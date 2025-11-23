Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 23 de noviembre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

Detenida una mujer que ofrecía sexo en mitad de la calzada por robar 120 euros a un conductor durante un encuentro en Salamanca

El hombre asegura que la mujer se subió al vehículo pese a haber acordado que no habría pago. Tras parar en un paraje de La Aldehuela e iniciar los actos sexuales, ella cogió el dinero de su cartera y huyó. La presunta ladrona ha sido detenida en las últimas horas tras haber sido puesta en busca

'El ladrón del tanatorio', cazado: arrestan a un delincuente recién salido de prisión por una decena de robos en menos de un mes en el parking funerario

Apenas cinco días después de quedar libre perpetró el primer asalto en el Tanatorio San Carlos. Acumula múltiples antecedentes por los mismos hechos y ya ha ingresado en prisión tras su último arresto

Avenida ofrece un recital de triples y logra una contundente victoria frente al Gernika (85-60)

Meyers y Spreafico, con 15 y 13 puntos, lideran la actuación del equipo de Anna Montañana

A prisión un ladrón georgiano por un robo en un domicilio de Comuneros

El delincuente, que estaba siendo buscado en Valencia por el asalto a otra vivienda, usaba el método del hilo con pegamento para comprobar si la vivienda estaba vacía antes de forzar la puerta. La juez de guardia ha ordenado su ingreso inmediato en prisión provisional por riesgo de fuga y reiteración delictiva

A juicio por la muerte agónica de su perra, sin ningún diente y llena de tumores, en una casa de Pelabravo

Flora, una galga italiana, se escapó en el verano de 2023 y fue localizada por un vecino en Carbajosa. Alarmado por su estado, la llevó al veterinario, que le administró la eutanasia. La Fiscalía pide prisión e inhabilitación para el acusado por un delito de maltrato animal

Primer besamanos y ofrenda floral en honor a la Virgen de las Lágrimas

Organizado por la Cofradía del Humilladero

La historia tras los vítores de Ciudad Rodrigo

El investigador Pablo Ajenjo desarrolló una completa visita guiada detallando sus características y a las personas que representan esos símbolos

El Salamanca UDS sabe sufrir y ganar (1-2)

Los blanquinegros se imponen con tantos de Parra y Javi Delgado al Marino de Luanco. Los de Jorge García estuvieron muy cómodos en el primer acto y sudaron para aguantar el resultado en el segundo

Ciudad Rodrigo protege a la mujer en la XIII Ruta Urbana

Familias enteras frenan la violencia con la tradicional marcha con stands por el casco urbano y la participación de asociaciones e instituciones

Nuevo mural en Mozárbez para reivindicar la libertad de expresión

La obra forma parte del programa 'España en libertad, 50 años'

La Valmuza luce su Copa Presidente

Ildefonso Borrego fue el vencedor de la cuarta edición, que tuvo cerca de 100 participantes

Alba de Tormes recauda 130 kilos de productos para el Banco de Alimentos

La cuarta edición del entrenamiento solidario ensalza el compromiso activo de los vecinos

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una mujer que ofrecía sexo en mitad de la calzada por robar 120 euros a un conductor durante un encuentro en Salamanca
  2. 2 La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en Monterrubio de la Armuña
  3. 3 Cautela entre las familias afectadas por el sarcoma de Ewing tras descubrir la molécula que lo origina
  4. 4 Una treintena de pueblos vuelve a tener bar: «Son el punto de encuentro»
  5. 5 Misterio en Monterrubio de Armuña: el cadáver hallado en una caseta abandonada, todavía sin identificar
  6. 6 Abascal, en Salamanca: «Llegaremos a acuerdos con el PP un segundo después de que rompan los que tienen con el PSOE»
  7. 7 A juicio por la muerte agónica de su perra, sin ningún diente y llena de tumores, en una casa de Pelabravo
  8. 8 «¿El fiscal general? Aquí tenemos problemas más importantes»
  9. 9 Baliza V-16: cómo saber si tu luz de emergencia, obligatoria a partir del 1 de enero de 2026, está homologada y conectada a la DGT
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 22 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 23 de noviembre

Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 23 de noviembre