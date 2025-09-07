Qué ha ocurrido este domingo 7 de septiembre en Salamanca
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
La Gaceta
Salamanca
Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:59
Unionistas, otra vez condenado por su falta de contundencia en las dos áreas (1-0)
Segunda derrota del equipo de Oriol Riera, que dio facilidades en el tanto del Arenteiro y no fue capaz de aprovechar alguna ocasión
Punto de partida para el Salamanca UDS en As Eiroas (2-2)
El conjunto blanquinegro firma tablas con el Bergantiños en un choque de menos a más, en el que los de Jorge García pagan caro la tibieza en los arranques de ambos tiempos. Lara y Abraham, primeros goleadores de cabeza
Se jubila un histórico de la hostelería salmantina: «Más que clientes tengo amigos»
Estos días, la hostelería salmantina despide a otra figura histórica de la ciudad. Con cincuenta años a sus espaldas, José Barbero Rogado, ha cerrado por última vez su negocio 'La Quinta'
Salamanca regala un manto de flores a su patrona en su día grande
La Virgen de la Vega fue vestida por primera vez con hortensias naturales
La reina Letizia presidirá en Salamanca un evento mundial contra el cáncer
La capital reunirá el 23 de septiembre a los principales expertos a nivel mundial
Los actores y músicos de las Ferias se preparan para sus actuaciones con la gastronomía salmantina
Carlos Sobera, Lara Dibildos y los integrantes de Siempre Así disfrutaron de una comida en el Mesón de Gonzalo
De Valencia a Salamanca para iluminar el cielo en Fiestas: «El pirotécnico es de vocación»
Juanjo Soler, técnico de pirotecnia, cuenta cómo es el día a día en su trabajo y el procedimiento que deben seguir en cada espectáculo que realizan como hoy en Salamanca
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.