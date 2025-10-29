Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 29 de octubre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:03

La nueva tienda que vende la ropa que tiramos al contenedor

El presidente de la Diputación, la diputada Nieves García o el alcalde de Santa Marta compran prendas que otros salmantinos desecharon en el nuevo establecimiento que la cooperativa sin ánimo de lucro Porsiete ha abierto en Garrido

«Si Rosalía habla de Dios y se viste de monja es porque hay una corriente de fondo»

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, participó este miércoles en la inauguración de las jornadas sobre Inteligencia Artificial y Teología en la Universidad Pontificia

La Cámara concede su Medalla al Mérito a Benjamín Crespo

La entidad empresarial reconoce por unanimidad la década de liderazgo del expresidente

La Fiscalía de Salamanca sienta en el banquillo a un depredador sexual que grababa a mujeres por debajo de la falda

La Audiencia lo juzgará en noviembre por años de grabaciones furtivas en la calle y en todo tipo de eventos. Utilizaba la técnica fetichista 'upskirt' y la Policía ha localizado a más de 120 víctimas en una zona de la provincia. La Fiscalía le acusa de descubrimiento de secretos en masa, además de otros delitos sexuales

Cabrerizos estrenará en 2026 su multiusos en el centro de la localidad

La obra se ha licitado en 300.000 € y supondrá la retirada de un depósito de gas

Más de 4,7 millones para crear y mantener 693 empleos de la economía social

El II Congreso Internacional de Economía Social se celebrará en Salamanca del 10 al 12 de noviembre

Un conductor de patinete herido tras chocar con un coche en la glorieta de la UDS

El accidente se ha producido sobre las 14.03 horas

Marta García Rincón, otra vez campeona de Europa

La salmantina se lleva el oro en arrancada en el Europeo sub 23 y júnior y el bronce en total olímpico

Davo está de vuelta: «Las dos primeras semanas pensé en dejarlo todo, ahora lo que quiero es volver a sentirme futbolista»

El jugador ha sido la gran sorpresa de la sesión de este miércoles en el Salamanca UDS tras más de un mes de baja por sus problemas familiares: «No voy a dejar de estar muy pendiente, pero necesitaba rutina»

La Audiencia provincial ratifica la condena al ex alcalde de Vitigudino por el accidente laboral de un trabajador municipal

La sentencia desestima el recurso planteado por Germán Vicente quien ya ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo

El Colegio Santísima Trinidad, cuarto de España en El Gran Concurso del Hormigón

Este certamen, impulsado por los Colegios Oficiales de Arquitectura Técnica, reta a estudiantes de Bachillerato y FP a crear el hormigón más resistente del país

Movilización de los Bomberos por un incendio en un chalet de Valdelagua

El aviso se ha recibido en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 17:38 horas

El «Lobo hombre en París» rugirá este viernes en el Liceo

El cantante Rafa Sánchez ofrecerá un concierto en el Teatro Liceo como repaso a sus 36 años de trayectoria

Tariq, de una semana en patera a la esperanza en Salamanca: «Quiero trabajar, tener mi vida aquí y ayudar a mi familia»

Es uno de los 25 alumnos del curso de «Mantenimiento de edificios e instalaciones» del programa Laboris Helmántica

Lección de liderazgo de Mario Alonso Puig

Caja Rural de Salamanca llena el Palacio de Congresos con la estimulante charla del cirujano

