Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 17 de septiembre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:00
Prisión para el joven detenido en Navacarros con dos mochilas cargadas de hachís
La Guardia Civil le sorprendió este martes con 76,8 kilos de la droga en paquetes dispuestos para su distribución
Se entrega el sospechoso de atropellar a una pareja en Gran Vía y abandonar el coche en Tejares
El accidente ocurrió en agosto y al menos la mujer resultó grave. Tras negarse a declarar en Comisaría y en el Juzgado ha quedado libre aunque con cargos por dos tentativas de homicidio. El Juzgado le ha retirado cautelarmente el permiso de conducir y tendrá que presentarse cada 15 días
Alberto Díaz ya es el vigésimo tercer presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca
Ha sido nombrado este miércoles en el pleno extraordinario celebrado por la Institución
La Fiscalía de Salamanca archiva la denuncia contra el obispo Reig Pla por vincular discapacidad y pecado
El Gobierno denunció al obispo emérito de Alcalá por delito de odio. El fiscal ve expresiones reprochables e imprudentes en su homilía en Alba , pero sin los elementos necesarios para el tipo penal
El fiscal jefe advierte que Salamanca es ruta de paso de grandes alijos y foco de plantaciones de marihuana en pueblos despoblados
La Fiscalía Antidroga celebra en la ciudad su Junta Especial hasta el viernes | La fiscal general ha anunciado una nueva estrategia contra el blanqueo para 'ahogar' económicamente a los narcos: «Si les cortamos los recursos les dejamos sin futuro delictivo»
La Diputación inaugura la muestra fotográfica y de acuarelas «Vestir el Barro»
La exposición se podrá ver hasta el 23 de noviembre en el Instituto de Identidades
Expertos analizan en Salamanca el papel de Franco: «Era un embustero»
El Centro Documental de la Memoria Histórica ha acogido el inicio del congreso 'A los 50 años de la muerte de Francisco Franco' dentro del programa del Gobierno 'España en Libertad'
La primera baja en los carteles de la Feria de Salamanca
José María Manzanares interrumpe su temporada sin fecha de reaparición tras la cogida sufrida el pasado 15 de septiembre en la plaza de toros de Murcia en la que sufrió la fractura de la octava costilla izquierda
Oriol Riera ya es oficialmente ex entrenador de Unionistas
El técnico catalán ficha por el Istra 1961 croata tras haber estado tan solo 3 jornadas de Liga al frente del conjunto blanquinegro
La natalidad se desploma en Salamanca: récord a la baja tras un descenso de un 30 % en la última década
Casi la mitad de las madres superan los 35 años
La 'herramienta única' del Instituto de Biología ya provoca expectación en investigadores extranjeros
El alcalde, Carlos García Carbayo, quiso conocer el funcionamiento del centro mixto del CSIC y la Universidad de Salamanca
Más de 400 culturistas lucirán músculo este fin de semana en Salamanca
El Palacio de Congresos acoge el Trofeo Ciudad de Salamanca de culturismo nacional este fin de semana
Pagó 15.500 euros por 'Urdangarín': «Un toro es un melón cerrado»
Ángel Abarca, el dueño del limusín más caro de la subasta de Salamaq, volvería a levantar la tarjeta. ¿Es rentable pagar tanto por un toro? Tratantes y ganaderos entran al debate
Justo Hernández: «Ahora me vuelve loco pensar cómo se puede superar a Buenasuerte»
El toro de indultado el domingo en La Glorieta ya se recupera en Garcigrande, la finca en la que se crio, situada en Alaraz, al sur este de la provincia y a poco más de 45 kilómetros del ruedo en el que se ganó la vida, y a la que ha vuelto tras la gloriosa faena de Emilio de Justo para comenzar a perpetuar su bravura. Con él Justo Hernández suma su enésimo hito en la historia de esta plaza, que está entre otras muchas de un prodigioso historial
