contrabando' en el penal en apenas 24 horas
La unidad canina fue clave para detectar los alijos tras permisos y en comunicaciones. ACAIP-UGT denuncia la falta de medios y una plantilla «diezmada» en un penal cada vez más tensionado
Retiran a los patos de La Alamedilla y los Jesuitas por culpa de la gripe aviar
La medida va a tener lugar a lo largo de este viernes
Salamanca, a la cabeza de España en la subida del coste de la vida
En doce meses el IPC se ha elevado un 3,7 %, el mayor incremento de los dos últimos años impulsado por la vivienda, la sanidad y el transporte
Morille contará con un Centro de Memoria Minera y participará en la creación de una red intermunicipal de cooperación
La construcción se ubicará en la plaza del Cura y pondrá en valor este importante recurso del municipio tanto en siglos pasados como en la actualidad. Morille y Monforte, se hermanarán, recordando los lazos comerciales vinculados con la piedra, que arrancaron en el siglo XVIII
«Es muy emocionante y sorprendente ser la mejor repostera de España»
La cocinera salmantina Sara Cámara ha ganado el XI Campeonato Nacional de Cocina y Repostería en Palma de Mallorca
Salamanca y Ciudad Rodrigo invitan al turismo luso con su Ruta de Navidad
Impulsarán en las redes sociales una ruta festiva conjunta para atraer visitantes. Carbayo: «La demora de la electrificación férrea lastra la llegada de visitantes»
Un ladrón reincidente acepta un año de prisión y el alejamiento de los comercios en los que entró a robar
El delincuente cometió los asaltos en Salamanca, entre diciembre de 2022 y enero de 2023
La Diputación exhibe sus matanzas singulares como experiencia turistíca
El proyecto se desarrollará de diciembre a marzo en seis municipios de la provincia. Tour operadores comercializarán un pack de gastronomía, cultura, patrimonio y mundo rural
Álvaro Santiago, a falta de fichajes en defensa en Unionistas: «Descartamos a Basilio porque no ha jugado nunca en España»
El central madrileño, «si todo va bien», será la principal novedad de Mario Simón en la convocatoria para el encuentro de este domingo. Ramiro y Prada siguen siendo baja