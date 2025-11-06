Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 6 de noviembre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:16

Comenta

Las primeras nieves llegan a La Covatilla

A pesar de estas condiciones meteorológicas, la fecha de apertura de la temporada de esquí se mantiene fijada para el 5 de diciembre

Herido un motorista tras colisionar con un coche en la rotonda de Castilla y León

El suceso ha tenido lugar en torno a las 13:30 de este jueves

El Ayuntamiento reduce a la mitad los incumplimientos en los accesos a la zona peatonal, pero aún hay 400 diarios

«El tráfico se ha reducido, los datos de cumplimiento mejoran y el sistema funciona», resumió Ángel Molina

«Ahora voy con miedo a ver a las vacas por culpa de los buitres»

Maite Martín, ganadera, acaba de perder a una vaca y a su ternero: «Se ve que le costaba parir y cuando llegué estaban encima, picándola. Ayudé a sacar al ternero, pero se murió por las heridas»

El Hospital arrasa en el concurso de traslados médicos, pero las plazas de área en Familia no interesan

El Complejo agota sus 31 plazas ofertadas, Primaria adjudica 58 y el 90% de las plazas de área de Medicina de Familia quedan vacantes

El bidé divide el pleno: oposición y Gobierno municipal cruzan reproches ante la revisión del Plan General

El Pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha debatido este jueves la modificación

Lo paran mientras paseaba al perro y acaba en el banquillo por llevar coca, una báscula y 1.400 euros en metálico

La Fiscalía de Salamanca lo acusa de un delito contra la salud pública y sostiene que la droga no era para consumo propio

Un salmantino asesorará a la poderosa presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen

Alberto de Gregorio, nuevo director general de los Servicios Jurídicos del Ejecutivo comunitario

El Monasterio de El Zarzoso acogerá una proyección audiovisual

Las propias religiosas promueven este acto para celebrar los 800 años del Cántico de las criaturas, de San Francisco de Asís

Renfe dice «no» a recuperar los trenes en Ciudad Rodrigo: «La demanda es insuficiente»

«En la época estival existe esa demanda, pero no quieren recibirnos», lamenta el alcalde Marcos Iglesias

Top 50
  1. 1 Las primeras nieves llegan a La Covatilla
  2. 2 Muere un hombre de 83 años mientras visionaba una película en un sex shop
  3. 3 Un conocido influencer se recrea con Salamanca y desvela datos que muchos locales no conocen
  4. 4 Un salmantino asesorará a la poderosa presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen
  5. 5 Lo paran mientras paseaba al perro y acaba en el banquillo por llevar coca, una báscula y 1.400 euros en metálico
  6. 6 Malestar en Puente Ladrillo: «Si te quejas te llaman racista»
  7. 7 Indignación en Pelabravo por la destrucción de las ruinas del castillo de la Torre Mocha
  8. 8 Detenido tras amenazar con una navaja al dueño de un negocio en Pizarrales por no cambiarle un producto
  9. 9 El bidé divide el pleno: oposición y Gobierno municipal cruzan reproches ante la revisión del Plan General
  10. 10 La creación de un puente que una las Arribes y Portugal llega a la Unión Europea

