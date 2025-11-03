Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 3 de noviembre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
La Gaceta
Salamanca
Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:00
Llamativo incendio de un vehículo en la A-62, a su paso por Carrascal de Barregas
E coche comenzó a arder en marcha cuando circulaba por la autovía. Pese a la aparatosidad del siniestro, no hay que lamentar heridos
El Gobierno dice que no va a abrir un centro de migrantes pero el permiso de obras es para ese fin
La subdelegada asegura que no se sabe a qué se va a dedicar el edificio «a corto plazo»
Día para marcar en rojo en Chinchibarra después de tres años de espera
Un equipo de operarios empieza a retirar los cables que colgaban de las fachadas y atravesaban los portales
María Victoria Mateos y la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, propuestas para las Medallas de Oro 2025
La propuesta ha sido presentada este lunes en la Junta de Portavoces para dar inicio a la tramitación del expediente. El acto de entrega de las medallas se celebrará en el Teatro Liceo el próximo 18 de diciembre
«Toymaker»: Salamanca se juega en 1911
Una empresa salmantina crea un videojuego para PC en el que se exploran ubicaciones emblemáticas de la capital como la Cueva de Salamanca, el Puente Romano y el Mercado Central
Subidas para los cereales y el maíz: «El mercado está claramente al alza»
Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 3 de noviembre
Unionistas presenta un recurso por alienación indebida del Bilbao Athletic
La entidad salmantina lo ha comunicado a través de un comunicado
Se busca la solidaridad de los universitarios para donar sangre y médula ósea: «Si mi hija está bien con 26 años es gracias a un trasplante»
La Universidad celebra este miércoles el Día del Donante Universitario en 12 facultades de Salamanca, en la Escuela de Ingeniería Industrial de Béjar; la Facultad de Ciencias de la Educación, de Zamora; y la Escuela Politécnica, la Facultad de Educación y Turismo y el Centro de la Policía Nacional, en Ávila
Xuso Jones vuelve a revolucionar por sorpresa las calles de Salamanca
Las calles del centro de la ciudad vuelven a ser el escenario del programa presentado por Xuso Jones. Contará con la participación de varios concursantes que estén en ese momento en la calle y se encuentren con el presentador
La Fiesta de la Matanza llegará en su novena edición a 87 localidades de la provincia
La Diputación de Salamanca ha convertido esta cita en todo un referente para la difusión de las tradiciones y la promoción turística
Primeros pasos para declarar Bien de Interés Cultural a la tradición de levantar el pino
Las Cortes aprobaron por unanimidad esta propuesta para toda la comunidad autónoma y pedirán a la Junta que dé inicio al proceso
Ciudad Rodrigo cubrirá el entorno de las plantas solares
Adjudicadas las obras de instalación de pantallas vegetales para armonizar el entorno
Sanidad quiere que los padres acompañen al niño al quirófano y el Hospital ya aplica su propio protocolo
En Salamanca, es posible 'escoltar' al menor hasta el área limpia del bloque quirúrgico y que el joven llegue conduciendo un coche eléctrico
Un profesión tradicional que no se agota en la ciudad: «Siempre vamos a estar aquí»
Con el otoño, Salamanca inaugura los puestos de castañas. Detrás del carbón y los productos, hay manos veteranas y jóvenes para venderlas
«La medalla es éxito de la Policía Local, no solo mío»
Alfonso Pérez, policía de Santa Marta de Tormes, recibe la Medalla de Plata al Mérito de Castilla y León por su intervención en la reanimación de una mujer en parada cardiorrespiratoria el pasado mes de agosto