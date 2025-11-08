Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 8 de noviembre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:55
Fallece una mujer y otras dos resultan heridas graves tras chocar con el coche contra un poste de tensión eléctrica en la calle Calzada de Medina
El suceso ha tenido lugar la madrugada de este sábado cerca de las 5:00 horas
Documentos del siglo XVIII acreditan la existencia de un pozo de nieve en San Vicente
Arrojan claridad sobre el origen y uso de la estructura circular descubierta en el Cerro
Una mujer y un menor heridos en una colisión entre dos turismos en Salesas
El choque ha tenido lugar pasadas las 12:00 horas en la calle Fernando de Rojas, cruce con la calle Los Hidalgos
Llega a la Audiencia la gran estafa con criptomonedas que hizo perder una fortuna a una familia
Solo uno de los tres acusados comparecerá, los otros dos no han sido localizados y continúan en búsqueda. La Fiscalía pide penas de cuatro años de prisión y casi 170.000 euros de indemnización a favor de las víctimas
«Ahora vemos padres y madres con trabajo que no pueden llenar la nevera»
El Banco de Alimentos atiende a un nuevo tipo de usuario que se caracteriza por tener empleo precario
Salamanca, la provincia de España en la que más crece la oferta de pisos en alquiler en un año
Salamanca, la provincia de España en la que más crece la oferta de pisos en alquiler en un año
Jota López hace justicia: otro punto más para Unionistas
Los blanquinegros enlazan cinco choques sin perder gracias a una genialidad del centrocampista a 9 minutos del final del choque frente a un serio Pontevedra.
Encuentran herida en Pelabravo a una mujer de 83 años desaparecida en la tarde de este sábado en Santa Marta
Una llamada de un particular avisó del paradero de la mujer a unos dos kilómetros de la urbanización de Valdelagua
Susto tras el incendio de una vivienda en Galindo y Perahuy
La Guardia Civil y los Bomberos se han desplazado a la urbanización Campo Charro tras un aviso recibido a las 19:05 horas de este sábado. No hubo que lamentar ningún herido