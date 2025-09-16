Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 16 de septiembre
Salamanca
Martes, 16 de septiembre 2025
Nuevo récord de estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad: un 13% más
Con la apertura de la matriculación abierta aún, el rector confirma el incremento de 700 nuevos universitarios más
Pistoletazo de salida al curso: gran ambiente en la Feria de Bienvenida de la Universidad
Se celebró en el pabellón deportivo del Campus Miguel de Unamuno con el objetivo de acercar los diferentes recursos y programas a los nuevos alumnos
Ferias de récord: 220.000 asistentes y lleno en hoteles
Los 12 conciertos de la Plaza han sumado 192.000 espectadores, 5.000 mas que el año pasado
Objetivo: incluir a Salamanca en el mapa del turismo musical
El recinto de la Aldehuela será una pieza clave ya que tiene capacidad para acoger conciertos de pago
El PSOE califica como «un fiasco, un timo y un fracaso» la puesta en marcha del servicio Buscyl
El secretario de Políticas Municipales, Fran Díaz, y la alcaldesa de Carrascal de Barregas, Noelia Moreno, denuncian que la medida es oportunista y propagandística
La respuesta a todas las dudas financieras: Edufinet presenta la séptima edición de su guía y la actualiza a la transformación digital
El programa de educación financiera promovido por la Fundación Unicaja y Unicaja lanza la publicación de carácter didáctico dirigida al público en general para proporcionar una visión introductoria y global de los aspectos fundamentales del sistema financiero
Ingresa en la cárcel de Topas tras robar en una vivienda y amenazar al propietario con una navaja al intentar retenerlo
Fue detenido por los agentes de la Policía Nacional instantes después en una calle próxima con los efectos sustraídos
Detenido en Guijuelo tras un robo con violencia a una mujer mediante el «método del tirón»
Paralelamente y en la misma localidad se procedió al arresto de una mujer de 37 años por una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación en el juzgado
El Perfumerías Avenida presenta sus nuevas camisetas
Junto a los colores habituales, la gran novedad es un mosaico inspirado en las vidrieras de la Casa Lis
La salida de Riera y todo su cuerpo técnico (salvo Turi) de Unionistas, a la espera de una oferta mayor
La primera cantidad puesta sobre la mesa no satisface al club del Reina Sofía
La Junta adjudica en 1,1 M€ la obra del nuevo suministro de agua para Santa Marta de Tormes
La conexión se realizará con la capital para mejorar la calidad del agua potable. El plazo de ejecución serán 8 meses y la nueva tubería se instalará por la avenida de La Serna
Herido un motorista tras colisionar con un turismo en la rotonda del Helmántico
El accidente ha tenido lugar este martes cerca de las 14:00 horas
El rector anuncia la visita de una investigadora palestina a la Universidad
Corchado respalda la decisión de los decanos de Psicología y Derecho de suspender finalmente la charla de la investigadora israelí
La leyenda de la UDS que brilló en el choque de leyendas junto a Figo, Puyol y Kaká
El ciclón de Las Azores abrió el marcador recordando sus años en el Helmántico
Innovador sistema de visión artificial que detecta y avisa de animales en la calzada
La Junta estrenará en el tramo de la SA-201 entre El Cabaco y El Casarito el equipo experimental que combina cámaras de espectro visible con infrarrojos con apoyo de barreras de olor
