Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 25 de septiembre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:49
Las nuevas señales delimitan ya la zona peatonal de Salamanca
Comienza la instalación de la señalización que aúna la imagen de Zona de Bajas Emisiones (DGT) con la nueva señal de zona reservada para el uso peatonal de la DGT
Confusión con las ayudas agrarias por incendios: el Ministerio no menciona a Cipérez en el proyecto... pero dice que sí se beneficiará
La norma contempla dos líneas de apoyo: compensación de rentas y apoyo a los seguros agrarios
Dimite el alcalde de El Pedroso tras ser condenado por encañonar a una persona: «Mi cabeza ya no puede más»
Ha renunciado al cargo en una carta en la que alega que se hace a un lado para que alguien lo 'pueda hacer mejor'
El pequeño bar donde los clientes 'ven doble': «Piensan que les estamos vacilando»
Tres parejas de gemelos forman la plantilla del restaurante La Lula donde los clientes nada más entrar, sin haber probado una gota de alcohol, piensan ya que ven doble
Trasladado de urgencia al Hospital un trabajador herido al caer de altura de dos metros en la zona de Guijuelo
El 112 recibió aviso del accidente a las 08:45 horas de este jueves
Sube un 43% la firma de hipotecas en Salamanca en el mes de julio
Los préstamos para la adquisición de vivienda han alcanzado datos que no se veían desde 2010
La Universidad Pontificia abre el curso con un 20 % más de alumnos y dos nuevas titulaciones
El rector Santiago García-Jalón ha destacado que la confianza de la sociedad en la Pontificia «es evidente»
Casi mil farmacéuticos en la provincia se reivindican como «la puerta de acceso a la sanidad»
Salamanca se suma a la celebración del Día Mundial del Farmacéutico. Mª Engracia Pérez destaca una labor que «va mucho más allá de la dispensación»
Salamanca recibe la donación de la colección Paisajes Urbanos de Antonio González
El artista y periodista, de 90 años, entrega a la Diputación Provincial una treintena de óleos que retratan la vida y la monumentalidad de la ciudad.
¿Por qué están engalanadas las calles del centro?
Guirnaldas, banderines y balconeras decoran hasta cinco vías entre la Catedral y la Plaza Mayor
Condenado en Salamanca por quedarse con el móvil de su expareja, que ella seguía pagando, tras la ruptura
La Guardia Civil de Tamames recogió la denuncia, por los hechos ocurridos en una pequeña localidad de la Sierra de Francia en el año 2022. El acusado se negó a devolver el teléfono y la línea a la víctima. Recientemente ha aceptado seis meses de prisión por un delito de apropiación indebida
Casi pleno de divisas salmantinas en el histórico festival de figuras antiguas del 12-O en Las Ventas
Cuatro novillos de Garcigrande, uno de Vellosino y otro de Capea se unen al de Osborne que lidiará Morante de la Puebla en el sentimental homenaje pro monumento a Antoñete del próximo 12 de octubre en Madrid
El Mercado Ecológico de Salamanca regresa a Cabrerizos este sábado 27 de septiembre
La cita tendrá lugar en el Centro de FP Lorenzo Milani, desde las 11:00 hasta las 20:00 horas
Los cuatro jugadores de Unionistas que no han notado el cambio de entrenador
Unai Marino, Olmedo, Farru y Juanje fueron titulares en los tres partidos con Oriol Riera y se mantuvieron en el once con Mario Simón
«No podemos garantizar la seguridad en los pueblos si no tenemos guardias civiles»
La representante de la asociación Jucil reclama el apoyo de la ciudadanía para que el Gobierno atienda sus reivindicaciones
Peñaranda iniciará la recogida de firmas para pedir bomberos profesionales
Este viernes podrán rubricar su apoyo mayores de 18 años en los ayuntamientos de la zona de Peñaranda y Alba y a través de un código QR
