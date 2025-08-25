Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 25 de agosto de 2025
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Lunes, 25 de agosto 2025, 20:07
Comienza el asfaltado: cortes y desvíos desde este lunes en la capital
Las tareas previas obligan a estrechar el puente Felipe VI este lunes y el martes, San Antonio
Así es el nuevo bulevar del recinto ferial: «Será un referente nacional e internacional»
Tras una inversión de 1,5 millones de euros, el nuevo bulevar supone «un antes y un después» en la proyección del recinto
La gran esperanza ante la calvicie: ¿Será posible recuperar el pelo perdido?
El dermatólogo del Hospital HM Santísima Trinidad analiza el presente y futuro de los tratamientos frente a la alopecia
Béjar inicia una auditoría técnica en La Covatilla con la vista puesta en la próxima temporada de esquí
El equipo de Gobierno quiere aclarar el estado de las instalaciones en temas como la revisión del telesilla. El PP muestra sus dudas con respecto a la empresa elegida por el concejal delegado de La Covatilla, Javier Garrido.
Trasladan a la UCI de Salamanca al hombre atropellado en Zamora por un conductor con un coche robado
El propio infractor huía de la Policía este pasado viernes
'Tarifa plana' para los cereales: «La semana ha sido tranquila»
«Tarifa plana» para trigo, cebada y maíz: «La semana ha sido tranquila»
El pueblo de Salamanca que ofrece una ruta por sus característicos lagares y tumbas antropomorfas
Es posible realizar un recorrido por el patrimonio histórico y cultural
El pasajero de un bus Salamanca-Alba se masturba rodeado de adolescentes «porque se aburría»
Los agentes lo interceptaron en la estación de Alba, cuando intentaba subir a un taxi. La Fiscalía le reclama nueve meses de prisión y 1.000 euros de multa por un delito de exhibicionismo. El acusado cuenta con antecedentes por violencia de género y conducción temeraria
La selección de Malasia convoca a un jugador de Unionistas
El combinado pérsico cita al lateral cedido por el Tenerife, Gabri Palmero, para sus choques amistosos del 4 y 8 de septiembre. Será baja segura en la 2ª jornada de Liga frente al Arenteiro
Todo preparado para el inolvidable atardecer que regalará Marte: cielo rojo y naranja para despedir el verano
Este martes 26 de agosto sobre las 22:00 horas, el cielo se teñirá de rojo debido a la conjunción entre la Luna y Marte
