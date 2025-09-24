Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 24 de septiembre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:00

Un incendio en el patio exterior de una vivienda de Villamayor moviliza a los Bomberos

Las llamas se produjeron cerca de las 13:00 horas de este miércoles

La empresa Tebrio recibe el premio a la mejor Pyme salmantina de 2025

En la gala también se reconoció a FISAN, Wembley Studios, Auto Salamanca Cars y SolarTec Renovables

Derribo final para culminar la urbanización de la avenida de Salamanca

Con un presupuesto de 1,1 millones se pavimentarán calles, se renovarán redes, se crearán jardines y una calle peatonal

Lío con la zona peatonal: las multas se frenan hasta el 1 de octubre

El Ayuntamiento debe instalar en el área restringida la nueva señalización de la DGT que entró en vigor 1 de julio

Mercedes Escolano y José Antonio López, ganadores de los premios Ciudad Salamanca de Poesía y Novela 2025

El poemario «Sol y Sombra» y la novela «Leonor y los virreyes» se coronan como los favoritos de esta edición del certamen literario

Complicado incendio en una nave en Ciudad Rodrigo: seis horas para extinguirlo y un herido trasladado al Hospital en UVI móvil

En el fuego han intervenido dotaciones de la localidad así como de Fuenteguinaldo y Lumbrales

El Tormes acoge una Pop Up exclusiva de camisetas de fútbol

El fútbol retro llega a Salamanca de la mano de «Ropa Futboleros»

El Salamanca UDS confirma que jugará en Las Pistas y pide disculpas a sus aficionados

«Las obras en el Helmántico se encuentran en fase final», explica el club en su comunicado

Vilaró y Montañana coinciden: falta tiempo para ver al Perfumerías Avenida que quieren

La capitana y la entrenadora esperan que el equipo compita este sábado contra el Valencia Basket en las semifinales de la Supercopa

Juicio en Salamanca por la trama de billetes falsos de Chamberí: la Fiscalía pide hasta diez años de prisión para 'el Tubarrín' y su banda

El cabecilla, 'El Tubarrín', y su banda usaban impresoras y papel especial para fabricar dinero en su imprenta de la calle Mayor. Los billetes se pusieron en circulación en farmacias, bares y compraventas a través de Wallapop

Santa Marta refuerza la seguridad vial en la urbanización de La Fontana con once reductores de velocidad

Además se ha instalado nueva señalización vertical

'Despedidas seguras' por centro

El Ayuntamiento ya ha informado a los 14 colegios más conflictivos de las «parada exprés» para que las familias dejen a sus hijos sin riesgo ni sanciones ante el inicio de la actividad escolar al 100 % desde el 1 de octubre

El fiasco de las pulseras antimaltrato: en Salamanca nunca han funcionado bien

Es la provincia de España, a excepción de Ceuta y Melilla, con menos dispositivos de seguimiento en activo. La Guardia Civil alertó ya en 2023 a la Subdelegación de los constantes fallos y los jueces apenas confían en este sistema

Béjar duplica el número de alumnos de nuevo ingreso en la Escuela de Ingenieros, que suma 450 estudiantes

Se trata de una cifra alejada de los cerca de 1.700 matriculados en los años noventa, pero es un dato récord en las últimas dos décadas

Encinas de Abajo declara el agua del grifo no potable por herbicidas

Los análisis han detectado la presencia de atrazina en niveles superiores a los permitidos

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las primeras palabras de Julio Norte desde el hospital: «Que nadie dude que volveré a ponerme en el mismo sitio»
  2. 2 Complicado incendio en una nave en Ciudad Rodrigo: seis horas para extinguirlo y un herido trasladado al Hospital en UVI móvil
  3. 3 Derribo final para culminar la urbanización de la avenida de Salamanca
  4. 4 España se prepara ante la amenaza del exhuracán Gabrielle: ya se conocen los efectos que tendrá
  5. 5 Detenido al ser pillado con drogas en el coche tras saltarse un semáforo, no tener la ITV en vigor y dar positivo en drogas
  6. 6 La Guardia Civil de Salamanca trabaja en el accidente que ha cortado la A-62
  7. 7 Lío con la zona peatonal: las multas se frenan hasta el 1 de octubre
  8. 8 La verdadera sorpresa del vacuno
  9. 9 Las cabañuelas alertan con su refrán para esta semana: «El otoño verdadero por San Miguel...»
  10. 10 Julio Norte, grave: este es el escalofriante parte médico tras la cornada de San Agustín de Guadalix

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 24 de septiembre

Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 24 de septiembre