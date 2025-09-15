Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 15 de septiembre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:00
Heridas dos mujeres tras el atropello de una furgoneta en la avenida Alfonso IX de León
El suceso ha tenido lugar a las 14.39 horas
Despliegue policial en el barrio de Pizarrales por una acalorada discusión vecinal
Una vieja casa usada por drogadictos, posible origen de conflicto
Derecho y Psicología suspenden la charla de una investigadora israelí tras las presiones de organizaciones de estudiantes
CEA había emplazado al Rectorado y a los decanos a suspender las intervenciones programadas para esta semana en ambas facultades
Un brusco giro al ver a la Policía delata a un camello con hachís en Pizarrales
Fue interceptado en plena calle durante un dispositivo de las Ferias y Fiestas. Aunque trató de evitar a los agentes, acabaron descubriendo la droga en su bolso y se lo llevaron detenido
Detenido un prófugo con causas pendientes en Cáceres en un control en las Ferias de Salamanca
Los agentes entraron a inspeccionar un bar y salió a correr pero fue interceptado
Crespo dice adiós a la Cámara de Comercio: «Creo en el relevo»
Visiblemente emocionado, deja la dirección de la entidad cameral tras casi nueve años al frente para ceder el testigo al empresario Alberto Díaz
Arranca el curso en la Universidad Pontificia con más de 4.500 estudiantes
La institución mantiene abierto el periodo extraordinario de formalización de matrícula hasta el 31 de octubre para másteres universitarios y de formación permanente
La bajada del precio de la avena rompe la estabilidad total en el cereal
Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 15 de septiembre
Máximo mercado de ganado del año y todo sigue igual
Se buscan terneros y las ventas, en general, son ágiles
El Salamanca UDS disputa este martes un partido contra el Valladolid
El equipo de Jorge García se enfrentará al equipo de Segunda en los anexos a Zorrilla a las 19:00 horas
Salamanca será la capital mundial de expertos en los estudios de Brasil
La Universidad acogerá el V Congreso Internacional de Asociaciones de Brasilianistas que contará con 350 expertos
Salamanca lanza una nueva edición del Festival Jóvenes Talentos con 12.000 euros en premios
La participación en este festival es gratuita y podrá ser individual o de forma colectiva | Las obras se pueden presentar hasta el 16 de octubre
El festival Bracamonte en Negro de Peñaranda acogerá a escritores destacados del panorama nacional
Organizado por el Ayuntamiento del 6 al 8 de noviembre y dirigido por María Suré
Peñaranda en Común pide recoger firmas para reclamar un parque de bomberos comarcal
La formación municipalista creen que se debe seguir dando la batalla desde todos los frentes
