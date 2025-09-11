Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 11 de septiembre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:47

Un circo para todos: dos jornadas inclusivas y 900 entradas a precios reducidos

Stellar Circus duplica las sesiones inclusivas y el Ayuntamiento amplía a 900 las entradas para entidades sociales de Salamanca

Detectado el primer caso de gripe aviar de Salamanca de 2025

Es en aves silvestres y el último confirmado en la provincia fue en 2022

Un helicóptero, drones y más de 200 agentes para blindar el paso de la Vuelta por Salamanca

A los 80 policías nacionales y 132 efectivos de la Guardia Civil se les unirán agentes de Salamanca, más la Policía Local de la capital y Guijuelo

La Vuelta a España por Salamanca, al detalle: estas son las calles y los pueblos del recorrido completo

El paso por la provincia tendrá un total de 88 kilómetros, incluida la capital, con la meta en Guijuelo

Un niño resulta herido con un golpe en la cabeza tras ser atropellado en Santa Marta de Tormes

Hasta el lugar del accidente se ha trasladado una UVI móvil para atenderle

La muestra «Atravesando el Suelo» de Nenyure Llames llega al Fonseca

La exposición se podrá ver hasta el próximo 5 de octubre

El PSOE arremete contra la Diputación por los incendios: «Abandonó a la provincia»

La institución provincial ha convocado este viernes, 12 de septiembre, un pleno para debatir la gestión de los fuegos

El exjugador del Salamanca que protagoniza un traspaso millonario

En cinco años ha pasado de jugar en el Helmántico a hacerlo en un histórico del fútbol ruso

Unionistas 'ficha' a Juan Mata

El internacional español es sobrino del director general del club, David Alonso Mata

«Dame el dinero o te rajo»: La Fiscalía pide cárcel para una mujer por seguir a una menor desde un cajero, subirse a su bus y asaltarla en el portal

Las partes intentarán llegar a una conformidad que evite el juicio el próximo día 17 en los Juzgados de Colón. La acusada permanece en prisión provisional y se enfrenta a tres años de por un robo con intimidación

El nuevo instituto de Guijuelo recibirá el 15 de septiembre a sus alumnos como referente de la educación en la región

La consejera de Educación, Rocío Lucas, visita las nuevas instalaciones donde se han invertido 16,4 millones de euros

Las peñas de Barruecopardo comparten mesa

Se repartieron más de 400 raciones de paellas en un intenso día lleno de actividades

El último pueblo de Salamanca que 'regala' su bar por un euro al año

El Ayuntamiento de Coca de Alba se suma a los pueblos que conceden estos espacios municipales cambio de que los adjudicatarios dinamicen la localidad

Preocupación en Béjar por el posible traslado de obras de Mateo Hernández a Madrid

El museo Reina Sofía propone al Consistorio cambiar esculturas por pinturas y otras obras. El equipo de Gobierno espera una reunión con responsables del centro para aclarar la situación.

Tres medios de extinción trabajan en un incendio forestal en Santa Marta

El fuego comenzó sobre las 16:28 horas y continúa activo mientras se investiga las causas

