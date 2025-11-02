Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Ayuntamiento de Villoria

Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 2 de noviembre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:13

El Ayuntamiento de Villoria condena la agresión a un vecino con grafitis: «Calvo, pederasta, violador»

«Es una vergüenza que a alguien se le pueda hacer esto. Todo nuestro apoyo a este vecino, ya que nadie tiene que ser vejado de esta manera y amenazado por su condición sexual», han expresado

El Salamanca UDS se reencuentra con el Helmántico y con la victoria (2-0)

Los de Jorge García se imponen al trantrán al Coruxo, gracias a los goles de Javi Delgado y Abraham

Cortan un tramo de la calle Elcano por un socavón

Se ha tomado la decisión al suponer un riesgo especialmente para las motocicletas

El gran abeto volverá a deslumbrar en la Plaza esta Navidad

Son cinco días de instalación, 5.000 kilos, 23 metros de altura y una estrella en la punta. Este año tampoco se retirará durante la celebración del Fin de Año Universitario

Villares tendrá lista en tres meses la nueva rotonda en el polígono

La obra se ha adjudicado por 178.000 euros y transformará la actual glorieta partida

El 'basurazo' de Sánchez eleva las tasas municipales hasta un 50 %...

Los dos impuestos creados por el Gobierno aumentan el coste del tratamiento de residuos en el CTR hasta un 90% y esta subida debe repercutirse al contribuyente. La nueva norma choca con la Ley de Haciendas Locales y la aplicación literal de su filosofía de 'quien contamina paga' resulta inviable para los ayuntamientos

Recuerdos deportivos del Botánico

Sobre un solar que fue jardín con fines docentes, la Universidad levantó a mediados del s. XX su primer complejo deportivo. Pero el nombre se lo terminaron apropiando las pistas de atletismo construidas a cien metros

Andrea Vilaró, al borde de las lágrimas: «Pedimos disculpas al club y a la afición»

«Lo siento, pero no sé muy bien qué decir». Así se despidió la capitana en su intervención en Teledeporte

«No pegamos la espantada, es que PP y PSOE están acostumbrados a la mayoría absoluta»

«Madrid no manda nada. Madrid toma las decisiones con su Comité Ejecutivo y lo que se produjo en ese momento fue una serie de incumplimientos por parte del PP que llevaron a romper los gobiernos», ha asegurado el presidente de las Cortes de Castilla y León y posible candidato de Vox, Carlos Pollán, en una entrevista concedida a LA GACETA

