“La verdad es que la situación en la que he estado ha sido extraña, porque nunca había pasado por esto”, señala en relación a que ha tenido que hacer verdaderos malabares para llegar a fin de mes, trampeando los pagos para no abonar recargos . “He tenido que hablar con los bancos, como muchos en mi situación que han tenido que contactar con las financieras o lo que sea para explicar que este mes no les puedes pagar”. Confiesa que en su caso han sido comprensivos con la circunstancia que estaba atravesando y no ha tenido problemas. “Encima me quedé sin el complemento al ERTE de la Junta”, lamenta la mujer.

Cuando recibió la llamada de sus jefes supo que esa época ya quedaba atrás. “Cada vez que me han llamado me he llevado una alegría enorme. La primera vez en Reyes del año pasado, cuando me hicieron fija. Ya les dije que era el mejor regalo que me podían hacer. Luego, las dos veces que me han pedido que vuelva del ERTE. Me interesa trabajar por el dinero, pero también porque me encanta mi trabajo”, confiesa.

Su empresa ha decidido rescatar del expediente a los trabajadores por antigüedad. Primero los cinco que llevaban más tiempo, después Carmen y aún quedan otros cinco empleados en sus casas, entre ellos conductores y operarios de la lavandería. “Ha sido duro no llegar a fin de mes y tener que llamar para que te paralicen una factura, para negociar un pago. Cada uno tiene una situación y yo, que estoy separada, tengo que afrontar sola los gastos de la casa, la hipoteca... Si ya andaba justa con un sueldo normal, si me lo recortan un 25% al final no te llega para nada”.

Afronta los próximos meses con optimismo. Considera que la actividad en la hostelería se va a incrementar y volverán a trabajar tanto como antes en el lavado, planchado y empaquetado de la ropa. “Vamos a ser positivos. Ahora está empezando otra vez el trabajo y no creo que volvamos para atrás. Espero que pronto saquen al resto de los compañeros del ERTE a lo largo del verano”.