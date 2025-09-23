Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 23 de septiembre
Salamanca
Martes, 23 de septiembre 2025, 20:00
La reina Letizia, en Salamanca: «El cáncer avanza más rápido que nuestro conocimiento, es vital una financiación equitativa y estable»
Recordó la importancia de seguir invirtiendo en investigación, en tecnología y en servicios en su visita al Centro de Investigación del Cáncer
La visita de la reina Letizia a Salamanca, en imágenes
Un centenar de personas le dieron la bienvenida en el Centro de Investigación del Cáncer
Condenado el alcalde del Pedroso, Ángel Luis Portilla, por encañonar a otro hombre al tiempo que le gritaba «te voy a matar»
El enfrentamiento tiene su origen en la gestión de la recaudación de la piscina municipal. Ocurrió hace un año, cuando el regidor fue armado al domicilio del afectado, en Cantalpino. La víctima logró cerrar la puerta y refugiarse con su pareja tras escuchar las amenazas de muerte
«La carga fiscal del Gobierno de España complica el emprendimiento»
La consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Leticia García, valoró los «estímulos» de la Junta a los autónomos en el Foro GACETA del Emprendimiento
Mañana negra en las carreteras salmantinas: quinto accidente con heridos en la A-66 tras el choque de un coche con un camión
Una mujer ha quedado atrapada en el turismo tras el impacto ocurrido en Vallejera de Riofrío
La Guardia Civil de Salamanca trabaja en el accidente que ha cortado la A-62
Un camión volcó en la autovía, a la altura del kilómetro 202, sobre las 22:00 horas de este lunes
Detenido por estafar 1.000 euros a una mujer en la remodelación de su vivienda
La víctima confiaba en el detenido ya que anteriormente le había realizado otras obras
Julio Norte, grave: este es el escalofriante parte médico tras la cornada de San Agustín de Guadalix
El joven novillero salmantino de solo 17 años fue corneado por un astado de Victoriano del Río en la novillada celebrada en la localidad madrileña, de donde fue traslado de urgencia al Hospital Universitario Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes para ser intervenido el lunes por la noche
Rescatan a un buitre herido en la avenida Carmen Martín Gaite
Un vecino de la zona dio el aviso al 112
El segundo mes con más turistas de la historia en Salamanca pero con una de las estancias medias más cortas
Solo en agosto de 2019 llegaron más viajeros que el pasado mes a la provincia, pero solo pasaron día y medio en ella
Hugo de Bustos: «Tener minutos con el equipo de mi vida es increíble, pero marcar es ya una sensación indescriptible»
Con su diana frente al Real Avilés se convirtió en el primer canterano de Unionistas en hacer un gol en categoría nacional
Béjar acoge este fin de semana la Ruta Vetona con un homenaje póstumo a Javier Matías, «Mati»
Cuenta con unos 500 deportistas apuntados a falta del cierre del plazo de las inscripciones este jueves
El pueblo salmantino que prepara la construcción de 20 nuevas viviendas en una antigua granja
El Consistorio de Calzada de Valdunciel ha adquirido tres terrenos que suman 8.000 metros cuadrados. Están ubicados junto a la N-630 y se espera que estén listos en 2026 para construir hogares
Un pueblo de Salamanca, entre los más fríos de España al bajar de los cero grados
Con -1,2ºC, hace honor a su nombre y se coloca como el octavo punto con la temperatura mínima más baja del país este martes
Atropellada una joven de 17 años en la calle Colombia
Iba al instituto cuando un turismo impactó contra ella mientras cruzaba un paso de peatones
