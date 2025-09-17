Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 17 de septiembre

El toro de indultado el domingo en La Glorieta ya se recupera en Garcigrande, la finca en la que se crio, situada en Alaraz, al sur este de la provincia y a poco más de 45 kilómetros del ruedo en el que se ganó la vida, y a la que ha vuelto tras la gloriosa faena de Emilio de Justo para comenzar a perpetuar su bravura. Con él Justo Hernández suma su enésimo hito en la historia de esta plaza, que está entre otras muchas de un prodigioso historial