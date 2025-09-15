Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 15 de septiembre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:00

Heridas dos mujeres tras el atropello de una furgoneta en la avenida Alfonso IX de León

El suceso ha tenido lugar a las 14.39 horas

Despliegue policial en el barrio de Pizarrales por una acalorada discusión vecinal

Una vieja casa usada por drogadictos, posible origen de conflicto

Derecho y Psicología suspenden la charla de una investigadora israelí tras las presiones de organizaciones de estudiantes

CEA había emplazado al Rectorado y a los decanos a suspender las intervenciones programadas para esta semana en ambas facultades

Un brusco giro al ver a la Policía delata a un camello con hachís en Pizarrales

Fue interceptado en plena calle durante un dispositivo de las Ferias y Fiestas. Aunque trató de evitar a los agentes, acabaron descubriendo la droga en su bolso y se lo llevaron detenido

Detenido un prófugo con causas pendientes en Cáceres en un control en las Ferias de Salamanca

Los agentes entraron a inspeccionar un bar y salió a correr pero fue interceptado

Crespo dice adiós a la Cámara de Comercio: «Creo en el relevo»

Visiblemente emocionado, deja la dirección de la entidad cameral tras casi nueve años al frente para ceder el testigo al empresario Alberto Díaz

Arranca el curso en la Universidad Pontificia con más de 4.500 estudiantes

La institución mantiene abierto el periodo extraordinario de formalización de matrícula hasta el 31 de octubre para másteres universitarios y de formación permanente

La bajada del precio de la avena rompe la estabilidad total en el cereal

Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 15 de septiembre

Máximo mercado de ganado del año y todo sigue igual

Se buscan terneros y las ventas, en general, son ágiles

El Salamanca UDS disputa este martes un partido contra el Valladolid

El equipo de Jorge García se enfrentará al equipo de Segunda en los anexos a Zorrilla a las 19:00 horas

Salamanca será la capital mundial de expertos en los estudios de Brasil

La Universidad acogerá el V Congreso Internacional de Asociaciones de Brasilianistas que contará con 350 expertos

Salamanca lanza una nueva edición del Festival Jóvenes Talentos con 12.000 euros en premios

La participación en este festival es gratuita y podrá ser individual o de forma colectiva | Las obras se pueden presentar hasta el 16 de octubre

El festival Bracamonte en Negro de Peñaranda acogerá a escritores destacados del panorama nacional

Organizado por el Ayuntamiento del 6 al 8 de noviembre y dirigido por María Suré

Peñaranda en Común pide recoger firmas para reclamar un parque de bomberos comarcal

La formación municipalista creen que se debe seguir dando la batalla desde todos los frentes

