Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 27 de octubre

Salamanca
Lunes, 27 de octubre 2025, 20:00
Emotiva vuelta a clase de Julio Norte tras la terrible cornada de San Agustín de Guadalix
Sus compañeros del Montessori le han recibido con una ovación y un pasillo. Lo ha hecho todavía con una sonda puesta pero con las ganas de poco a poco empezar a hacer vida normal
Movilización en Villamayor por una riña entre vecinos, con un cuchillo y un palo de por medio, que acaba con dos heridos y denuncias cruzadas
Los dos implicados, vecinos de Las Canteras, han ofrecido versiones contradictorias. Ambos se han trasladado por sus propios medios a curarse a distintos centros de salud
Subidas para la cebada y el trigo y nuevo enfrentamiento por el maíz
Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 27 de octubre
¿Serán las definitivas?: Dueñas fija nuevas fechas 'clave' para la reapertura del Helmántico
El director general del Salamanca UDS le asegura al ayuntamiento de Salamanca que el de este domingo ha sido su último choque en Las Pistas, indicando que este martes habrá una «previsita» y que el miércoles ya tendrá «ok». Villares, por su parte, sigue sin saber «nada»
Fallece el histórico socialista y actual edil de Topas, José Antonio Galante Patiño
Su funeral se celebrará este martes 28 de octubre
Fallece el exconcejal Arturo Santos Borbujo
Se ocupó del área de Cultura y Educación (1979-1983) con Jesús Málaga Guerrero como alcalde
La Universidad impartirá el próximo curso cuatro nuevos másteres y eleva la oferta a 87 programas
El Estudio ha celebrado este lunes el Consejo de Gobierno
Dos años de prisión para el acusado de herir a otro hombre con un vaso en un local de Salesas
El alto tribunal declara a L.B.P.F. autor de un delito de lesiones
Choque por Plan de Igualdad: del «exceso de testosterona» a la «búsqueda de protagonismo»
Los socialistas presentan 90 propuestas al documento y los populares reprochan que ya se han ejecutado o los han planteado asociaciones de mujeres
Condenado en Salamanca por despreciar la autoridad judicial y amenazar a su pareja: «Te voy a matar»
El acusado ignoró la orden de alejamiento y reanudó la convivencia con la víctima. La intimidó a través de audios y aporreó la puerta del baño, donde ella se refugió, tras una fuerte riña por una pulsera. La mujer desistió de la denuncia semanas después de los hechos
Los universos real y ficticio de Carmina salen a escena
La compañía salmantina Métrica Pura estrena este miércoles en el Liceo «Sin coto a mi libertad» , idealización de las últimas horas de Carmen Martín Gaite
Barquilla prepara el Día de los Ramos, una tradición rescatada
La procesión de los ramos y los convites alrededor de la hoguera se perpetuarán un año más de la mano de los vecinos
Devoción al Santísimo Cristo de Hornillos en Arabayona
Los fieles acompañaron en una procesión alrededor de la ermita al ritmo de la dulzaina
Más de 2.300 viviendas nuevas sin vender en Salamanca y la cifra va en aumento
Según el Ministerio, Salamanca está entre las diez provincias españolas en las que más ha aumentado el stock en el último año
Alianza de la Universidad con instituciones indias y africanas para proyectos de investigación
El rector ha firmado un convenio con tres asociaciones