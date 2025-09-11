Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 11 de septiembre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:47
Un circo para todos: dos jornadas inclusivas y 900 entradas a precios reducidos
Stellar Circus duplica las sesiones inclusivas y el Ayuntamiento amplía a 900 las entradas para entidades sociales de Salamanca
Detectado el primer caso de gripe aviar de Salamanca de 2025
Es en aves silvestres y el último confirmado en la provincia fue en 2022
Un helicóptero, drones y más de 200 agentes para blindar el paso de la Vuelta por Salamanca
A los 80 policías nacionales y 132 efectivos de la Guardia Civil se les unirán agentes de Salamanca, más la Policía Local de la capital y Guijuelo
La Vuelta a España por Salamanca, al detalle: estas son las calles y los pueblos del recorrido completo
El paso por la provincia tendrá un total de 88 kilómetros, incluida la capital, con la meta en Guijuelo
Un niño resulta herido con un golpe en la cabeza tras ser atropellado en Santa Marta de Tormes
Hasta el lugar del accidente se ha trasladado una UVI móvil para atenderle
La muestra «Atravesando el Suelo» de Nenyure Llames llega al Fonseca
La exposición se podrá ver hasta el próximo 5 de octubre
El PSOE arremete contra la Diputación por los incendios: «Abandonó a la provincia»
La institución provincial ha convocado este viernes, 12 de septiembre, un pleno para debatir la gestión de los fuegos
El exjugador del Salamanca que protagoniza un traspaso millonario
En cinco años ha pasado de jugar en el Helmántico a hacerlo en un histórico del fútbol ruso
Unionistas 'ficha' a Juan Mata
El internacional español es sobrino del director general del club, David Alonso Mata
«Dame el dinero o te rajo»: La Fiscalía pide cárcel para una mujer por seguir a una menor desde un cajero, subirse a su bus y asaltarla en el portal
Las partes intentarán llegar a una conformidad que evite el juicio el próximo día 17 en los Juzgados de Colón. La acusada permanece en prisión provisional y se enfrenta a tres años de por un robo con intimidación
El nuevo instituto de Guijuelo recibirá el 15 de septiembre a sus alumnos como referente de la educación en la región
La consejera de Educación, Rocío Lucas, visita las nuevas instalaciones donde se han invertido 16,4 millones de euros
Las peñas de Barruecopardo comparten mesa
Se repartieron más de 400 raciones de paellas en un intenso día lleno de actividades
El último pueblo de Salamanca que 'regala' su bar por un euro al año
El Ayuntamiento de Coca de Alba se suma a los pueblos que conceden estos espacios municipales cambio de que los adjudicatarios dinamicen la localidad
Preocupación en Béjar por el posible traslado de obras de Mateo Hernández a Madrid
El museo Reina Sofía propone al Consistorio cambiar esculturas por pinturas y otras obras. El equipo de Gobierno espera una reunión con responsables del centro para aclarar la situación.
Tres medios de extinción trabajan en un incendio forestal en Santa Marta
El fuego comenzó sobre las 16:28 horas y continúa activo mientras se investiga las causas
