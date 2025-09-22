Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 22 de septiembre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:00

La gran reordenación del tráfico en torno a San Esteban que impacta de Gran Vía a Canalejas y Sancti Spiritus

Cambios de sentido y novedades técnicas para evitar el «giro imposible» de los autobuses en la Torre de los Anaya

Controlado el incendio junto a la carretera de Matilla de los Caños del Río

Las llamas se han desatado la mañana de este lunes, poco antes de las 10:30

Primer precio de campaña para el girasol y discusión en la mesa

Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 22 de septiembre

El Toro de Oro, sin dudas y por unanimidad

Buenasuerte, de Garcigrande e indultado por Emilio de Justo el pasado 14 de septiembre en La Glorieta, se alza con la XLIX edición del trofeo al toro más bravo de la Feria de Salamanca

Fallece el exsenador Francisco de Vicente

Nació en Vitigudino en 1930 y tuvo una intensa actividad política en los albores de la Transición Española

Construcción y sanidad, sectores con más falta de profesionales en Salamanca

La gerente provincial del Ecyl apunta que las empresas no encuentran albañiles, herreros ni cuidadores. «Sí hay gente formada pero no en Salamanca. Por eso, es importante fijar población», asegura

Nueva edición de la Feria de Empleo de Salamanca, el 3 de octubre: ya oferta 26 empleos y sumando

El encuentro promovido por la Cámara de Comercio con apoyo de la Junta ofrecerá talleres para optimizar el perfil de redes sociales, aprender técnicas para manejar el estrés o prepararse entrevistas de trabajo en inglés

De un mercado de máximos a otro de mínimos

Ventas ágiles y a precios altos pero poco significativas por la baja asistencia

Un menor herido en un pie tras ser golpeado por un bus

El suceso ha ocurrido pasadas las 14:00 horas de este lunes

Se buscan dientes de leche: la Universidad y el Ratoncito Pérez se alían en la Noche Europea de los Investigadores

240 investigadores, récord de todas las ediciones, participarán en la celebración que tendrá lugar en la plaza del Oeste este viernes de 18 a 22 horas

Este entrenador salmantino no para de cosechar éxitos: ahora gana la Intercontinental

SAlberto Miranda conquista un nuevo trofeo con Unicaja tras imponerse por 71-61 a la selección de la G-League de la NBA

Silencio del Gobierno tras discriminar en exenciones a la 'Escuela de Salamanca'

El Ministerio de Hacienda echa balones fuera y señala Cultura ante el incumplimiento del acuerdo unánime del Senado. El alcalde pidió explicaciones a Montero finales de julio pero no ha recibido respuesta . En 2026 se celebra el V Centenario de un pensamiento que puso las bases del Derecho Internacional

El Tormes Open 2025 convierte a Salamanca en capital del speedcubing

El campeonato reunió a competidores de toda España y del extranjero, con récord nacional incluido

Ciudad Rodrigo da la bienvenida a una nueva edición de «Mirolibro»

La iniciativa para amantes de la lectura arrancará el próximo 29 de septiembre

Rescatada tras caerse, quedar inmovilizada y con el grifo abierto: las goteras alarmaron a los vecinos

El suceso ha tenido lugar este lunes a primera hora en una vivienda de un edificio de la calle La Alberca

