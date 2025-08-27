Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 27 de agosto de 2025
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
La Gaceta
Salamanca
Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:54
La Diputación reclama a Marlaska que incluya el incendio de Cipérez en la declaración de zona catastrófica
«Las familias que han visto arrasadas sus explotaciones agrícolas y ganaderas no pueden quedar desamparadas», asegura Javier Iglesias
La madre herida en el accidente mortal de Beleña sigue en estado crítico y con pronóstico desfavorable
La mujer, de 31 años, permanece en el Hospital de Salamanca, al igual que al menos dos de los niños, que se encuentran estables dentro de la gravedad
Cierra el negocio con más de 100 años en el que confiaron tantas familias en la comarca: «Ha sido mi vida»
La Zapatería Martínez, en La Fuente de San Esteban, echa el cierre después de que su propietaria, Argelina Sánchez Castaño, se jubile
El PP lamenta el «oportunismo» del PSOE con los incendios: «La Diputación estuvo a la altura»
Responde así a las críticas socialistas a quienes acusa de «confundir y desinformar»
«Todo era barro y no había calles ni edificios, por este barrio pasaban carros de combate»
Comerciantes de toda la vida resisten en La Prosperidad, un barrio que se mantiene en constante transformación
La firma de hipotecas sobre vivienda se eleva a máximos desde 2011
Entre enero y junio se rubricaron en Salamanca un 43 % más de préstamos que en 2024
El «espectacular» momento del vacuno invita a la participación en Salamaq
La Federación de Limusín cierra su Concurso Ibérico con presencia de 70 ganaderías de España y Portugal y unifica el precio de arranque de la subasta
Los pisos compartidos se disparan en Salamanca
La demanda aumenta un 20%. El precio medio del alquiler de una habitación es de 300 euros en la capital salmantina
Desolación en el campo: «Europa tiene patatas para 2 años»
«Empezamos a arrancar el 17 de julio y hemos sacado menos que otros años en 8 días»
«Si avisas a la Policía, lo pagarás»: detenidas dos vecinas de Pizarrales tras un brutal robo en el bar 'El Trébol' delante de cinco niños
Las asaltantes golpearon a los propietarios del establecimiento de Garrido, se llevaron el dinero de la caja y destrozaron el local entre amenazas de muerte. La agresión se produjo en presencia de los hijos pequeños de los dueños, testigos directos del ataque
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.