Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 17 de septiembre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:00

Prisión para el joven detenido en Navacarros con dos mochilas cargadas de hachís

La Guardia Civil le sorprendió este martes con 76,8 kilos de la droga en paquetes dispuestos para su distribución

Se entrega el sospechoso de atropellar a una pareja en Gran Vía y abandonar el coche en Tejares

El accidente ocurrió en agosto y al menos la mujer resultó grave. Tras negarse a declarar en Comisaría y en el Juzgado ha quedado libre aunque con cargos por dos tentativas de homicidio. El Juzgado le ha retirado cautelarmente el permiso de conducir y tendrá que presentarse cada 15 días

Atropellado un joven en el paseo Rector Esperabé

Ha sido trasladado al Hospital de Salamanca

Alberto Díaz ya es el vigésimo tercer presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca

Ha sido nombrado este miércoles en el pleno extraordinario celebrado por la Institución

La Fiscalía de Salamanca archiva la denuncia contra el obispo Reig Pla por vincular discapacidad y pecado

El Gobierno denunció al obispo emérito de Alcalá por delito de odio. El fiscal ve expresiones reprochables e imprudentes en su homilía en Alba , pero sin los elementos necesarios para el tipo penal

El fiscal jefe advierte que Salamanca es ruta de paso de grandes alijos y foco de plantaciones de marihuana en pueblos despoblados

La Fiscalía Antidroga celebra en la ciudad su Junta Especial hasta el viernes | La fiscal general ha anunciado una nueva estrategia contra el blanqueo para 'ahogar' económicamente a los narcos: «Si les cortamos los recursos les dejamos sin futuro delictivo»

La Diputación inaugura la muestra fotográfica y de acuarelas «Vestir el Barro»

La exposición se podrá ver hasta el 23 de noviembre en el Instituto de Identidades

Expertos analizan en Salamanca el papel de Franco: «Era un embustero»

El Centro Documental de la Memoria Histórica ha acogido el inicio del congreso 'A los 50 años de la muerte de Francisco Franco' dentro del programa del Gobierno 'España en Libertad'

La primera baja en los carteles de la Feria de Salamanca

José María Manzanares interrumpe su temporada sin fecha de reaparición tras la cogida sufrida el pasado 15 de septiembre en la plaza de toros de Murcia en la que sufrió la fractura de la octava costilla izquierda

Oriol Riera ya es oficialmente ex entrenador de Unionistas

El técnico catalán ficha por el Istra 1961 croata tras haber estado tan solo 3 jornadas de Liga al frente del conjunto blanquinegro

La natalidad se desploma en Salamanca: récord a la baja tras un descenso de un 30 % en la última década

Casi la mitad de las madres superan los 35 años

La 'herramienta única' del Instituto de Biología ya provoca expectación en investigadores extranjeros

El alcalde, Carlos García Carbayo, quiso conocer el funcionamiento del centro mixto del CSIC y la Universidad de Salamanca

Más de 400 culturistas lucirán músculo este fin de semana en Salamanca

El Palacio de Congresos acoge el Trofeo Ciudad de Salamanca de culturismo nacional este fin de semana

Pagó 15.500 euros por 'Urdangarín': «Un toro es un melón cerrado»

Ángel Abarca, el dueño del limusín más caro de la subasta de Salamaq, volvería a levantar la tarjeta. ¿Es rentable pagar tanto por un toro? Tratantes y ganaderos entran al debate

Justo Hernández: «Ahora me vuelve loco pensar cómo se puede superar a Buenasuerte»

El toro de indultado el domingo en La Glorieta ya se recupera en Garcigrande, la finca en la que se crio, situada en Alaraz, al sur este de la provincia y a poco más de 45 kilómetros del ruedo en el que se ganó la vida, y a la que ha vuelto tras la gloriosa faena de Emilio de Justo para comenzar a perpetuar su bravura. Con él Justo Hernández suma su enésimo hito en la historia de esta plaza, que está entre otras muchas de un prodigioso historial

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuando Robert Redford se paseó por La Glorieta en 1967
  2. 2 Justo Hernández: «Ahora me vuelve loco pensar cómo se puede superar a Buenasuerte»
  3. 3 Trasladan en helicóptero al Hospital a un hombre tras caer desde un tejado en Villavieja de Yeltes
  4. 4 Se entrega el sospechoso de atropellar a una pareja en Gran Vía y abandonar el coche en Tejares
  5. 5 Las cabañuelas avisan con lo que llega en los próximos días: «Si septiembre viene muy mojado...»
  6. 6 La Guardia Civil frustra en Navacarros el transporte de 76 kilos de hachís listos para distribuir
  7. 7 Atropellado un joven en el paseo Rector Esperabé
  8. 8 No pierdas el tiempo: esta es la única forma de conseguir trabajo en Mercadona
  9. 9 La primera baja en los carteles de la Feria de Salamanca
  10. 10 Se entrega el sospechoso de atropellar a una pareja en Gran Vía y abandonar el coche en Tejares

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 17 de septiembre

Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 17 de septiembre