Operarios, en las labores previas al asfaltado en el puente Felipe VI este lunes. ALMEIDA

Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 25 de agosto de 2025

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:07

Comienza el asfaltado: cortes y desvíos desde este lunes en la capital

Las tareas previas obligan a estrechar el puente Felipe VI este lunes y el martes, San Antonio

Así es el nuevo bulevar del recinto ferial: «Será un referente nacional e internacional»

Tras una inversión de 1,5 millones de euros, el nuevo bulevar supone «un antes y un después» en la proyección del recinto

La gran esperanza ante la calvicie: ¿Será posible recuperar el pelo perdido?

El dermatólogo del Hospital HM Santísima Trinidad analiza el presente y futuro de los tratamientos frente a la alopecia

Béjar inicia una auditoría técnica en La Covatilla con la vista puesta en la próxima temporada de esquí

El equipo de Gobierno quiere aclarar el estado de las instalaciones en temas como la revisión del telesilla. El PP muestra sus dudas con respecto a la empresa elegida por el concejal delegado de La Covatilla, Javier Garrido.

Trasladan a la UCI de Salamanca al hombre atropellado en Zamora por un conductor con un coche robado

El propio infractor huía de la Policía este pasado viernes

'Tarifa plana' para los cereales: «La semana ha sido tranquila»

«Tarifa plana» para trigo, cebada y maíz: «La semana ha sido tranquila»

El pueblo de Salamanca que ofrece una ruta por sus característicos lagares y tumbas antropomorfas

Es posible realizar un recorrido por el patrimonio histórico y cultural

El pasajero de un bus Salamanca-Alba se masturba rodeado de adolescentes «porque se aburría»

Los agentes lo interceptaron en la estación de Alba, cuando intentaba subir a un taxi. La Fiscalía le reclama nueve meses de prisión y 1.000 euros de multa por un delito de exhibicionismo. El acusado cuenta con antecedentes por violencia de género y conducción temeraria

La selección de Malasia convoca a un jugador de Unionistas

El combinado pérsico cita al lateral cedido por el Tenerife, Gabri Palmero, para sus choques amistosos del 4 y 8 de septiembre. Será baja segura en la 2ª jornada de Liga frente al Arenteiro

Todo preparado para el inolvidable atardecer que regalará Marte: cielo rojo y naranja para despedir el verano

Este martes 26 de agosto sobre las 22:00 horas, el cielo se teñirá de rojo debido a la conjunción entre la Luna y Marte

Top 50
  1. 1 El pasajero de un bus Salamanca-Alba se masturba rodeado de adolescentes «porque se aburría»
  2. 2 Violenta pelea de pareja en Delicias: tortazos, arañazos, intento de estrangulamiento, golpes con una lámpara y enjuague bucal en los ojos
  3. 3 Hallan en Tejares el coche del grave atropello de Gran Vía, con la luna destrozada y junto a montones de paja
  4. 4 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. 5 Estos son los protagonistas de la corrida de toros de La Ancianita del 8 de septiembre
  6. 6 Fracaso del plan del Gobierno para reducir y eliminar los coches contaminantes de Salamanca
  7. 7 Así es el nuevo bulevar del recinto ferial: «Será un referente nacional e internacional»
  8. 8 De los bailes de gala y las verbenas a las fiestas punkis y la «marcha» en Salamanca
  9. 9 Diez cupones vendidos en El Rastro dejan un premio de 200.000 euros en Salamanca
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 24 de agosto de 2025

