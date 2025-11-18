«Me obligó a hacerle una felación y me amenazó con un cuchillo», la víctima de una presunta violación en Salamanca La Audiencia Provincial ha dejado visto para sentencia el juicio contra R.B.M, acusado de dos delitos de agresión sexual | En los calabozos sembró el caos entre orines, excrementos, insultos y amenazas a los policías

«Lo conocí por redes sociales en Navidad de 2022 y quedamos por primera vez esa misma madrugada sobre las 4:00 horas. Fuimos a su casa y entramos en su habitación. Una vez allí mantuvimos relaciones sexuales consentidas, pero después me obligó a hacerle una felación y cuando me negué me dio un bofetón y me amenazó con un cuchillo que tenía al lado de la cama para cortar chocolate. Me dijo que no le podía dejar así», declaró este lunes la denunciante en el juicio contra R.B.M., un joven al que la Fiscalía acusa de dos delitos de agresión sexual y otro de resistencia activa grave a agentes de la autoridad.

La Audiencia Provincial de Salamanca dejó visto para sentencia el juicio contra el acusado, que intervino a través de videollamada por encontrarse en prisión y para el que la fiscal que lleva el caso solicita una pena total de 16 años de prisión, además de libertad vigilada durante ocho años al término de la condena y la obligación de participar en programas de educación sexual.

Tras los hechos citados en el domicilio de R.B.M. (de 20 años en ese momento) el 25 de diciembre la víctima manifestó que se sintió intimidada y que se quiso ir: «Posteriormente lo bloqueé porque no me paraba de escribir y de llamar pidiéndome disculpas por lo ocurrido, pero luego lo desbloqueé ya que me di cuenta que sabía dónde vivía, dónde trabajaba y quién era mi hermana, la cual estaba embarazada. Le seguía un poco el juego por miedo, para que no se enfadase, era muy impulsivo... También le dije que me tenía acribillada a mensajes», expresó la denunciante.

La noche del 29 de enero de 2023, según la joven, ambos se encontraron en la plaza del Liceo y juntos se fueron de nuevo al domicilio del acusado, a pesar de lo ocurrido en Navidad: «Me escondió algunas de mis cosas para que no me fuera, me quitó el short y tuve que mantener relaciones sexuales por miedo a pesar de que no quería. Fueron varias penetraciones vaginales y anales sin preservativo y una felación obligada. Después me acompañó a la estación de autobuses y hasta que no llegamos no me dio mi móvil y mis llaves», añadió la chica.

Posteriormente, la misma decidió llamar a un amigo que le animó a interponer una denuncia el día 30. A la pregunta del Ministerio Fiscal sobre por qué no decidió poner la denuncia desde el 25 de diciembre hasta el 30 de enero, la denunciante respondió que «no lo hizo porque le pidió disculpas»: «No pensé que iba a ocurrir más, me decía que si no estaba con él se suicidaba y yo no podía cargar con dicha culpa. Hasta día de hoy tengo miedo por lo impulsivo que es», concluyó la denunciante.

Tal y como ha publicado este medio y según relataba la Fiscalía en su calificación provisional, en diciembre, tras mantener relaciones consentidas, ella quiso marcharse, pero él la habría obligado a practicarle una felación. La mujer cortó entonces el contacto con él, hasta que volvieron a coincidir a finales de enero de 2023 en las inmediaciones de la plaza del Liceo. De acuerdo con la versión de la víctima, ambos fueron al domicilio de él, donde el acusado volvió a intentar mantener relaciones sexuales. Ante su negativa, él la agarró del pelo y la obligó por la fuerza. Por estos hechos la Fiscalía le imputa dos delitos de agresión sexual, uno de ellos con resultado de lesiones leves.

Tras la denuncia de la joven, agentes de la Policía acudieron a detenerlo a su domicilio, donde el acusado se mostró fuera de control, nervioso y agresivo. Trató de autolesionarse con un cuchillo, por lo que los agentes requirieron asistencia sanitaria. Además, una vez dentro del vehículo policial, comenzó a golpearlo con patadas y cabezazos, llegando a causar daños en el marco de una de las puertas.

Un episodio violento y escatológico en los calabozos

Ya en los calabozos el comportamiento de R.B.M. se volvió aún más violento: insultó y amenazó a los agentes, se masturbó, escupió a las cámaras, arrojó excrementos por las rejas e incluso fingió intentos de ahorcamiento con la manta de la celda, según recoge el informe del Ministerio Público. «Entrad de uno en uno si tenéis cojones», les dijo entre otras lindezas. En el juicio, el acusado reconoció estos hechos, por lo que la Fiscalía modificó el delito de atentado por resistencia activa grave con una pena de multa de seis meses a seis euros diarios que modifican los nueve meses de prisión solicitados previamente.

El informe forense: trastorno adaptativo con alteraciones

El informe forense concluye que R.B.M. presenta un trastorno adaptativo con alteraciones de conducta, aunque conserva sus capacidades. Tras su detención, permaneció en prisión provisional desde el 31 de enero hasta el 6 de noviembre de 2023, y actualmente se encuentra de nuevo entre rejas aunque por otras causas, informan las fuentes consultadas.

El testimonio de un amigo: «Le animé a que denunciara»

Después de la declaración de la denunciante en el juicio, fue el turno de un amigo de la misma: «Me llamó el 29 de enero, me pidió que le fuera a buscar, me contó los hechos y le animé a denunciar. Me dijo que la había violado, amenazado y agredido. Tenía moratones», explicó dubitativo mientras relató los supuestos hechos.