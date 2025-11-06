Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 6 de noviembre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
La Gaceta
Salamanca
Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:16
Las primeras nieves llegan a La Covatilla
A pesar de estas condiciones meteorológicas, la fecha de apertura de la temporada de esquí se mantiene fijada para el 5 de diciembre
Herido un motorista tras colisionar con un coche en la rotonda de Castilla y León
El suceso ha tenido lugar en torno a las 13:30 de este jueves
El Ayuntamiento reduce a la mitad los incumplimientos en los accesos a la zona peatonal, pero aún hay 400 diarios
«El tráfico se ha reducido, los datos de cumplimiento mejoran y el sistema funciona», resumió Ángel Molina
«Ahora voy con miedo a ver a las vacas por culpa de los buitres»
Maite Martín, ganadera, acaba de perder a una vaca y a su ternero: «Se ve que le costaba parir y cuando llegué estaban encima, picándola. Ayudé a sacar al ternero, pero se murió por las heridas»
El Hospital arrasa en el concurso de traslados médicos, pero las plazas de área en Familia no interesan
El Complejo agota sus 31 plazas ofertadas, Primaria adjudica 58 y el 90% de las plazas de área de Medicina de Familia quedan vacantes
El bidé divide el pleno: oposición y Gobierno municipal cruzan reproches ante la revisión del Plan General
El Pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha debatido este jueves la modificación
Lo paran mientras paseaba al perro y acaba en el banquillo por llevar coca, una báscula y 1.400 euros en metálico
La Fiscalía de Salamanca lo acusa de un delito contra la salud pública y sostiene que la droga no era para consumo propio
Un salmantino asesorará a la poderosa presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen
Alberto de Gregorio, nuevo director general de los Servicios Jurídicos del Ejecutivo comunitario
El Monasterio de El Zarzoso acogerá una proyección audiovisual
Las propias religiosas promueven este acto para celebrar los 800 años del Cántico de las criaturas, de San Francisco de Asís
Renfe dice «no» a recuperar los trenes en Ciudad Rodrigo: «La demanda es insuficiente»
«En la época estival existe esa demanda, pero no quieren recibirnos», lamenta el alcalde Marcos Iglesias