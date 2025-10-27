Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 27 de octubre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:00

Comenta

Emotiva vuelta a clase de Julio Norte tras la terrible cornada de San Agustín de Guadalix

Sus compañeros del Montessori le han recibido con una ovación y un pasillo. Lo ha hecho todavía con una sonda puesta pero con las ganas de poco a poco empezar a hacer vida normal

Movilización en Villamayor por una riña entre vecinos, con un cuchillo y un palo de por medio, que acaba con dos heridos y denuncias cruzadas

Los dos implicados, vecinos de Las Canteras, han ofrecido versiones contradictorias. Ambos se han trasladado por sus propios medios a curarse a distintos centros de salud

Subidas para la cebada y el trigo y nuevo enfrentamiento por el maíz

Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 27 de octubre

¿Serán las definitivas?: Dueñas fija nuevas fechas 'clave' para la reapertura del Helmántico

El director general del Salamanca UDS le asegura al ayuntamiento de Salamanca que el de este domingo ha sido su último choque en Las Pistas, indicando que este martes habrá una «previsita» y que el miércoles ya tendrá «ok». Villares, por su parte, sigue sin saber «nada»

Fallece el histórico socialista y actual edil de Topas, José Antonio Galante Patiño

Su funeral se celebrará este martes 28 de octubre

Fallece el exconcejal Arturo Santos Borbujo

Se ocupó del área de Cultura y Educación (1979-1983) con Jesús Málaga Guerrero como alcalde

La Universidad impartirá el próximo curso cuatro nuevos másteres y eleva la oferta a 87 programas

El Estudio ha celebrado este lunes el Consejo de Gobierno

Dos años de prisión para el acusado de herir a otro hombre con un vaso en un local de Salesas

El alto tribunal declara a L.B.P.F. autor de un delito de lesiones

Choque por Plan de Igualdad: del «exceso de testosterona» a la «búsqueda de protagonismo»

Los socialistas presentan 90 propuestas al documento y los populares reprochan que ya se han ejecutado o los han planteado asociaciones de mujeres

Condenado en Salamanca por despreciar la autoridad judicial y amenazar a su pareja: «Te voy a matar»

El acusado ignoró la orden de alejamiento y reanudó la convivencia con la víctima. La intimidó a través de audios y aporreó la puerta del baño, donde ella se refugió, tras una fuerte riña por una pulsera. La mujer desistió de la denuncia semanas después de los hechos

Los universos real y ficticio de Carmina salen a escena

La compañía salmantina Métrica Pura estrena este miércoles en el Liceo «Sin coto a mi libertad» , idealización de las últimas horas de Carmen Martín Gaite

Barquilla prepara el Día de los Ramos, una tradición rescatada

La procesión de los ramos y los convites alrededor de la hoguera se perpetuarán un año más de la mano de los vecinos

Devoción al Santísimo Cristo de Hornillos en Arabayona

Los fieles acompañaron en una procesión alrededor de la ermita al ritmo de la dulzaina

Más de 2.300 viviendas nuevas sin vender en Salamanca y la cifra va en aumento

Según el Ministerio, Salamanca está entre las diez provincias españolas en las que más ha aumentado el stock en el último año

Alianza de la Universidad con instituciones indias y africanas para proyectos de investigación

El rector ha firmado un convenio con tres asociaciones

Publicidad

Top 50
  1. 1 Movilización en Villamayor por una riña entre vecinos, con un cuchillo y un palo de por medio, que acaba con dos heridos y denuncias cruzadas
  2. 2 Fallece el histórico socialista y actual edil de Topas, José Antonio Galante Patiño
  3. 3 Fallece el exconcejal Arturo Santos Borbujo
  4. 4 Los dos pueblos de Salamanca en los que más ha llovido, aparte de la capital, este sábado
  5. 5 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 27 de octubre
  6. 6 Robó un generador en Cabezuela y acabó amenazando al dueño con un destornillador: su condena 61
  7. 7 Emotiva vuelta a clase de Julio Norte tras la terrible cornada de San Agustín de Guadalix
  8. 8 La tribuna sobre la Gran Vía: esta es la historia de las escaleras de la Riojana
  9. 9 Los puntos negros en las carreteras nacionales de la provincia se reducen a la mitad
  10. 10 El mercado inmobiliario de Salamanca: pisos a menos de la mitad de precio que en Madrid y alquileres 400 &euro; más bajos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 27 de octubre

Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 27 de octubre