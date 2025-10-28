Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 28 de octubre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Martes, 28 de octubre 2025, 20:00
Una colisión entre un coche y una moto a las afueras Vilamayor se salda con un motorista herido trasladado al Hospital
Tiene 24 años y se queja de dolor en la cadera
La Guardia Civil detiene en Sancti Spíritus a un hombre en busca y captura que viajaba en una furgoneta robada
Los agentes detectaron en la A-62 que el vehículo era robado y activaron el dispositivo
Una mujer de 89 años operada de urgencia tras ser atacada por un perro peligroso en Pelabravo
El incidente se produjo en el cruce de las calles Rosa y Pozo y al parecer el can no llevaba bozal
Revuelo en la plaza de los Bandos: Policía Nacional y Local se movilizan para evitar un suicidio
Todo ha sucedido pasadas las 11:30 horas
Detenidas dos mujeres en Salamanca y en Valladolid especializadas en hurtos mediante el modus operandi amoroso
La detenida en la capital salmantima acumula 17 detenciones policiales por hechos similares
Scala Coeli amplía recorrido: espacios desconocidos de La Clerecía serán visitables desde primavera
Proyecto de 520.000 euros para abrir nuevas estancias, incluir más obras de artes e integrar en la visita nuevas tecnologías de realidad aumentada, audioguías y un neorretablo
El fútbol base de Carbajosa, en guerra por tres horas de entrenamiento
El Sporting muestra su malestar con el nuevo reparto de las sesiones de entrenamiento: «Si no retroceden, denunciaremos al Ayuntamiento». «El impacto es mínimo», responde el Consistorio carbajoseño
Salvatierra de Tormes y Monleón optarán a convertirse en BIC en la categoría de conjunto histórico
Los consistorios dan pasos en este sentido dada la riqueza patrimonial que conservan ambas localidades
Los ganaderos de Cipérez piden «aprender de los errores»
Los afectados señalan a la falta de medios para combatir el incendio del pasado agosto. La subdelegada del Gobierno visitó la zona para exponer las ayudas anunciadas
Arranca la obra para conectar Santa Marta de Tormes a la red de agua potable de la capital
La avenida de La Serna es uno de los puntos en los que ya es visible la obra. Se instalarán 3,2 kilómetros de tuberías en un proceso de trabajo de 8 meses. La inversión de 1,1 M€ zanjará el problema de la calidad de agua en el municipio.
Marco Pérez, junto a César Rincón en su regreso al coso de Cali
Se celebrará entre el 26 y el 30 del próximo mes de diciembre
Mañueco invita a disfrutar de Castilla y León en otoño junto a la influencer salmantina Alba Saenc
El presidente de la Junta elevó la gastronomía y el patrimonio de la Región destacando los múltiples establecimientos «de todo tipo» y las nueve rutas del vino
Concentración en el Ramón Olleros de Béjar contra el bullying
Alumnos del centro han elaborado carteles y han participado en el minuto de silencio en memoria de Sandra Peña
Muere Rafael Calvo Ortega, un político de la Transición muy vinculado a Salamanca
Fue docente como catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Salamanca
«La encuadernación es una especie de magia que protege a las palabras»
Susana Domínguez es Premio Nacional a las Mejores Encuadernaciones del Ministerio de Cultura