Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 29 de noviembre

Estas son las noticias más relevantes del día

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:05

Roban el gran rosco navideño de una peluquería de la calle Zamora escalando hasta un primer piso de madrugada

El robo, ocurrido sobre las 5:10 horas y grabado por las cámaras, ha causado frustración entre los comerciantes, que habían decorado la calle con una iniciativa conjunta

¿Por qué es tan grave la aparición de la peste porcina africana?

Su reaparición en jabalíes pone en alerta al sector porcino y amenaza exportaciones clave de España

Los carniceros advierten de la subida de los precios ante la escasez

El tostón entero cuesta cinco euros más esta semana, mientras que el cabrito ya ronda los 23 €/kg. En las pescaderías, bajan notablemente el bacalao y la almeja antes de la subida esperada tras el puente

La rápida actuación de la Guardia Civil y de los sanitarios ayuda a evacuar a un vecino de 87 años con un posible ictus en Valero

Fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital de Salamanca para una valoración urgente y tratamiento especializado

Un bar gratuito para llenar de vida un pequeño pueblo: «Es muy necesario para los que vivimos aquí»

El agregado de Águeda oferta sin coste la gestión del bar y el centro social con la esperanza de recuperar este servicio en este municipio

Así se realizará la exhumación de la venerable Aurora Calvo en Béjar a principios de 2026

La comisión dispone de un baúl restaurado que guardaba cartas y objetos de la beata

Más de 200.000 euros para renovar 772 metros de tuberías en El Rollo

El Consistorio inicia este proceso para modernizar la red de agua, mejorar el servicio a los vecinos y prevenir futuras roturas

Los centros de salud, a tope por la gripe A

Los médicos de Familia tranquilizan: «Es lo de todo los inviernos, pero con un mes de antelación»

Unionistas pierde a la ruleta rusa en Ourense (4-3)

Los blanquinegros acaban con su racha de 7 choques sin perder en O Couto, en un encuentro loco en el que fue perdiendo, remontó y finalmente acabó cediendo en un tiempo añadido kilométrico. Polémica arbitral: dos goles anulados y una roja a Encuentra rigurosa que cambió el sino del choque

