Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 24 de septiembre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:00
Un incendio en el patio exterior de una vivienda de Villamayor moviliza a los Bomberos
Las llamas se produjeron cerca de las 13:00 horas de este miércoles
La empresa Tebrio recibe el premio a la mejor Pyme salmantina de 2025
En la gala también se reconoció a FISAN, Wembley Studios, Auto Salamanca Cars y SolarTec Renovables
Derribo final para culminar la urbanización de la avenida de Salamanca
Con un presupuesto de 1,1 millones se pavimentarán calles, se renovarán redes, se crearán jardines y una calle peatonal
Lío con la zona peatonal: las multas se frenan hasta el 1 de octubre
El Ayuntamiento debe instalar en el área restringida la nueva señalización de la DGT que entró en vigor 1 de julio
Mercedes Escolano y José Antonio López, ganadores de los premios Ciudad Salamanca de Poesía y Novela 2025
El poemario «Sol y Sombra» y la novela «Leonor y los virreyes» se coronan como los favoritos de esta edición del certamen literario
Complicado incendio en una nave en Ciudad Rodrigo: seis horas para extinguirlo y un herido trasladado al Hospital en UVI móvil
En el fuego han intervenido dotaciones de la localidad así como de Fuenteguinaldo y Lumbrales
El Tormes acoge una Pop Up exclusiva de camisetas de fútbol
El fútbol retro llega a Salamanca de la mano de «Ropa Futboleros»
El Salamanca UDS confirma que jugará en Las Pistas y pide disculpas a sus aficionados
«Las obras en el Helmántico se encuentran en fase final», explica el club en su comunicado
Vilaró y Montañana coinciden: falta tiempo para ver al Perfumerías Avenida que quieren
La capitana y la entrenadora esperan que el equipo compita este sábado contra el Valencia Basket en las semifinales de la Supercopa
Juicio en Salamanca por la trama de billetes falsos de Chamberí: la Fiscalía pide hasta diez años de prisión para 'el Tubarrín' y su banda
El cabecilla, 'El Tubarrín', y su banda usaban impresoras y papel especial para fabricar dinero en su imprenta de la calle Mayor. Los billetes se pusieron en circulación en farmacias, bares y compraventas a través de Wallapop
Santa Marta refuerza la seguridad vial en la urbanización de La Fontana con once reductores de velocidad
Además se ha instalado nueva señalización vertical
'Despedidas seguras' por centro
El Ayuntamiento ya ha informado a los 14 colegios más conflictivos de las «parada exprés» para que las familias dejen a sus hijos sin riesgo ni sanciones ante el inicio de la actividad escolar al 100 % desde el 1 de octubre
El fiasco de las pulseras antimaltrato: en Salamanca nunca han funcionado bien
Es la provincia de España, a excepción de Ceuta y Melilla, con menos dispositivos de seguimiento en activo. La Guardia Civil alertó ya en 2023 a la Subdelegación de los constantes fallos y los jueces apenas confían en este sistema
Béjar duplica el número de alumnos de nuevo ingreso en la Escuela de Ingenieros, que suma 450 estudiantes
Se trata de una cifra alejada de los cerca de 1.700 matriculados en los años noventa, pero es un dato récord en las últimas dos décadas
Encinas de Abajo declara el agua del grifo no potable por herbicidas
Los análisis han detectado la presencia de atrazina en niveles superiores a los permitidos
