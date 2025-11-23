Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 23 de noviembre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
La Gaceta
Salamanca
Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:00
Detenida una mujer que ofrecía sexo en mitad de la calzada por robar 120 euros a un conductor durante un encuentro en Salamanca
El hombre asegura que la mujer se subió al vehículo pese a haber acordado que no habría pago. Tras parar en un paraje de La Aldehuela e iniciar los actos sexuales, ella cogió el dinero de su cartera y huyó. La presunta ladrona ha sido detenida en las últimas horas tras haber sido puesta en busca
'El ladrón del tanatorio', cazado: arrestan a un delincuente recién salido de prisión por una decena de robos en menos de un mes en el parking funerario
Apenas cinco días después de quedar libre perpetró el primer asalto en el Tanatorio San Carlos. Acumula múltiples antecedentes por los mismos hechos y ya ha ingresado en prisión tras su último arresto
Avenida ofrece un recital de triples y logra una contundente victoria frente al Gernika (85-60)
Meyers y Spreafico, con 15 y 13 puntos, lideran la actuación del equipo de Anna Montañana
A prisión un ladrón georgiano por un robo en un domicilio de Comuneros
El delincuente, que estaba siendo buscado en Valencia por el asalto a otra vivienda, usaba el método del hilo con pegamento para comprobar si la vivienda estaba vacía antes de forzar la puerta. La juez de guardia ha ordenado su ingreso inmediato en prisión provisional por riesgo de fuga y reiteración delictiva
A juicio por la muerte agónica de su perra, sin ningún diente y llena de tumores, en una casa de Pelabravo
Flora, una galga italiana, se escapó en el verano de 2023 y fue localizada por un vecino en Carbajosa. Alarmado por su estado, la llevó al veterinario, que le administró la eutanasia. La Fiscalía pide prisión e inhabilitación para el acusado por un delito de maltrato animal
Primer besamanos y ofrenda floral en honor a la Virgen de las Lágrimas
Organizado por la Cofradía del Humilladero
La historia tras los vítores de Ciudad Rodrigo
El investigador Pablo Ajenjo desarrolló una completa visita guiada detallando sus características y a las personas que representan esos símbolos
El Salamanca UDS sabe sufrir y ganar (1-2)
Los blanquinegros se imponen con tantos de Parra y Javi Delgado al Marino de Luanco. Los de Jorge García estuvieron muy cómodos en el primer acto y sudaron para aguantar el resultado en el segundo
Ciudad Rodrigo protege a la mujer en la XIII Ruta Urbana
Familias enteras frenan la violencia con la tradicional marcha con stands por el casco urbano y la participación de asociaciones e instituciones
Nuevo mural en Mozárbez para reivindicar la libertad de expresión
La obra forma parte del programa 'España en libertad, 50 años'
La Valmuza luce su Copa Presidente
Ildefonso Borrego fue el vencedor de la cuarta edición, que tuvo cerca de 100 participantes
Alba de Tormes recauda 130 kilos de productos para el Banco de Alimentos
La cuarta edición del entrenamiento solidario ensalza el compromiso activo de los vecinos