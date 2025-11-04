Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 4 de noviembre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:26

Comenta

Detenido en Carbajosa de la Sagrada al volante de un coche robado en Portugal

El vehículo ha sido incautado para su entrega a su legítimo propietario

Ampliación de servicios en el bus metropolitano: la Junta suma 24 nuevas expediciones

En las líneas que conectan Salamanca con Santa Marta de Tormes y Carbajosa amplía los servicios de cinco a seis cada hora en días lectivos

Carriedo: «Nos equivocaríamos si pensáramos que la economía va como un cohete»

«Antes tener un empleo era sinónimo de poder desarrollar un proyecto vital; ahora no lo garantiza. Tenemos trabajadores pobres», asegura el consejero de Economía de Castilla y León

«El PP cambia el PGOU para quitar el bidé pero no para regular los pisos turísticos, es ridículo»

El Grupo Municipal Socialista solicitará en el próximo pleno la modificación para regular las viviendas turísticas y determinar su número por zonas en la ciudad

Cuarto mes de aumento del paro en Salamanca pese al incremento de trabajadores

Los desempleados ascienden a 16.299, 275 más que en septiembre, y los afiliados a la Seguridad Social también se incrementan hasta 132.162, 370 más

El policía de Ávila acusado de matar a su madre de 93 años y tirar el cadáver en una cuneta, en Topas y bajo vigilancia las 24 horas del día

Dos ordenanzas lo acompañan día y noche para evitar cualquier intento de autolesión. Problemas económicos y de juego habrían desencadenado el fatal desenlace

La Guardia Civil sorprende a un menor conduciendo una moto sin carné en San Miguel de Valero

Los agentes investigan al chico, de 16 años, por un delito de conducción careciendo del permiso, y a su padre como cooperador necesario

Candelario estrena su centro de artesanía y oficios rurales para frenar la despoblación

Es un centro abierto a los profesionales, a los escolares y a las empresas turistas, entre otros

Hinojosa de Duero estrena gimnasio municipal

El Ayuntamiento dota a un espacio del colegio de maquinaria, ante la demanda: «Mucha gente iba a Lumbrales»

Monterrubio retoma el proyecto de rehabilitación del centenario edificio de La Panera

La construcción, que data de 1900, ha sido cedida por segunda vez por la Junta Agropecuaria Local al municipio, que ahora buscará financiación para rehabilitarla y darle un uso público

Unai Marino, a 36 minutos del récord

Unionistas acumula 368 minutos con el candado en su portería. En 12 años, Serna fijó la mejor cifra en la 20/21 con 770 minutos

Cuatro salmantinos presentes en la lista Forbes 2025

Continúa en la cabeza del ránking Amancio Ortega

Iyana Martín, Andrea Vilaró y Claudia Soriano, convocadas por España para preparar el PreMundial

Además, Raquel Romo continuará formando parte del cuerpo técnico de Miguel Méndez en el combinado español

Detenido por robar en un vehículo en Huerta Otea tras romper el cristal con una piedra

La Policía lo pilló con una linterna y unos guantes de látex

Xuso Jones regresa al centro de Salamanca en su segundo día de grabación

Este lunes y martes la capital volvió a ser escenario de 'Lo sabe, no lo sabe'

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Fiesta de la Matanza llegará en su novena edición a 87 localidades de la provincia
  2. 2 Ya se puede reservar plaza en los buses de Zamora a Salamanca: te explicamos cómo hacerlo
  3. 3 Más de 20 años a la espera de un derribo que no termina de llegar en la avenida de Lasalle
  4. 4 El Seprona pilla de madrugada a tres hombres cazando con galgos de forma ilegal en un coto de Macotera
  5. 5 El milagro de volver a nacer gracias a un trasplante de una estudiante italiana matriculada en la Universidad
  6. 6 Xuso Jones vuelve a revolucionar por sorpresa las calles de Salamanca
  7. 7 Ampliación de servicios en el bus metropolitano: la Junta suma 24 nuevas expediciones
  8. 8 Sanidad quiere que los padres acompañen al niño al quirófano y el Hospital ya aplica su propio protocolo
  9. 9 Una pajera en llamas moviliza a los Bomberos a una finca entre Sando y Santa María de Sando
  10. 10 «La medalla es éxito de la Policía Local, no solo mío»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 4 de noviembre

Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 4 de noviembre