Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 21 de septiembre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:31
Dos heridos tras quedar atrapados en el vuelco de un turismo en la SA-305, en Ledesma
La salida de vía ha ocurrido sobre las 10:54 horas en el kilómetro 48
Los universitarios 'pasan' del médico y muy pocos piden la tarjeta sanitaria de desplazado
Atención Primaria insiste en la importancia de que soliciten este recurso. La tarjeta les asigna un equipo sanitario en la ciudad sin perder el de su lugar de origen. Sin este documento, no pueden pedir cita a demanda y deben esperar horas como atención de urgencia
«Nos pidió que tirásemos su huerto abajo mientras lloraba»
El teniente Joaquín Gómez Gámez relata su experiencia durante 60 días en la dana de Valencia y otras catástrofes y cómo el Ejército de Salamanca se prepara para actuar con rapidez ante cualquier emergencia: «Las misiones te hacen relativizar porque ves a gente que lo ha perdido todo y sigue luchando»
Autobús urbano gratuito este lunes con motivo del Día sin Coche
La actividad se enmarca dentro de la Semana Europea de la Movilidad
Vinagre y bicarbonato para abrillantar la Plaza Mayor
El Consistorio enviará comunicados para limpiar todos los pomos de latón de los balcones
Elma Saiz: «Comunidades del PP están ahorrando en políticas sociales para bajar impuestos a los que más tienen»
«El Ingreso Mínimo Vital era una prestación que nació para ser complementaria porque, en estos desafíos de luchar contra la pobreza, somos corresponsables las administraciones», asegura la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. «Estoy recomponiéndome del impacto personal, pero orgullosa de unas siglas que han respondido con contundencia», responde sobre el 'Caso Cerdán'
Detenido un hombre tras una violenta reyerta en la calle Bordadores
El incidente se ha producido a las 6:30 horas de la mañana de este domingo, 21 de septiembre
La Esperanza, reina de la Catedral durante 48 horas
Desde primera hora de este sábado hasta este domingo, los salmantinos pueden acudir a venerar a la imagen en un besamanos extraordinario
Desesperación en el campo: «La situación es para coger y cerrar»
El precio de trigo y cebada, en mínimos, no sube y advierten de la dificultad para cubrir costes: «Da hasta vergüenza liquidar». El presidente de la Asociación de Comerciantes (ACCOE) ve en positivo esta estabilidad después de una gran cosecha
Ingresan en prisión dos detenidos por robar en el interior de varios coches en Salamanca
Ambos arrestados cuentan con más de un centenar de antecedentes por robos similares. Uno de ellos fue sorprendido en el interior de un vehículo con la ventanilla fracturada
Puente reconoce que la A-66 y la A-62 requieren reformas de más de 52 millones de euros
Transportes necesitaría destinar toda la inversión anual del Estado en esta provincia para subsanar las deficiencias de las autovías. El Ministerio asume el mal estado, pero no da fechas para su ejecución y supedita las obras a la disponibilidad presupuestaria
Nuevo parcheo provisional en Guijuelo, pero sin solucionar los defectos estructurales
Operarios y maquinaría trabajan en el tramo próximo a la villa para reparar los baches detectados. Se trata de una de las partes con más socavones, al margen del puerto de Vallejera de Riofrío
Misión al rescate del río Tormes: ¿este molusco tan pequeño es peligroso?
Una veintena de voluntarios del programa del Ayuntamiento, 'VoluntaS', participan en una actividad muestreo y eliminación de la almeja asiática, especie invasora que genera daños en el ecosistema
Prioridades en el monumento: arreglo de cubiertas, canalones y pizarras de las balconadas
Tras unificar el color de los balcones, el nuevo objetivo será la limpieza de líquenes en la piedra. Además, se repararán los medallones del Pabellón Real de Juan II, Felipe V y Carlos II
Menos atún en los comedores escolares
Francia empieza a retirar este pescado de los menús por su alto contenido en mercurio. En Salamanca, no hay restricción, pero las 'cartas' de los 71 centros escolares cumplen todas las exigencias del Gobierno
De Corchoso a Caracola: los toros de la corrida concurso que cierra la Feria para Morante, Talavante y Borja Jiménez
Se lidian reses, variadas de capa y apenas 54 kilos de diferencia, de Garcigrande, La Ventana, Domingo Hernández, Olga Jiménez, Hermanos García Jiménez y Carmen Lorenzo. Todos son cuatreños
Unionistas cae a manos del Rayo Ciudad Alcobendas en la segunda jornada de la División de Honor (1-3)
Los blanquinegros, muy descontentos con la labor arbitral durante el partido, merecieron más, pero no encontraron el premio del gol. Ahora visitarán Valdebebas para medirse con el Real Madrid en la siguiente jornada
El Salamanca UDS regresa de vacío de Abegondo tras encajar un señor gol en el tiempo de prolongación (2-1)
Servetti igualó antes del descanso el tanto en propia a puerta de Marotías, y entrados en el tiempo extra, Fernández superó a un excelente Leo Mendes para entregar los tres puntos al Deportivo Fabril
El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, anuncia un incremento «histórico» para acometer mejoras en los pueblos en el Día de la Provincia: 30 millones de euros en los próximos dos años
Anuncia el aumento del 20% en los Planes Provinciales durante el homenaje a los alcaldes y concejales de la provincia
Herido un motorista en una colisión con un turismo en Santa Marta de Tormes
El choque se ha producido en la rotonda de Las Llaves
