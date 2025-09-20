Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 20 de septiembre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:21

Cinco personas heridas, entre ellas tres menores, tras volcar un coche en Villar de Peralonso

El aviso se registraba a las 23:00 horas de la noche de este viernes, 19 de septiembre. Los ocupantes del vehículo eran familia

Transportes prevé reducir 10 minutos el viaje en tren a Madrid por Ávila este año

Eliminará 11 de las limitaciones temporales de velocidad de los últimos 56 kilómetros

«Como toque el 73897 en la Lotería...»

José Ortiz ha perdido recientemente su cartera con 570 euros y otros 500 euros en lotería y espera todavía que se la devuelvan

Los siete puntos en los que los Media Distancia a Madrid no pueden circular a más de 30 kilómetros por hora

En la línea entre Salamanca y la capital de España por Ávila, hay 14 tramos con limitaciones temporales de velocidad

21 multas por incumplir la ordenanza de rótulos

Desde marzo casi se ha duplicado el número de sanciones, que pueden llegar a 3.000 euros. La mayoría de las infracciones hasta la fecha se concentran en la Plaza Mayor

Aumenta la demanda de paja

Temor al descenso de temperaturas por el maíz

Sustitución exprés en La Glorieta: así queda el cartel de esta tarde

Sergio Galán es el sustituto de Guillermo Hermoso de Mendoza en el festejo de rejones de esta tarde en La Glorieta, donde actuará junto a Rui Fernandes y Diego Ventura con toros de la ganadería de Herederos de Angel Sánchez y Sánchez

Heridos dos motoristas de 33 y 54 años en sendas caídas en Salamanca

Una de ellas se produjo en La Platina y la otra, en el puente Felipe VI

Cuatro municipios de la comarca de Béjar se unen para pedir la revocación del traslado del cura Félix Pérez

Autoridades y fieles se han dado cita en la Plaza Mayor de la ciudad para pedir al Obispado de Plasencia que no retire al sacerdote de Valverde de Valdelacasa, Peromingo, Sanchotello, Navalmoral de Béjar y la ciudad textil debido a su gran trabajo

Joyas, dinero y un kit de oro: desarticulado en Salamanca un grupo criminal especializado en robos con fuerza en viviendas

La Operación 'Aurisa' ha permitido detener a una mujer y dos hombres, esclarecer 12 robos y descubrir un sofisticado 'modus operandi' basado en alquileres vacacionales y documentación falsa

Jóvenes denunciados por botellón, un positivo en alcoholemia y decomisos de drogas marcan la madrugada en Salamanca

El parte nocturno de la Policía Local refleja intervenciones por alcohol, ruidos y sustancias estupefacientes

La nueva oficina del bus urbano, a punto de abrir en la estación de autobuses

Prestará servicio a los usuarios de lunes a viernes en la avenida de Filiberto Villalobos

Más de 1.100 enfermeras en plantilla: ¿son suficientes las ratios de Enfermería del Hospital de Salamanca?

El sindicato CSIF pide que se igualen las ratios de Castilla y León a las europeas

Las carnicerías, al límite por el precio de uno de sus productos más demandados: «No podemos mantenerlo»

La ternera sigue subiendo y arrastra a otros productos como el rabo de toro o los callos. En las fruterías, la mandarina de Valencia ha copado todo el protagonismo. Los productos del mar, más caros que nunca

Santa Marta amplía el recinto del camposanto y prepara la zona para los futuros nichos

La obra, que está a punto de completarse, supone 48.000 euros de inversión. La mejora incluye habilitar una puerta amplia para dar acceso a coches fúnebres

Un turismo se empotra contra una farola en la calle Alfareros de Pizarrales

Pese al fuerte impacto, no se registraron heridos

