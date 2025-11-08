Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 8 de noviembre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:55

Comenta

Fallece una mujer y otras dos resultan heridas graves tras chocar con el coche contra un poste de tensión eléctrica en la calle Calzada de Medina

El suceso ha tenido lugar la madrugada de este sábado cerca de las 5:00 horas

Documentos del siglo XVIII acreditan la existencia de un pozo de nieve en San Vicente

Arrojan claridad sobre el origen y uso de la estructura circular descubierta en el Cerro

Una mujer y un menor heridos en una colisión entre dos turismos en Salesas

El choque ha tenido lugar pasadas las 12:00 horas en la calle Fernando de Rojas, cruce con la calle Los Hidalgos

Llega a la Audiencia la gran estafa con criptomonedas que hizo perder una fortuna a una familia

Solo uno de los tres acusados comparecerá, los otros dos no han sido localizados y continúan en búsqueda. La Fiscalía pide penas de cuatro años de prisión y casi 170.000 euros de indemnización a favor de las víctimas

«Ahora vemos padres y madres con trabajo que no pueden llenar la nevera»

El Banco de Alimentos atiende a un nuevo tipo de usuario que se caracteriza por tener empleo precario

Salamanca, la provincia de España en la que más crece la oferta de pisos en alquiler en un año

Salamanca, la provincia de España en la que más crece la oferta de pisos en alquiler en un año

Jota López hace justicia: otro punto más para Unionistas

Los blanquinegros enlazan cinco choques sin perder gracias a una genialidad del centrocampista a 9 minutos del final del choque frente a un serio Pontevedra.

Encuentran herida en Pelabravo a una mujer de 83 años desaparecida en la tarde de este sábado en Santa Marta

Una llamada de un particular avisó del paradero de la mujer a unos dos kilómetros de la urbanización de Valdelagua

Susto tras el incendio de una vivienda en Galindo y Perahuy

La Guardia Civil y los Bomberos se han desplazado a la urbanización Campo Charro tras un aviso recibido a las 19:05 horas de este sábado. No hubo que lamentar ningún herido

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una mujer y otras dos resultan heridas graves tras chocar con el coche contra un poste de tensión eléctrica en la calle Calzada de Medina
  2. 2 El asalto a un tráiler cargado de cerveza desencadenó el último golpe a la droga en Salamanca y Santa Marta
  3. 3 La Policía Local investiga la presunta agresión a una joven hallada sangrando en la calle Papín
  4. 4 «El mejor recuerdo es cuando conocí a mi mujer»
  5. 5 Fallece la centenaria Sor María Francisca de las Llagas, una de las monjas más veteranas de la ciudad
  6. 6 Llega a la Audiencia la gran estafa con criptomonedas que hizo perder una fortuna a una familia
  7. 7 Confirmados dos casos de gripe aviar en Salamanca
  8. 8 Una mujer y un menor heridos en una colisión entre dos turismos en Salesas
  9. 9 «No puedo negar lo que es evidente»
  10. 10 Viviendas modernas y eficientes en un complejo para disfrutar

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 8 de noviembre

Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 8 de noviembre