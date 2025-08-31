Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 31 de agosto de 2025
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
La Gaceta
Domingo, 31 de agosto 2025, 20:04
Drones contra escombreras en Salamanca: detectan cinco infracciones el primer mes
Desde finales de julio la aeronave no tripulada ha efectuado 52 controles por toda la ciudad
Primeras casetas: las Ferias calientan motores
Los hosteleros instalan las primeras barras de calle, que este año también ofrecerán actuaciones en vivo
Malestar en el comercio local ante la llegada de Verifactu, el nuevo sistema de facturación
Nace como una de las novedades de la Ley Antifraude para luchar contra las irregularidades fiscales y entrará en vigor en 2026, cuando los negocios enviarán las facturas a Hacienda a tiempo real
Conato de incendio en una vivienda de la calle San Quintín por un fallo en el cuadro eléctrico
Los hechos han sucedido alrededor de las 15:30 horas de este domingo
La historia y curiosidades detrás del parque más antiguo de Salamanca
La fuente Tomás Bretón, diseñada por el arquitecto Genaro de la Fuente Álamo, cumple 100 añosdesde su creación y puede verse en el Campo de San Francisco desde 1940
Los balcones de Barrio Antiguo que enamoran: «Una vez vinieron unos novios a hacerse fotos»
Todas los años Carmen decora su casa con surfinias rosas
