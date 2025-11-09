Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 9 de noviembre

La Gaceta

Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:09

Oleada de agresiones en Salamanca: cuatro personas heridas en menos de 8 horas

La última ha tenido lugar a las 6:26 horas de este domingo

Más de mil personas corren por Salamanca contra la Violencia de Género

Gema Martín y Dani Sanz se llevan la victoria en la octava edición de la carrera con salida y meta en la Plaza Mayor

Fallece José Luis de Andrés Mendo, figura destacada del ámbito empresarial salmantino

Estuvo vinculado profesionalmente a Viajes Halcón y fue director del Palacio de Congresos

Protección Civil de Santa Marta, reconocida por su labor en la DANA de Valencia

La agrupación envió tres dotaciones con seis vehículos, material sanitario o agua

Trabajado punto del Salamanca UDS en Valladolid para seguir dando pasos hacia el playoff (0-0)

Los de Jorge García firmaron tablas con el Valladolid Promesas en un partido con llegadas por parte de ambos, y con Leo Mendes salvando los muebles deteniendo una pena máxima. Segunda portería a cero consecutiva y los charros siguen mirando a la zona noble

Arduo trabajo para reparar el poste dañado mientras las dos heridas en el accidente mortal de Garrido siguen en la UCI

El suceso ocurrió sobre las 4:50 horas del sábado en la calle Calzada de Medina

Dos mujeres y dos niñas heridas en un accidente entre dos coches en la avenida de los Cedros

Según informa el 112, las cuatro víctimas están conscientes, en principio leves

Homenaje a la esencia de la capa bejarana

Hablar de la capa española es hablar de la industria textil de Béjar ya que, gracias a los productores locales, esa prenda tan tradicional cuenta con un gran renombre y fama

Cristóbal no falta a su cita con San Martín de Tours

El pasacalles del tamborilero y la imposición de la capa a los mayordomos, Félix y Mari, marcaron este domingo el inicio de los actos de celebración del día de San Martín de Tours, en Cristóbal

