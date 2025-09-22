Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 22 de septiembre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:00
La gran reordenación del tráfico en torno a San Esteban que impacta de Gran Vía a Canalejas y Sancti Spiritus
Cambios de sentido y novedades técnicas para evitar el «giro imposible» de los autobuses en la Torre de los Anaya
Controlado el incendio junto a la carretera de Matilla de los Caños del Río
Las llamas se han desatado la mañana de este lunes, poco antes de las 10:30
Primer precio de campaña para el girasol y discusión en la mesa
Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 22 de septiembre
El Toro de Oro, sin dudas y por unanimidad
Buenasuerte, de Garcigrande e indultado por Emilio de Justo el pasado 14 de septiembre en La Glorieta, se alza con la XLIX edición del trofeo al toro más bravo de la Feria de Salamanca
Fallece el exsenador Francisco de Vicente
Nació en Vitigudino en 1930 y tuvo una intensa actividad política en los albores de la Transición Española
Construcción y sanidad, sectores con más falta de profesionales en Salamanca
La gerente provincial del Ecyl apunta que las empresas no encuentran albañiles, herreros ni cuidadores. «Sí hay gente formada pero no en Salamanca. Por eso, es importante fijar población», asegura
Nueva edición de la Feria de Empleo de Salamanca, el 3 de octubre: ya oferta 26 empleos y sumando
El encuentro promovido por la Cámara de Comercio con apoyo de la Junta ofrecerá talleres para optimizar el perfil de redes sociales, aprender técnicas para manejar el estrés o prepararse entrevistas de trabajo en inglés
De un mercado de máximos a otro de mínimos
Ventas ágiles y a precios altos pero poco significativas por la baja asistencia
Un menor herido en un pie tras ser golpeado por un bus
El suceso ha ocurrido pasadas las 14:00 horas de este lunes
Se buscan dientes de leche: la Universidad y el Ratoncito Pérez se alían en la Noche Europea de los Investigadores
240 investigadores, récord de todas las ediciones, participarán en la celebración que tendrá lugar en la plaza del Oeste este viernes de 18 a 22 horas
Este entrenador salmantino no para de cosechar éxitos: ahora gana la Intercontinental
SAlberto Miranda conquista un nuevo trofeo con Unicaja tras imponerse por 71-61 a la selección de la G-League de la NBA
Silencio del Gobierno tras discriminar en exenciones a la 'Escuela de Salamanca'
El Ministerio de Hacienda echa balones fuera y señala Cultura ante el incumplimiento del acuerdo unánime del Senado. El alcalde pidió explicaciones a Montero finales de julio pero no ha recibido respuesta . En 2026 se celebra el V Centenario de un pensamiento que puso las bases del Derecho Internacional
El Tormes Open 2025 convierte a Salamanca en capital del speedcubing
El campeonato reunió a competidores de toda España y del extranjero, con récord nacional incluido
Ciudad Rodrigo da la bienvenida a una nueva edición de «Mirolibro»
La iniciativa para amantes de la lectura arrancará el próximo 29 de septiembre
Rescatada tras caerse, quedar inmovilizada y con el grifo abierto: las goteras alarmaron a los vecinos
El suceso ha tenido lugar este lunes a primera hora en una vivienda de un edificio de la calle La Alberca
