Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 2 de noviembre

«Madrid no manda nada. Madrid toma las decisiones con su Comité Ejecutivo y lo que se produjo en ese momento fue una serie de incumplimientos por parte del PP que llevaron a romper los gobiernos», ha asegurado el presidente de las Cortes de Castilla y León y posible candidato de Vox, Carlos Pollán, en una entrevista concedida a LA GACETA