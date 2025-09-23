Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 23 de septiembre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:00

La reina Letizia, en Salamanca: «El cáncer avanza más rápido que nuestro conocimiento, es vital una financiación equitativa y estable»

Recordó la importancia de seguir invirtiendo en investigación, en tecnología y en servicios en su visita al Centro de Investigación del Cáncer

La visita de la reina Letizia a Salamanca, en imágenes

Un centenar de personas le dieron la bienvenida en el Centro de Investigación del Cáncer

Condenado el alcalde del Pedroso, Ángel Luis Portilla, por encañonar a otro hombre al tiempo que le gritaba «te voy a matar»

El enfrentamiento tiene su origen en la gestión de la recaudación de la piscina municipal. Ocurrió hace un año, cuando el regidor fue armado al domicilio del afectado, en Cantalpino. La víctima logró cerrar la puerta y refugiarse con su pareja tras escuchar las amenazas de muerte

«La carga fiscal del Gobierno de España complica el emprendimiento»

La consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Leticia García, valoró los «estímulos» de la Junta a los autónomos en el Foro GACETA del Emprendimiento

Mañana negra en las carreteras salmantinas: quinto accidente con heridos en la A-66 tras el choque de un coche con un camión

Una mujer ha quedado atrapada en el turismo tras el impacto ocurrido en Vallejera de Riofrío

La Guardia Civil de Salamanca trabaja en el accidente que ha cortado la A-62

Un camión volcó en la autovía, a la altura del kilómetro 202, sobre las 22:00 horas de este lunes

Detenido por estafar 1.000 euros a una mujer en la remodelación de su vivienda

La víctima confiaba en el detenido ya que anteriormente le había realizado otras obras

Julio Norte, grave: este es el escalofriante parte médico tras la cornada de San Agustín de Guadalix

El joven novillero salmantino de solo 17 años fue corneado por un astado de Victoriano del Río en la novillada celebrada en la localidad madrileña, de donde fue traslado de urgencia al Hospital Universitario Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes para ser intervenido el lunes por la noche

Rescatan a un buitre herido en la avenida Carmen Martín Gaite

Un vecino de la zona dio el aviso al 112

El segundo mes con más turistas de la historia en Salamanca pero con una de las estancias medias más cortas

Solo en agosto de 2019 llegaron más viajeros que el pasado mes a la provincia, pero solo pasaron día y medio en ella

Hugo de Bustos: «Tener minutos con el equipo de mi vida es increíble, pero marcar es ya una sensación indescriptible»

Con su diana frente al Real Avilés se convirtió en el primer canterano de Unionistas en hacer un gol en categoría nacional

Béjar acoge este fin de semana la Ruta Vetona con un homenaje póstumo a Javier Matías, «Mati»

Cuenta con unos 500 deportistas apuntados a falta del cierre del plazo de las inscripciones este jueves

El pueblo salmantino que prepara la construcción de 20 nuevas viviendas en una antigua granja

El Consistorio de Calzada de Valdunciel ha adquirido tres terrenos que suman 8.000 metros cuadrados. Están ubicados junto a la N-630 y se espera que estén listos en 2026 para construir hogares

Un pueblo de Salamanca, entre los más fríos de España al bajar de los cero grados

Con -1,2ºC, hace honor a su nombre y se coloca como el octavo punto con la temperatura mínima más baja del país este martes

Atropellada una joven de 17 años en la calle Colombia

Iba al instituto cuando un turismo impactó contra ella mientras cruzaba un paso de peatones

Publicidad

Top 50
  1. 1 Julio Norte, herido muy grave con una cornada en la espalda en San Agustín
  2. 2 Juicio a un empresario de Guijuelo por la amputación de un dedo de un obrero mientras pintaba una nave
  3. 3 La Fiscalía pide casi 10 años para un funcionario de Topas por someter sexualmente a una reclusa cada semana en el economato del penal
  4. 4 Julio Norte, grave: este es el escalofriante parte médico tras la cornada de San Agustín de Guadalix
  5. 5 La gran reordenación del tráfico en torno a San Esteban que impacta de Gran Vía a Canalejas y Sancti Spiritus
  6. 6 La Guardia Civil de Salamanca trabaja en el accidente que ha cortado la A-62
  7. 7 Condenado el alcalde del Pedroso, Ángel Luis Portilla, por encañonar a otro hombre al tiempo que le gritaba «te voy a matar»
  8. 8 Mañana complicada en Salamanca: tres accidentes en menos de una hora
  9. 9 Fallece el exsenador Francisco de Vicente
  10. 10 La verdadera sorpresa del vacuno

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 23 de septiembre

Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 23 de septiembre