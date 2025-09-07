Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido este domingo 7 de septiembre en Salamanca

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:59

Accidente de un ganadero con una vaca

Se ha registrado en esta jornada de domingo de Salamaq

Unionistas, otra vez condenado por su falta de contundencia en las dos áreas (1-0)

Segunda derrota del equipo de Oriol Riera, que dio facilidades en el tanto del Arenteiro y no fue capaz de aprovechar alguna ocasión

Punto de partida para el Salamanca UDS en As Eiroas (2-2)

El conjunto blanquinegro firma tablas con el Bergantiños en un choque de menos a más, en el que los de Jorge García pagan caro la tibieza en los arranques de ambos tiempos. Lara y Abraham, primeros goleadores de cabeza

Se jubila un histórico de la hostelería salmantina: «Más que clientes tengo amigos»

Estos días, la hostelería salmantina despide a otra figura histórica de la ciudad. Con cincuenta años a sus espaldas, José Barbero Rogado, ha cerrado por última vez su negocio 'La Quinta'

Salamanca regala un manto de flores a su patrona en su día grande

La Virgen de la Vega fue vestida por primera vez con hortensias naturales

La reina Letizia presidirá en Salamanca un evento mundial contra el cáncer

La capital reunirá el 23 de septiembre a los principales expertos a nivel mundial

Los actores y músicos de las Ferias se preparan para sus actuaciones con la gastronomía salmantina

Carlos Sobera, Lara Dibildos y los integrantes de Siempre Así disfrutaron de una comida en el Mesón de Gonzalo

De Valencia a Salamanca para iluminar el cielo en Fiestas: «El pirotécnico es de vocación»

Juanjo Soler, técnico de pirotecnia, cuenta cómo es el día a día en su trabajo y el procedimiento que deben seguir en cada espectáculo que realizan como hoy en Salamanca

Espacios grises

