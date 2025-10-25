Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 25 de octubre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
La Gaceta
Sábado, 25 de octubre 2025, 19:48
Un camión de la limpieza arrasa con bolardos y causa daños en una fachada de la calle Arco con Padilleros
El vehículo perdió el control de madrugada y provocó importantes destrozos que alarmaron a vecinos y comerciantes
Medio millón de euros para una puesta a punto de la calle Libreros en tres fases
El Ayuntamiento licita las obras de reparación del pavimento y renovación de tuberías y alumbrado pendiente desde 2021
Los salmantinos, a la cabeza en los viajes gratuitos con la tarjeta Buscyl
El 40 % de los traslados realizados en Castilla y León hasta el 15 de octubre fueron en esta provincia
Las intensas precipitaciones marcan el inicio del sábado en Salamanca y movilizan a los Bomberos
Capital y provincia permanecen este sábado bajo aviso amarillo por fuertes lluvias
Benjamín sacude al fútbol base: partidos suspendidos y campos inundados
Cinco recintos afectados por el temporal de agua y todas las categorías, salvo la juvenil
Las Pistas, en muy mal estado tras el partido del filial del Salamanca UDS
El barro toma el terreno de juego donde el primer equipo recibe en horas a la Gimnástica Segoviana, especialmente en las áreas
La Facultad de Veterinaria generará más aparcamiento en Huerta Otea
El Ayuntamiento inicia la cesión gratuita a la Universidad del solar valorado en 7,5 millones. El Estudio está obligado a mantener las 139 plazas y crear otras 190 privadas. El edificio para el nuevo grado se levantará en un terreno municipal de 15.927 m²