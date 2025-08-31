Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 31 de agosto de 2025

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Domingo, 31 de agosto 2025, 20:04

Drones contra escombreras en Salamanca: detectan cinco infracciones el primer mes

Desde finales de julio la aeronave no tripulada ha efectuado 52 controles por toda la ciudad

Primeras casetas: las Ferias calientan motores

Los hosteleros instalan las primeras barras de calle, que este año también ofrecerán actuaciones en vivo

Malestar en el comercio local ante la llegada de Verifactu, el nuevo sistema de facturación

Nace como una de las novedades de la Ley Antifraude para luchar contra las irregularidades fiscales y entrará en vigor en 2026, cuando los negocios enviarán las facturas a Hacienda a tiempo real

Conato de incendio en una vivienda de la calle San Quintín por un fallo en el cuadro eléctrico

Los hechos han sucedido alrededor de las 15:30 horas de este domingo

La historia y curiosidades detrás del parque más antiguo de Salamanca

La fuente Tomás Bretón, diseñada por el arquitecto Genaro de la Fuente Álamo, cumple 100 añosdesde su creación y puede verse en el Campo de San Francisco desde 1940

Los balcones de Barrio Antiguo que enamoran: «Una vez vinieron unos novios a hacerse fotos»

Todas los años Carmen decora su casa con surfinias rosas

Publicidad

Top 50
  1. 1 La divertida confesión de las Pombo de boda en Salamanca y su faja: «No puedo respirar»
  2. 2 Malestar en el comercio local ante la llegada de Verifactu, el nuevo sistema de facturación
  3. 3 Primeras casetas: las Ferias calientan motores
  4. 4 «La gente quiere ganar dinero sin trabajar, no hay actitud»
  5. 5 Estampas de los caballitos, la noria y el tren de la bruja: la feria de Salamanca siempre ha arrancado sonrisas
  6. 6 La queja generalizada con Correos: «Ausente, aunque estaba en casa»
  7. 7 La Junta asumirá desde el lunes el coste íntegro del transporte metropolitano
  8. 8 Unionistas arranca el nuevo curso con una derrota frente a Osasuna Promesas (0-1)
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 30 de agosto de 2025
  10. 10 Las claves para saber si el pescado es fresco: «Mucha gente no se fija en esta parte»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 31 de agosto de 2025

Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 31 de agosto de 2025