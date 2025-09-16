Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 16 de septiembre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:00

Nuevo récord de estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad: un 13% más

Con la apertura de la matriculación abierta aún, el rector confirma el incremento de 700 nuevos universitarios más

Pistoletazo de salida al curso: gran ambiente en la Feria de Bienvenida de la Universidad

Se celebró en el pabellón deportivo del Campus Miguel de Unamuno con el objetivo de acercar los diferentes recursos y programas a los nuevos alumnos

Ferias de récord: 220.000 asistentes y lleno en hoteles

Los 12 conciertos de la Plaza han sumado 192.000 espectadores, 5.000 mas que el año pasado

Objetivo: incluir a Salamanca en el mapa del turismo musical

El recinto de la Aldehuela será una pieza clave ya que tiene capacidad para acoger conciertos de pago

El PSOE califica como «un fiasco, un timo y un fracaso» la puesta en marcha del servicio Buscyl

El secretario de Políticas Municipales, Fran Díaz, y la alcaldesa de Carrascal de Barregas, Noelia Moreno, denuncian que la medida es oportunista y propagandística

La respuesta a todas las dudas financieras: Edufinet presenta la séptima edición de su guía y la actualiza a la transformación digital

El programa de educación financiera promovido por la Fundación Unicaja y Unicaja lanza la publicación de carácter didáctico dirigida al público en general para proporcionar una visión introductoria y global de los aspectos fundamentales del sistema financiero

Ingresa en la cárcel de Topas tras robar en una vivienda y amenazar al propietario con una navaja al intentar retenerlo

Fue detenido por los agentes de la Policía Nacional instantes después en una calle próxima con los efectos sustraídos

Detenido en Guijuelo tras un robo con violencia a una mujer mediante el «método del tirón»

Paralelamente y en la misma localidad se procedió al arresto de una mujer de 37 años por una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación en el juzgado

El Perfumerías Avenida presenta sus nuevas camisetas

Junto a los colores habituales, la gran novedad es un mosaico inspirado en las vidrieras de la Casa Lis

La salida de Riera y todo su cuerpo técnico (salvo Turi) de Unionistas, a la espera de una oferta mayor

La primera cantidad puesta sobre la mesa no satisface al club del Reina Sofía

La Junta adjudica en 1,1 M€ la obra del nuevo suministro de agua para Santa Marta de Tormes

La conexión se realizará con la capital para mejorar la calidad del agua potable. El plazo de ejecución serán 8 meses y la nueva tubería se instalará por la avenida de La Serna

Herido un motorista tras colisionar con un turismo en la rotonda del Helmántico

El accidente ha tenido lugar este martes cerca de las 14:00 horas

El rector anuncia la visita de una investigadora palestina a la Universidad

Corchado respalda la decisión de los decanos de Psicología y Derecho de suspender finalmente la charla de la investigadora israelí

La leyenda de la UDS que brilló en el choque de leyendas junto a Figo, Puyol y Kaká

El ciclón de Las Azores abrió el marcador recordando sus años en el Helmántico

Innovador sistema de visión artificial que detecta y avisa de animales en la calzada

La Junta estrenará en el tramo de la SA-201 entre El Cabaco y El Casarito el equipo experimental que combina cámaras de espectro visible con infrarrojos con apoyo de barreras de olor

