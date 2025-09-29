Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 29 de septiembre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:01

El lobo regresa a Salamanca y mata 19 ovejas en Villaseco de los Gamitos y Gejuelo del Barro

Uno de los ganaderos busca a otras tres, desaparecidas tras el ataque

Precios estables en el cereal y subida del girasol

Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 29 de septiembre

Los líderes de la 'Operación Heredis', que desarticuló los clanes de 'los Carro' y 'los Colomé', aceptan condenas de más de 12 años de prisión

E.G.R. -'El Dúa'-, cabecilla de 'los Carro', recibe la pena más alta, 12 años y tres meses de cárcel, por reincidente. Su mujer, S.R.M., 4 años; F.I.C.S., de 'Los Colomé', y su mujer Y.M.G., 10 años y 9 meses cada uno. La Guardia Civil intervino en 2023 mucha droga, numerosas joyas y armas, además de clausurar tres narcopisos en Pizarrales

El acusado de arrollar y matar a tres camioneros en la A-62 cuando viajaba a Salamanca: «No les ví»

La Guardia Civil ratifica que el siniestro fue evitable y que el camionero que se llevó por delante a los fallecidos circulaba en ese momento con manifiesta desatención

De la sacristía a prisión: detenido por robar la cartera al párroco de San Marcos y usar su tarjeta en un bazar

El ladrón, un cántabro con ocho detenciones este año, reconoce que tiene problemas de adicción

Dos robos en chalés disparan todas las alarmas en Villamayor y la Policía Local intensifica los controles

Los primeros controles extraordinarios se saldan con la «caza» de una mujer al volante sin carné. Los asaltos tuvieron lugar la semana pasada en Los Almendros y Vega de Salamanca

El Salamanca UDS se expone a una fuerte sanción por lo sucedido contra la UD Ourense

El árbitro reflejó en el acta una «invasión de campo» que provocó que no pudieran abandonar el terreno de juego, algo que sorprendió mucho al club y a los aficionados

Lola González festeja sus 107 años en Santa Marta

Es una de las personas más veteranas de la provincia

Un nuevo reventón en Carbajosa deja sin suministro de agua a la urbanización Albahonda IV

Los vecinos de esta urbanización llevan sin servicio de agua ya más de 12 horas. La empresa encargada del mantenimiento de la red de abastecimiento continúa con las labores de reparación de la avería para reestablecer el servicio lo antes posible

Julio Norte da por finalizada la temporada: estos son los motivos y su estado aún en el hospital

El novillero salmantino continúa recuperándose en el hospital de San Sebastián de los Reyes (Madrid) de la gravísima cornada que sufrió el pasado lunes en San Agustín de Guadalix

Matacán inicia el curso académico con más de 400 alumnos y entrega de distintivos a nuevos profesores

El liderazgo y el trabajo en equipo han sido los ejes de la lección inaugural en el Grupo de Escuelas de Matacán (GRUEMA)

Rutas guiadas para estrenar la nueva señalización histórica del cementerio

El alcalde ha inaugurado el nuevo proyecto para incorporar al camposanto a la ciudad

'El rector expulsado de la Universidad': el cuadro que se incorpora a la Casa Museo Unamuno

Éxito de público en la conmemoración del Día de Miguel de Unamuno

UPL pide una consulta pública a los salmantinos: ¿Quieren formar parte de una nueva comunidad autónoma con León y Zamora?

Lleva una moción al pleno de Las Cortes de la próxima semana

Salamanca acogerá el encuentro nacional de cofradías en 2026

La designación se ha confirmado durante el evento que se ha desarrollado este fin de semana en Gandía

