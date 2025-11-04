Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 4 de noviembre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Martes, 4 de noviembre 2025, 19:26
Detenido en Carbajosa de la Sagrada al volante de un coche robado en Portugal
El vehículo ha sido incautado para su entrega a su legítimo propietario
Ampliación de servicios en el bus metropolitano: la Junta suma 24 nuevas expediciones
En las líneas que conectan Salamanca con Santa Marta de Tormes y Carbajosa amplía los servicios de cinco a seis cada hora en días lectivos
Carriedo: «Nos equivocaríamos si pensáramos que la economía va como un cohete»
«Antes tener un empleo era sinónimo de poder desarrollar un proyecto vital; ahora no lo garantiza. Tenemos trabajadores pobres», asegura el consejero de Economía de Castilla y León
«El PP cambia el PGOU para quitar el bidé pero no para regular los pisos turísticos, es ridículo»
El Grupo Municipal Socialista solicitará en el próximo pleno la modificación para regular las viviendas turísticas y determinar su número por zonas en la ciudad
Cuarto mes de aumento del paro en Salamanca pese al incremento de trabajadores
Los desempleados ascienden a 16.299, 275 más que en septiembre, y los afiliados a la Seguridad Social también se incrementan hasta 132.162, 370 más
El policía de Ávila acusado de matar a su madre de 93 años y tirar el cadáver en una cuneta, en Topas y bajo vigilancia las 24 horas del día
Dos ordenanzas lo acompañan día y noche para evitar cualquier intento de autolesión. Problemas económicos y de juego habrían desencadenado el fatal desenlace
La Guardia Civil sorprende a un menor conduciendo una moto sin carné en San Miguel de Valero
Los agentes investigan al chico, de 16 años, por un delito de conducción careciendo del permiso, y a su padre como cooperador necesario
Candelario estrena su centro de artesanía y oficios rurales para frenar la despoblación
Es un centro abierto a los profesionales, a los escolares y a las empresas turistas, entre otros
Hinojosa de Duero estrena gimnasio municipal
El Ayuntamiento dota a un espacio del colegio de maquinaria, ante la demanda: «Mucha gente iba a Lumbrales»
Monterrubio retoma el proyecto de rehabilitación del centenario edificio de La Panera
La construcción, que data de 1900, ha sido cedida por segunda vez por la Junta Agropecuaria Local al municipio, que ahora buscará financiación para rehabilitarla y darle un uso público
Unai Marino, a 36 minutos del récord
Unionistas acumula 368 minutos con el candado en su portería. En 12 años, Serna fijó la mejor cifra en la 20/21 con 770 minutos
Cuatro salmantinos presentes en la lista Forbes 2025
Continúa en la cabeza del ránking Amancio Ortega
Iyana Martín, Andrea Vilaró y Claudia Soriano, convocadas por España para preparar el PreMundial
Además, Raquel Romo continuará formando parte del cuerpo técnico de Miguel Méndez en el combinado español
Detenido por robar en un vehículo en Huerta Otea tras romper el cristal con una piedra
La Policía lo pilló con una linterna y unos guantes de látex
Xuso Jones regresa al centro de Salamanca en su segundo día de grabación
Este lunes y martes la capital volvió a ser escenario de 'Lo sabe, no lo sabe'