Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sanitarios y Policía en la calle Filipinas.

Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 2 de septiembre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:50

Así fue la pelea entre dos clientes de un bar del Rollo que dejó un herido por arma blanca y un detenido

La trifulca ha tenido lugar sobre las 13:45 horas

Tragedia en Beleña: los fallecidos serán repatriados, mientras sus hijos siguen bajo el cuidado familiar

Los cuerpos de la pareja permanecen en la funeraria a la espera de la autorización del Consulado de Marruecos

Salamaq 2025: programa completo, entradas, horarios y autobuses

Comienza la feria agropecuaria en el recinto ferial y aquí esta toda la información que no te puedes perder sobre las actividades

El asfaltado concluye en Torres Villarroel pero aún complicará el tráfico este miércoles en María Auxiliadora

Continúa la mejora del firme en el tramo entre las avenidas de Mirat y Portugal

El bono rural de comercio incrementa su presencia para incentivar las compras y ayudar a las familias

Junto y Diputación ponen en marcha la cuarta edición del programa con una inversión de 140.000 euros y el lanzamiento de 6.349 bonos, casi un 2 % más que en 2024

El refrán de las cabañuelas anuncia lo que nos espera esta semana: «En septiembre no hay viejo que...»

El experto Manuel Briz vaticina un ambiente desapacible, mientras que la AEMET espera nubes para el fin de semana

Así es la exposición del 40 aniversario de la Escuela Tauromaquia de Salamanca

«El toro y la Escuela», en el XL aniversario de la fundación del colectivo taurino de la Diputación, es el título de la muestra

Coches de alta gama destrozados y familias sin vacaciones: el saqueador del parking, grabado por las cámaras

El delincuente fue captado por los dispositivos pero no hay noticia de su detención.

Salamanca presenta los resultados de una alternativa frente a la insuficiencia cardiaca avanzada

Realiza una comunicación interauricular en un perfil de pacientes en los que nunca se practicó

Un lateral izquierdo, último fichaje del Salamanca UDS

Carlos Valverde cierra la plantilla de 23 jugadores de Jorge García con la incorporación de Joan Pulpón, lateral de 21 años que procede de la cantera del Albacete

Publicidad

Top 50
  1. 1 Violenta pelea en El Rollo: hay un detenido por apuñalar presuntamente en la pierna a la víctima que ha sido trasladada al Hospital
  2. 2 Tragedia en Beleña: los fallecidos serán repatriados, mientras sus hijos siguen bajo el cuidado familiar
  3. 3 Coches de alta gama destrozados y familias sin vacaciones: el saqueador del parking, grabado por las cámaras
  4. 4 El tradicional plato salmantino con más de un millón y medio de visualizaciones que «quita la resaca»
  5. 5 El refrán de las cabañuelas anuncia lo que nos espera esta semana: «En septiembre no hay viejo que...»
  6. 6 Saqueo de madrugada en el parking de la avenida de Portugal: más de una decena de coches destrozados y el suelo cubierto de cristales
  7. 7 Un QR para calcular los tiempos en el Hospital: «¿Cuánto tarda mi análisis?»
  8. 8 142.000 euros para el concierto más caro de estas Ferias
  9. 9 Grandes contrastes en las colas de espera del autobús metropolitano: «A mis hijos les ha llegado y a mí no»
  10. 10 ¿Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 1 de septiembre?

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 2 de septiembre

Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 2 de septiembre