Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 25 de octubre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Sábado, 25 de octubre 2025, 19:48

Comenta

Un camión de la limpieza arrasa con bolardos y causa daños en una fachada de la calle Arco con Padilleros

El vehículo perdió el control de madrugada y provocó importantes destrozos que alarmaron a vecinos y comerciantes

Medio millón de euros para una puesta a punto de la calle Libreros en tres fases

El Ayuntamiento licita las obras de reparación del pavimento y renovación de tuberías y alumbrado pendiente desde 2021

Los salmantinos, a la cabeza en los viajes gratuitos con la tarjeta Buscyl

El 40 % de los traslados realizados en Castilla y León hasta el 15 de octubre fueron en esta provincia

Las intensas precipitaciones marcan el inicio del sábado en Salamanca y movilizan a los Bomberos

Capital y provincia permanecen este sábado bajo aviso amarillo por fuertes lluvias

Benjamín sacude al fútbol base: partidos suspendidos y campos inundados

Cinco recintos afectados por el temporal de agua y todas las categorías, salvo la juvenil

Las Pistas, en muy mal estado tras el partido del filial del Salamanca UDS

El barro toma el terreno de juego donde el primer equipo recibe en horas a la Gimnástica Segoviana, especialmente en las áreas

La Facultad de Veterinaria generará más aparcamiento en Huerta Otea

El Ayuntamiento inicia la cesión gratuita a la Universidad del solar valorado en 7,5 millones. El Estudio está obligado a mantener las 139 plazas y crear otras 190 privadas. El edificio para el nuevo grado se levantará en un terreno municipal de 15.927 m²

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incidente sanitario moviliza a una UVI móvil y a la Policía hasta la biblioteca de Gabriel y Galán
  2. 2 El comercio favorito de la gente en pleno corazón de la ciudad: «¿Vendrá mañana alguien?»
  3. 3 Iker Casillas, víctima de un robo de película en su propia casa: una trampa hizo caer a los ladrones
  4. 4 El pueblo más bonito de España para viajar en octubre está en Castilla y León, según National Geographic
  5. 5 Las intensas precipitaciones marcan el inicio del sábado en Salamanca y movilizan a los Bomberos
  6. 6 Alerta por lluvias intensas y la llegada del primer aire polar el fin de semana
  7. 7 La Facultad de Veterinaria generará más aparcamiento en Huerta Otea
  8. 8 Jorge Rey advierte de un cambio radical para la próxima semana: «Por los santos, la nieve...»
  9. 9 En libertad los otros dos detenidos, madre e hijo, en la macrooperación antidroga con dos armas y cocaína intervenidas
  10. 10 Medio millón de euros para una puesta a punto de la calle Libreros en tres fases

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 25 de octubre

Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 25 de octubre