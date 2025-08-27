Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 27 de agosto de 2025

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:54

La Diputación reclama a Marlaska que incluya el incendio de Cipérez en la declaración de zona catastrófica

«Las familias que han visto arrasadas sus explotaciones agrícolas y ganaderas no pueden quedar desamparadas», asegura Javier Iglesias

La madre herida en el accidente mortal de Beleña sigue en estado crítico y con pronóstico desfavorable

La mujer, de 31 años, permanece en el Hospital de Salamanca, al igual que al menos dos de los niños, que se encuentran estables dentro de la gravedad

Cierra el negocio con más de 100 años en el que confiaron tantas familias en la comarca: «Ha sido mi vida»

La Zapatería Martínez, en La Fuente de San Esteban, echa el cierre después de que su propietaria, Argelina Sánchez Castaño, se jubile

El PP lamenta el «oportunismo» del PSOE con los incendios: «La Diputación estuvo a la altura»

Responde así a las críticas socialistas a quienes acusa de «confundir y desinformar»

«Todo era barro y no había calles ni edificios, por este barrio pasaban carros de combate»

Comerciantes de toda la vida resisten en La Prosperidad, un barrio que se mantiene en constante transformación

La firma de hipotecas sobre vivienda se eleva a máximos desde 2011

Entre enero y junio se rubricaron en Salamanca un 43 % más de préstamos que en 2024

El «espectacular» momento del vacuno invita a la participación en Salamaq

La Federación de Limusín cierra su Concurso Ibérico con presencia de 70 ganaderías de España y Portugal y unifica el precio de arranque de la subasta

Los pisos compartidos se disparan en Salamanca

La demanda aumenta un 20%. El precio medio del alquiler de una habitación es de 300 euros en la capital salmantina

Desolación en el campo: «Europa tiene patatas para 2 años»

«Empezamos a arrancar el 17 de julio y hemos sacado menos que otros años en 8 días»

«Si avisas a la Policía, lo pagarás»: detenidas dos vecinas de Pizarrales tras un brutal robo en el bar 'El Trébol' delante de cinco niños

Las asaltantes golpearon a los propietarios del establecimiento de Garrido, se llevaron el dinero de la caja y destrozaron el local entre amenazas de muerte. La agresión se produjo en presencia de los hijos pequeños de los dueños, testigos directos del ataque

