Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 2 de septiembre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
La Gaceta
Salamanca
Martes, 2 de septiembre 2025, 19:50
Así fue la pelea entre dos clientes de un bar del Rollo que dejó un herido por arma blanca y un detenido
La trifulca ha tenido lugar sobre las 13:45 horas
Tragedia en Beleña: los fallecidos serán repatriados, mientras sus hijos siguen bajo el cuidado familiar
Los cuerpos de la pareja permanecen en la funeraria a la espera de la autorización del Consulado de Marruecos
Salamaq 2025: programa completo, entradas, horarios y autobuses
Comienza la feria agropecuaria en el recinto ferial y aquí esta toda la información que no te puedes perder sobre las actividades
El asfaltado concluye en Torres Villarroel pero aún complicará el tráfico este miércoles en María Auxiliadora
Continúa la mejora del firme en el tramo entre las avenidas de Mirat y Portugal
El bono rural de comercio incrementa su presencia para incentivar las compras y ayudar a las familias
Junto y Diputación ponen en marcha la cuarta edición del programa con una inversión de 140.000 euros y el lanzamiento de 6.349 bonos, casi un 2 % más que en 2024
El refrán de las cabañuelas anuncia lo que nos espera esta semana: «En septiembre no hay viejo que...»
El experto Manuel Briz vaticina un ambiente desapacible, mientras que la AEMET espera nubes para el fin de semana
Así es la exposición del 40 aniversario de la Escuela Tauromaquia de Salamanca
«El toro y la Escuela», en el XL aniversario de la fundación del colectivo taurino de la Diputación, es el título de la muestra
Coches de alta gama destrozados y familias sin vacaciones: el saqueador del parking, grabado por las cámaras
El delincuente fue captado por los dispositivos pero no hay noticia de su detención.
Salamanca presenta los resultados de una alternativa frente a la insuficiencia cardiaca avanzada
Realiza una comunicación interauricular en un perfil de pacientes en los que nunca se practicó
Un lateral izquierdo, último fichaje del Salamanca UDS
Carlos Valverde cierra la plantilla de 23 jugadores de Jorge García con la incorporación de Joan Pulpón, lateral de 21 años que procede de la cantera del Albacete
