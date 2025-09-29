Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 29 de septiembre
Salamanca
Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:01
El lobo regresa a Salamanca y mata 19 ovejas en Villaseco de los Gamitos y Gejuelo del Barro
Uno de los ganaderos busca a otras tres, desaparecidas tras el ataque
Precios estables en el cereal y subida del girasol
Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 29 de septiembre
Los líderes de la 'Operación Heredis', que desarticuló los clanes de 'los Carro' y 'los Colomé', aceptan condenas de más de 12 años de prisión
E.G.R. -'El Dúa'-, cabecilla de 'los Carro', recibe la pena más alta, 12 años y tres meses de cárcel, por reincidente. Su mujer, S.R.M., 4 años; F.I.C.S., de 'Los Colomé', y su mujer Y.M.G., 10 años y 9 meses cada uno. La Guardia Civil intervino en 2023 mucha droga, numerosas joyas y armas, además de clausurar tres narcopisos en Pizarrales
El acusado de arrollar y matar a tres camioneros en la A-62 cuando viajaba a Salamanca: «No les ví»
La Guardia Civil ratifica que el siniestro fue evitable y que el camionero que se llevó por delante a los fallecidos circulaba en ese momento con manifiesta desatención
De la sacristía a prisión: detenido por robar la cartera al párroco de San Marcos y usar su tarjeta en un bazar
El ladrón, un cántabro con ocho detenciones este año, reconoce que tiene problemas de adicción
Dos robos en chalés disparan todas las alarmas en Villamayor y la Policía Local intensifica los controles
Los primeros controles extraordinarios se saldan con la «caza» de una mujer al volante sin carné. Los asaltos tuvieron lugar la semana pasada en Los Almendros y Vega de Salamanca
El Salamanca UDS se expone a una fuerte sanción por lo sucedido contra la UD Ourense
El árbitro reflejó en el acta una «invasión de campo» que provocó que no pudieran abandonar el terreno de juego, algo que sorprendió mucho al club y a los aficionados
Lola González festeja sus 107 años en Santa Marta
Es una de las personas más veteranas de la provincia
Un nuevo reventón en Carbajosa deja sin suministro de agua a la urbanización Albahonda IV
Los vecinos de esta urbanización llevan sin servicio de agua ya más de 12 horas. La empresa encargada del mantenimiento de la red de abastecimiento continúa con las labores de reparación de la avería para reestablecer el servicio lo antes posible
Julio Norte da por finalizada la temporada: estos son los motivos y su estado aún en el hospital
El novillero salmantino continúa recuperándose en el hospital de San Sebastián de los Reyes (Madrid) de la gravísima cornada que sufrió el pasado lunes en San Agustín de Guadalix
Matacán inicia el curso académico con más de 400 alumnos y entrega de distintivos a nuevos profesores
El liderazgo y el trabajo en equipo han sido los ejes de la lección inaugural en el Grupo de Escuelas de Matacán (GRUEMA)
Rutas guiadas para estrenar la nueva señalización histórica del cementerio
El alcalde ha inaugurado el nuevo proyecto para incorporar al camposanto a la ciudad
'El rector expulsado de la Universidad': el cuadro que se incorpora a la Casa Museo Unamuno
Éxito de público en la conmemoración del Día de Miguel de Unamuno
UPL pide una consulta pública a los salmantinos: ¿Quieren formar parte de una nueva comunidad autónoma con León y Zamora?
Lleva una moción al pleno de Las Cortes de la próxima semana
Salamanca acogerá el encuentro nacional de cofradías en 2026
La designación se ha confirmado durante el evento que se ha desarrollado este fin de semana en Gandía
